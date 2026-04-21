McCollum anotó seis puntos de sus 32 en el último cuarto, donde brilló Jonathan Kuminga con siete unidades, para liderar el repunte de su equipo en el triunfo alcanzado en el Madison Square Garden. No obstante, el esfuerzo del quinteto de Atlanta casi se queda corto cuando luego que McCollum falló dos tiros libres a falta de 5.6 segundos.

Atlanta Hawks estuvo abajo en el marcador durante toda la segunda mitad y perdían por 12 puntos al final del tercer cuarto. Atlanta fue recortando distancias y una canasta de McCollum les dio la ventaja de 101-100 —la primera de la serie en la segunda mitad— a falta de 2:09 para el final. Anotó otra canasta para una ventaja de tres puntos, y después de que Jalen Brunson empató con un triple, McCollum respondió con otro tiro en suspensión para poner el marcador 105-103 a falta de 33 segundos.

Jonathan Kuminga aportó 19 puntos saliendo desde el banquillo y Jalen Johnson anotó 17, incluyendo una canasta a falta de 10 segundos para el final que puso al sexto cabeza de serie con una ventaja de cuatro puntos.

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Por los Knicks Brunson anotó 29 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 18.

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