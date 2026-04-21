La jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó el lunes 20 de abril que el bloque evaluará la disposición de los Estados miembros a adoptar medidas contra Israel, después de que España reiterara sus peticiones de suspender un acuerdo de cooperación.

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores del bloque de 27 naciones debatan el asunto en una reunión que se celebrará el martes en Luxemburgo, tras una llamada del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Las actitudes hacia Israel entre los principales Estados miembros de la UE, transformadas por su conducta en la guerra de Gaza, se endurecieron aún más tras la invasión israelí del Líbano y una nueva ley sobre la pena de muerte para los palestinos en la Cisjordania ocupada.

Ante la alarma suscitada por el número de muertos por el fuego israelí durante la guerra de Gaza, la UE presentó en 2025 una serie de posibles medidas para sancionar a Israel, entre las que se incluían la ruptura de las relaciones comerciales o la imposición de sanciones a ministros del Gobierno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer también"España instará a la UE a poner fin al acuerdo de asociación con Israel por la guerra": 'Middle East Monitor'

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las medidas propuestas por Bruselas ha obtenido el apoyo suficiente de los Estados miembros como para ser puesta en práctica.

La suspensión total del acuerdo de cooperación de la UE, como aboga España, requiere la unanimidad de los 27 países del bloque y es casi seguro que sería bloqueada por los aliados del Estado de mayoría judía.

¿Qué posibilidades reales tiene el bloque?

Más factible podría ser suspender la parte del acuerdo que facilita el estrechamiento de los lazos comerciales, una medida que solo requiere el apoyo de una mayoría ponderada de los países socios.

Eso requeriría un cambio de postura por parte de pesos pesados de la UE como Alemania o Italia. Por su parte, Roma ya ha dado muestras de una línea más dura con Israel al suspender un acuerdo de defensa.

“Ya tenemos las medidas sobre la mesa; algunas de ellas requieren una mayoría cualificada (ponderada)”, afirmó Kallas.

“En primer lugar, creo que habría que evaluar si es posible avanzar con ellas, si los Estados miembros desean hacerlo, para ejercer presión sobre Israel”, añadió la jefa diplomática europea.

Leer también¿Israel se prepara para ocupar permanentemente parte de Líbano?

La reciente derrota electoral en Hungría de Viktor Orbán, firme defensor de Israel, también ha aumentado las posibilidades de que se adopten medidas al respecto.

Budapest llevaba meses vetando otra propuesta de sanciones contra los colonos israelíes de Cisjordania ocupada, ante el reciente recrudecimiento de la violencia hacia los palestinos allí.

Diplomáticos y funcionarios de la UE afirman que esperan obtener pronto luz verde para esas medidas, pero que podría tardar hasta que el nuevo Gobierno húngaro asuma el poder en mayo.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más