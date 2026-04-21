El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá al primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, en el Palacio del Elíseo este martes.

El líder francés reafirmará su apoyo al alto el fuego entre Israel y el Líbano en un momento en que ambas partes se acusan mutuamente de violaciones.

El alto el fuego entre Israel y el Líbano entró en vigor el viernes 17 de abril, pero sigue siendo frágil.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron el ataque del sábado que acabó con la vida de un pacificador francés en el Líbano, exigiendo que los responsables sean "llevados ante la justicia sin demora".

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Macron y la ONU acusaron al grupo militante proiraní Hezbolá de estar detrás del ataque.

En su reunión con Nawaf este martes, Macron pretende "reafirmar su compromiso con el respeto estricto del alto el fuego, el apoyo de Francia a la integridad territorial del Líbano y las medidas adoptadas por el Estado libanés para garantizar plenamente su soberanía y el monopolio del uso de la fuerza", según un comunicado del Elíseo.

El encuentro entre Macron y Nawaf está programado para las 17:30 y será seguido por una rueda de prensa. Se espera que el jueves se lleven a cabo más negociaciones directas entre el Líbano e Israel en Washington.

Al menos 2,387 personas han muerto en el Líbano en las últimas seis semanas de combates con Israel, según el último balance oficial de víctimas.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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