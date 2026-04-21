Lo esencial:
- El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma que Irán no aceptará negociaciones bajo amenazas y advierte Irán ha desarrollado nuevas capacidades en el campo de batalla.
- Donald Trump califica como un proceso "largo y difícil" la extracción del uranio iraní tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025.
- Pakistán refuerza la seguridad en Islamabad con el despliegue de efectivos e incremento de patrullas en rutas hacia el aeropuerto para la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
- Al menos cinco palestinos muertos en bombardeos israelíes en Gaza, informan funcionarios de salud gazatíes.
- La Media Luna Roja Palestina reporta que colonos israelíes mataron a un niño de 13 años y a un adulto en la aldea de Al-Mughayyir.
- El director de la AIE, Fatih Birol, califica la actual tensión con Irán como la mayor crisis energética de la historia debido al impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 21 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, cuya tregua, acordada entre Estados Unidos e Irán, expira el miércoles por la noche, hora de Washington:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales
Compartir esta nota