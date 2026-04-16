¿Cuáles son los avances diplomáticos?

El alto el fuego, que expira el próximo 22 de abril, se mantiene bajo presión debido al bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes y a las advertencias de Teherán de restringir el comercio marítimo en la región si no se levanta la medida.

Sin embargo, según funcionarios citados por la prensa estatal y las agencias de noticias, los mediadores de Pakistán trabajan para lograr un acuerdo que permita prolongar la tregua y reactivar las negociaciones directas entre Washington y Teherán. La propuesta contempla extender el alto el fuego por al menos dos semanas adicionales, con el objetivo de dar tiempo a los trabajos diplomáticos que conduzcan a un cese de hostilidades prolongado.

Un alto funcionario estadounidense señaló que Estados Unidos aún no ha aceptado formalmente la extensión y que las conversaciones siguen en curso, reflejando la fragilidad del proceso.

No obstante, en lo que surge como una señal de probabilidades para ampliar el alto el fuego, Israel —aliado de Washington en el conflicto— espera que la tregua se prolongue. Así lo subrayó un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Reuters. Una postura que evidencia la preocupación regional ante un posible reinicio de las hostilidades.

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Como parte de los esfuerzos diplomáticos, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, llegaron a Teherán este miércoles 15 de abril. Ambos buscan reducir las diferencias entre Estados Unidos e Irán y facilitar una nueva ronda de conversaciones.

Funcionarios de Pakistán, Irán y países del Golfo indicaron que ambas partes podrían regresar a Islamabad en los próximos días para continuar las negociaciones, después de que el último encuentro terminara sin avances.

El ministro de Finanzas paquistaní, Muhammad Aurangzeb, afirmó que el liderazgo de su país mantiene esfuerzos constantes para ayudar a poner fin al conflicto.

Sin embargo, las conversaciones no tendrían lugar tan pronto como se esperaba. Otra fuente con conocimiento del asunto aseguró a la agencia de noticias EFE que una nueva ronda de diálogos ha quedado descartada para el próximo viernes y sábado 18 de abril. “Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada", agregó.

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¿Cuáles son los obstáculos que prevalecen?

El principal punto de tensión sigue siendo el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. El Comando Central de Estados Unidos informó que ningún buque logró atravesar la zona durante las primeras horas del bloqueo y que varios barcos fueron obligados a regresar.

La medida busca presionar económicamente a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo —principalmente hacia Asia— desde el inicio del conflicto.

En respuesta, el comandante militar iraní Ali Abdollahi advirtió que Teherán podría detener completamente el comercio en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si el bloqueo continúa.

“Irán actuará con firmeza para defender su soberanía nacional y sus intereses”, afirmó el militar.

Medios estatales iraníes también informaron que un superpetrolero logró cruzar el estrecho de Ormuz pese al bloqueo, aunque no se ofrecieron detalles sobre la operación.

El estrecho de Ormuz es también un eje estratégico del conflicto tras convertirse en uno de los mayores puntos de fricción. Esta ruta marítima es clave para el transporte mundial de petróleo y gas, y su cierre ha afectado el comercio energético global.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha restringido el tránsito marítimo y muchos buques comerciales han evitado la zona, lo que ha elevado los precios del petróleo y afectado la economía mundial.

Además, Estados Unidos evalúa no renovar una exención temporal que permitía el comercio de petróleo iraní en alta mar, lo que podría intensificar la presión económica sobre Teherán.

Y más allá de los bloqueos actuales, se mantienen las fricciones de fondo. El programa nuclear iraní sigue siendo el principal obstáculo para un acuerdo definitivo. Durante las conversaciones del fin de semana pasado, Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de las actividades nucleares iraníes, mientras que Teherán planteó una pausa de entre tres y cinco años.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que Irán está dispuesto a discutir el nivel de enriquecimiento de uranio, pero insistió en que el país debe mantener su capacidad nuclear según sus necesidades.

Washington también ha exigido la retirada del material nuclear enriquecido, mientras Teherán reclama el levantamiento de sanciones internacionales.

¿Optimismo cauteloso?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Lo veo muy cerca de terminar”, afirmó en una entrevista con ‘Fox Business’.

Pero el mandatario mantiene el tono desafiante y en la misma conversación declaró que Estados Unidos podría destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, si el país del Golfo no acepta un acuerdo.

Para lograr su cometido, el líder de la Casa Blanca parece tocar la puerta a uno de los socios de Irán: China. Según declaró, en su plataforma Truth Social, el gigante asiático acordó no suministrar armas a la República Islámica, en medio de informes sobre posibles transferencias de armamento.

El mandatario vinculó esa decisión con la reapertura del estrecho de Ormuz, pero Beijing no se ha pronunciado públicamente sobre las palabras del estadounidense.

¿Cómo influye Israel con sus ataques en Líbano?

El conflicto se mantiene activo en otros escenarios. Israel continúa sus ataques aéreos y bombardeos en el sur del Líbano y Beirut contra lo que asegura son objetivos del grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Estados Unidos e Israel insisten en que esas ofensivas no están cubiertas por el alto el fuego provisional alcanzado con Irán, mientras Teherán insiste en que el pacto alcanzado sí incluyó al territorio libanés en la tregua, lo que añade complejidad a las negociaciones.

Por lo pronto, el gabinete de seguridad israelí ha sido convocado para discutir un posible alto el fuego en el Líbano tras conversaciones entre funcionarios israelíes y libaneses en Washington, según fuentes oficiales citadas por la prensa local.

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¿Cuáles son los daños que deja el conflicto?

La guerra ha dejado cerca de 5.000 muertos desde su inicio, incluidos unos 3.000 en Irán y más de 2.000 en Líbano. También se registraron víctimas en Israel, países del Golfo y entre fuerzas estadounidenses.

Además de las pérdidas humanas, los ataques han devastado infraestructura militar y civil, interrumpido el comercio marítimo y generado incertidumbre económica global.

El conflicto también ha sacudido la economía mundial. Los precios del petróleo han fluctuado en función de las expectativas sobre el conflicto, mientras que los mercados bursátiles reaccionaron positivamente ante el optimismo de un posible acuerdo.

Ministros de Finanzas de casi una docena de países, encabezados por el Reino Unido, instaron a Estados Unidos, Israel e Irán a implementar plenamente el alto el fuego y advirtieron que el conflicto seguirá afectando la economía global incluso si termina pronto.

Aunque los avances diplomáticos han generado expectativas de una extensión del alto el fuego, la situación sigue siendo volátil. Las amenazas militares, la desconfianza mutua y los conflictos regionales continúan poniendo en riesgo la tregua.

Los mediadores trabajan para evitar una nueva escalada que podría tener consecuencias aún más graves para la estabilidad de Oriente Medio y la economía mundial.

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Con Reuters, AP y medios locales

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