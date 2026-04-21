Una turista canadiense murió este lunes 20 de abril y al menos 13 personas más resultaron heridas en una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad del país.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron las autoridades en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han confirmado la identidad de la turista que murió, pero asegurarron que 13 personas extranjeras fueron heridas, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta.

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Resultaron lesionados seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Entre los seis ciudadanos estadounidenses, hay cuatro mujeres, de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29.

También hay tres colombianos, entre ellos un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37, dos brasileñas, de 13 y 55 años, una canadiense de 29 años y un ruso de 32.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, aunque no se ha informado el móvil del ataque.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con el medio 'Foro TV' que la situación “ya está controlada” el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el hecho y manifestó su “sincera solidaridad” con las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, apuntó.

El tiroteo fue registrado en videos de turistas en redes sociales, en los que se ve al autor sospechoso en la Pirámide de la Luna. Minutos después se oyen los disparos y a una mujer gritando: “Llamen a la Policía”, mientras otras personas, algunos de ellas extranjeras, corren en medio de la confusión.

La Guardia Nacional (Policía militarizada) y la Policía del Estado de México desplegaron un operativo y cercaron el sitio, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.

Con EFE y Reuters

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