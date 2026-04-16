Multitudes se agolparon a lo largo de las carreteras para dar la bienvenida al papa León XIV a Camerún el miércoles 15 de abril, en el marco de un viaje de tres días que incluye una visita al epicentro de un conflicto separatista que dura ya casi una década, donde se espera que transmita un mensaje de paz.

Tras su histórica visita a Argelia, empañada por dos atentados suicidas y una disputa con el presidente Donald Trump, el pontífice aterrizó poco antes de las 3 de la tarde, hora local (14:00 GMT), en Camerún, país mayoritariamente francófono y gobernado por el presidente Paul Biya desde 1982.

Hablando en francés ante funcionarios y diplomáticos en la capital, Yaundé, el pontífice pidió a las autoridades de Camerún que hicieran un examen de "conciencia" y rompieran "las cadenas de la corrupción".

"La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al Estado de derecho son esenciales para restaurar la confianza. Es hora de examinar nuestra conciencia y dar un salto audaz hacia adelante", dijo.

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El papa instó al "respeto de los Derechos Humanos" luego de que Biya reprimiera brutalmente las protestas desencadenadas por su controvertida reelección para un octavo mandato en octubre.

"La seguridad es una prioridad, pero siempre debe ejercerse respetando los Derechos Humanos", dijo el jerarca.

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Miles de personas, algunas de ellas tocando música, cantando y bailando, ya se habían reunido bajo un sol abrasador frente al aeropuerto para dar la bienvenida a su llegada. "Es un gran alivio que el papa venga a vernos, porque hay tantos problemas en este país", dijo Helene Ebogo, de 19 años.

En este país centroafricano, donde más de un tercio de los aproximadamente 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel clave de mediación y gestiona una amplia red de hospitales, escuelas y organizaciones benéficas.

En una catedral de Yaundé, antes de la visita, la gente se apresuró a hacerse con túnicas con la imagen del papa.

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Carteles, pancartas y banderas adornaban la ciudad en honor a la visita, la cuarta de un papa, pero la primera desde que Benedicto XVI viniera en 2009.

León tiene previsto reunirse este miércoles con Biya, de 93 años, el jefe de Estado de mayor edad del mundo, en un encuentro que ha dividido a los católicos del país.

Miembros del clero han expresado su temor de que esto permita a Biya pulir su imagen, seis meses después de que las protestas contra su controvertida reelección para un octavo mandato fueran reprimidas violentamente.

El papa, de 70 años, visitará más tarde un orfanato católico y mantendrá una reunión privada con los obispos cameruneses.

Bajo estrictas medidas de seguridad, se dirigirá el jueves a una zona de conflicto donde los separatistas anglófonos luchan contra el Ejército.

La violencia ha convertido a los civiles en blanco de asesinatos y secuestros. A principios de esta semana, los grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días a partir del miércoles para permitir la visita, de gran simbolismo, a la región anglófona occidental, donde vive casi una quinta parte de la población.

La Alianza por la Unidad, que agrupa a varios grupos separatistas, afirmó en un comunicado el lunes por la noche que la tregua refleja la "profunda importancia espiritual" de la visita y tiene como objetivo permitir que los civiles, los peregrinos y los dignatarios viajen con seguridad.

El papa pronunciará un discurso y celebrará una misa en Bamenda, la principal ciudad de la región y epicentro del conflicto que estalló después de que las autoridades reprimieran las manifestaciones de 2016.

La represión provocó una profunda ruptura entre el Ejército y los separatistas anglófonos que aún no se ha resuelto. El conflicto ha causado la muerte de más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600-000, según el grupo de expertos International Crisis Group.

"Cuando el papa ponga un pie en Bamenda, deberíamos tener paz. Todos los asesinatos y secuestros deberían cesar", dijo Giovanni Mbuna, de 36 años, quien fue secuestrado por los separatistas en 2023.

"Bienaventurados los pacificadores"

El arzobispo de Bamenda, Andrew Nkea, ha expresado su esperanza de que la visita contribuya a traer la paz a la región. "La visita del papa ablandará los corazones de los extremistas para que podamos encontrar puntos en común… y llegar a una solución pacífica", afirmó Nkea.

El viernes, León celebrará una misa para cientos de miles de personas en un estadio de la capital económica, Douala. El sábado partirá de Camerún hacia Angola.

En Argelia, en la primera visita de un papa a este país del norte de África, León visitó el lugar de nacimiento del teólogo cristiano San Agustín y celebró una misa en una basílica que atrae a 18.000 peregrinos cada año, entre ellos musulmanes y judíos.

Instó a los cristianos de Argelia a "dar testimonio del Evangelio a través de gestos sencillos, relaciones genuinas y un diálogo vivido día a día". Aunque su estancia se vio empañada por dos atentados suicidas perpetrados el lunes en la ciudad de Blida, al suroeste de la capital, Argel.

Las autoridades aún no han hecho comentarios, pero una fuente bien informada confirmó los atentados, que no se cree que estén relacionados con la presencia del pontífice en este país de mayoría musulmana. No se han confirmado víctimas mortales, aparte de las de los atacantes.

La primera gira internacional de León XIV corría inicialmente el riesgo de quedar eclipsada por los comentarios de Donald Trump, quien afirmó que "no era un gran admirador" del papa después de que el pontífice estadounidense hiciera un llamamiento a la paz en Medio Oriente.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, también intervino, instando al Vaticano a "limitarse a cuestiones de moralidad… y dejar que el presidente de Estados Unidos se limite a dictar la política pública estadounidense".

León XIV hizo caso omiso de las burlas y dijo a los periodistas en el avión papal mientras se dirigía a Argel el lunes: "El Evangelio dice… bienaventurados los pacificadores".

"No tengo miedo, ni de la Administración Trump, ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio", continuó.

Con AFP y AP, adaptado de su original en inglés.

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