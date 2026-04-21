El joven rapero D4vd se declaró inocente este lunes 20 de abril del cargo de asesinato en primer grado de una menor de ascendencia salvadoreña, cuyo cuerpo en estado de descomposición fue encontrado el año pasado en un vehículo Tesla registrado a su nombre.

A continuación, todos los detalles de este caso que ha generado gran atención pública en Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué detalles se conocen de la investigación?

El pasado 8 de septiembre, el cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado descuartizado y en un avanzado grado de descomposición dentro de un vehículo de propiedad de D4vd, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

Su cadáver fue hallado en bolsas en el maletero delantero del Tesla, en un depósito municipal de Hollywood, luego de que personas en la zona reportaran un olor nauseabundo.

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El automóvil había estado estacionado en un exclusivo sector de Hollywood Hills durante casi un mes antes del hallazgo por parte de la Policía.

La víctima, que vivía al este de Los Ángeles, había sido reportada como desaparecida en 2024. De acuerdo con información de AFP, la relación entre Rivas y el rapero estaba ampliamente documentada en redes sociales.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, pasa junto a una fotografía de Celeste Rivas Hernández el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, tras una rueda de prensa sobre el caso del cantante D4vd, acusado de haber asesinado a la joven de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en su coche.

El jueves 16 de abril el cantante fue detenido, tras siete meses de investigación. Para ese momento, la defensa de D4vd dijo que su cliente era inocente.

De vuelta a este lunes, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, no detalló en qué condiciones murió la joven.

Sin embargo, aseguró: “Existen pruebas materiales, así como pruebas forenses y digitales, que tenemos intención de presentar ante el tribunal”, que relacionan al cantante con el caso. La investigación apunta a que la adolescente fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando se dirigía al domicilio de D4vd, en Hollywood Hills.

El jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, indicó que esa fue “la última vez" que se tuvo "la certeza de que estaba viva".

McDonnell destacó también que "el considerable lapso de tiempo transcurrido entre su fallecimiento y el hallazgo provocó la degradación o desaparición de pruebas cruciales”.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, responde a las preguntas junto al jefe de policía Jim McDonnell el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, en relación con el caso del cantante D4vd, acusado de haber asesinado a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en su coche.

¿Qué cargos enfrenta?

El rapero fue acusado de asesinato con circunstancias agravantes por emboscada, comisión de un delito con fines de lucro y asesinato de un testigo durante una investigación.

Por ende, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A su vez, el fiscal Hochman dijo que la Fiscalía decidirá posteriormente si solicita la pena de muerte.

En contraste, los abogados del músico afirmaron que "defenderán enérgicamente la inocencia” de su cliente.

¿Quién es D4vd?

Su nombre real es David Anthony Burke y tiene 21 años; saltó a la fama en 2022 después de grabar canciones en su teléfono para sus videos de juegos de Fortnite, que se volvieron virales rápidamente en TikTok.

David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, comparecerá ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado de haber asesinado a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en su coche.

D4vd, que se pronuncia “David”, ganó popularidad entre la Generación Z por su mezcla entre los géneros indie rock, R&B y pop lo-fi.

Entre sus temas más destacados figura ‘Romantic Homicide’, que llegó al cuarto lugar en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Más adelante, firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, ‘Petals to Thorns’, seguido en 2023 por ‘The Lost Petals’.

¿Quién es la víctima?

Celeste Rivas Hernández, como se mencionó anteriormente, tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California). Su familia, de origen salvadoreño, ha mantenido un perfil bajo hasta el momento y no ha hecho ninguna declaración pública sobre su muerte ni sobre el caso.

El abogado Patrick W. Steinfeld y los familiares de Celeste Rivas Hernández, cuyo cadáver fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla a nombre del músico conocido artísticamente como d4vd, llegan a un juzgado tras la detención del cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, en Los Ángeles, California (EE. UU.), el 20 de abril de 2026.

Sin embargo, el fiscal Hochman dijo que tuvo la oportunidad de reunirse con algunos miembros de la familia de Celeste y apuntó que su “dolor es incalculable”.

Con Reuters, AP, EFE y AFP

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