Lo esencial:

El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma que Irán no aceptará negociaciones bajo amenazas y advierte Irán ha desarrollado nuevas capacidades en el campo de batalla.

y advierte Irán ha desarrollado nuevas capacidades en el campo de batalla. Donald Trump califica como un proceso "largo y difícil" la extracción del uranio iraní tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025.

tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025. Pakistán refuerza la seguridad en Islamabad con el despliegue de efectivos e incremento de patrullas en rutas hacia el aeropuerto para la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

en rutas hacia el aeropuerto para la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Al menos cinco palestinos muertos en bombardeos israelíes en Gaza, informan funcionarios de salud gazatíes.

informan funcionarios de salud gazatíes. La Media Luna Roja Palestina reporta que colonos israelíes mataron a un niño de 13 años y a un adulto en la aldea de Al-Mughayyir.

El director de la AIE, Fatih Birol, califica la actual tensión con Irán como la mayor crisis energética de la historia debido al impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 21 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, cuya tregua, acordada entre Estados Unidos e Irán, expira el miércoles por la noche, hora de Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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