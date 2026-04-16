Líbano, convertido desde hace casi dos meses en el mayor frente de guerra en Medio Oriente después de Irán, encara los ataques israelíes mientras mantiene en vilo la tregua regional.

Lo que ocurra en el país de los cedros será crucial para el próximo desarrollo o cese del conflicto y ante ello las miradas están puestas tanto en una posible nueva ronda de conversaciones entre Beirut y el Estado de mayoría judía, como en una tregua provisional.

¿Tendrá Líbano un próximo alto el fuego provisional?

Los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego en Líbano han cobrado impulso en las últimas horas, en medio de intensas negociaciones regionales, presiones internacionales y el temor a una escalada mayor del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán. Aunque aún no existe un acuerdo definitivo, múltiples fuentes apuntan a la posibilidad de una tregua temporal que podría comenzar en los próximos días.

Medios de comunicación cercanos a Hezbolá informaron que un alto el fuego de una semana podría entrar en vigor de forma inminente. La cadena ‘Al-Mayadeen’, citando a un funcionario iraní, señaló que la medida sería resultado de la presión ejercida por Teherán y coincidiría con la última semana del alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

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Sin embargo, desde Israel la propuesta todavía no ha sido aprobada. El ‘Canal 12’ reportó que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu debatirá la iniciativa, mientras algunos ministros presionan para reanudar los ataques en Beirut y en el sur del país.

La idea de una tregua temporal habría sido planteada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, según fuentes israelíes.

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Israel convoca a su gabinete de seguridad, mientras crece la mediación regional

El gabinete de seguridad israelí se reunirá para discutir la situación tras más de seis semanas de enfrentamientos con Hezbolá. La reunión se produce un día después de las primeras conversaciones diplomáticas directas entre Israel y Líbano en décadas, celebradas en Washington.

Las negociaciones se desarrollan en paralelo a la guerra regional iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel en apoyo a Irán. Desde entonces, el conflicto ha causado más de 2.000 muertos en Líbano y el desplazamiento de aproximadamente 1,2 millones de personas.

La posibilidad de un alto el fuego también ha sido impulsada por la presión internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a Israel a reducir los ataques en Líbano para evitar afectar las negociaciones más amplias con Irán.

Al mismo tiempo, Irán ha defendido que cualquier acuerdo regional debe incluir al Líbano, mientras Washington ha rechazado vincular ambos procesos diplomáticos.

El dirigente de Hezbolá Ibrahim al-Moussawi afirmó que los esfuerzos diplomáticos podrían conducir pronto a un alto el fuego, señalando que Teherán ha utilizado el bloqueo del estrecho de Ormuz como herramienta de presión.

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¿Qué se sabe de la “zona de exterminio” de Hezbolá ordenada por Israel?

Mientras se negocia, Israel continúa con su ofensiva militar. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, anunció que el área al sur del río Litani se convertirá en una “zona prohibida” para los combatientes de Hezbolá.

El Ejército israelí ha desplegado tropas en el sur del Líbano y se ha comprometido a mantener el control del territorio como zona de seguridad. Paralelamente, Hezbolá ha continuado con ataques con cohetes, incluido el lanzamiento de decenas de proyectiles hacia Israel.

Entretanto, las posiciones de Israel y Líbano siguen siendo divergentes. Beirut busca un alto el fuego inmediato antes de negociar un acuerdo permanente, además de la retirada israelí del sur del país y el regreso de los desplazados.

Israel ha centrado las conversaciones en el desarme de Hezbolá y la eliminación de su influencia militar.

Dentro del Líbano también existen divisiones. El legislador de Hezbolá Hassan Fadlallah criticó las negociaciones con Israel y acusó al gobierno libanés de adoptar un “camino equivocado”.

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Escalada militar y denuncias ante la ONU

Mientras continúan los contactos diplomáticos, la violencia persiste. Líbano presentó una queja formal ante Naciones Unidas por los ataques israelíes del 8 de abril, que según las autoridades libanesas dejaron 357 muertos, incluidos mujeres y niños.

Israel sostiene que esos ataques eliminaron a más de 250 combatientes de Hezbolá.

Desde entonces, Israel no ha realizado ataques aéreos en Beirut, lo que algunos analistas interpretan como una señal de contención mientras avanzan las negociaciones.

El conflicto en Líbano está estrechamente vinculado a la guerra más amplia entre Estados Unidos, Israel e Irán. La ofensiva de Hezbolá comenzó pocos días después del inicio de ese conflicto, lo que ha complicado cualquier intento de separar las negociaciones.

El presidente libanés Joseph Aoun ha promovido conversaciones directas como vía para reducir la tensión, iniciativa respaldada por el presidente francés Emmanuel Macron.

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¿Cómo influyeron las recientes conversaciones en la posible tregua?

Las conversaciones celebradas esta semana en Washington marcaron un hecho inusual, ya que Líbano e Israel no mantienen relaciones diplomáticas formales desde la creación del Estado israelí en 1948.

El diálogo fue descrito como preliminar y centrado en cuestiones logísticas. En la reunión participaron los embajadores de ambos países, con mediación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio.

Aunque no se alcanzó un acuerdo, ambas partes coincidieron en continuar las negociaciones en una fecha aún por definir.

Y aunque las señales apuntan a avances diplomáticos, el posible alto el fuego en Líbano sigue siendo incierto. Las diferencias entre Israel, Hezbolá y los actores regionales continúan siendo profundas.

Sin embargo, el hecho de que se estén produciendo conversaciones directas y propuestas concretas de tregua representa, según los analistas, el mayor avance diplomático desde el inicio del conflicto hace más de seis semanas, lo que ahora podría conducir a un cese de hostilidades que se extendería entre una y dos semanas.

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Con Reuters, AP y medios locales

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