Tras el fin de una tregua de Pascua ortodoxa de 32 horas, marcada por acusaciones mutuas de violaciones masivas por parte de ambos países, Rusia y Ucrania volvieron a atacarse.

Se registraron al menos 14 muertos en Ucrania, informaron autoridades locales el jueves, después de que Moscú lanzara cientos de misiles y drones contra su vecino durante la noche.

Desde el inicio de la guerra hace cuatro años, Moscú ha disparado cientos de drones contra Ucrania casi cada noche. Kiev responde regularmente con ataques dentro de territorio ruso.

Esta vez, los ataques con misiles y drones contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, dejaron siete muertos, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional, Sergiy Lysak.

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Tres personas murieron en la región central de Dnipropetrovsk, informó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha.

En la ciudad nororiental de Járkiv, un ataque con drones hirió a una mujer de 77 años y a un hombre de 66, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleg Synegubov.

Ataques rusos dejan al menos cuatro muertos y 45 heridos en Kiev

En la capital, Kiev, los ataques causaron al menos cuatro muertos, incluido un niño de 12 años, y dejaron al menos 45 heridos, entre ellos varios médicos, según el alcalde Vitali Klitschko.

En el distrito de Podilsky, los equipos de rescate sacaron a un niño de entre los escombros de un edificio residencial que se derrumbó después de que un dron “literalmente se estrellara contra un bloque de apartamentos de 18 pisos”, afirmó Klitschko.

En toda la ciudad, las explosiones incendiaron edificios y vehículos, rompieron ventanas y dañaron fachadas de hoteles, según un balance del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania publicado en Telegram.

La alerta de misiles se activó en la capital y el jefe de la administración militar, Tymur Tkachenko, pidió a los residentes permanecer en refugios hasta que fuera levantada.

Ucrania neutraliza 636 drones y 31 misiles

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 drones y 31 misiles, según el parte de la Fuerza Aérea, que también informó del impacto de 12 misiles y 20 drones que no pudieron ser interceptados en 26 localizaciones no especificadas del país.

En otros 25 puntos cayeron fragmentos de drones y misiles rusos derribados.

En total, se detectaron 703 objetivos aéreos rusos.

De los misiles lanzados por Rusia, 19 eran balísticos, y las defensas ucranianas lograron interceptar 8.

Esta semana el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido que el país sufre un déficit agudo de misiles para los sistemas Patriot, los más efectivos para interceptar misiles balísticos, lo que debilita la respuesta ucraniana a los ataques.

Ataque con drones ucranianos deja dos niños muertos y un incendio

Mientras tanto, autoridades y medios rusos registran un ataque con drones ucranianos contra el puerto de Tuapse, en el mar Negro, que dejó dos niños muertos y provocó un incendio.

Veniamin Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar, indicó que las víctimas, de 5 y 14 años, murieron en lo que calificó como un ataque masivo contra la ciudad portuaria.

Tuapse es uno de los principales puertos del sur de Rusia, centro de exportación de productos petroleros y para el manejo de carga a granel, como carbón y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre, propiedad de Rosneft, el mayor productor de petróleo del país.

Imágenes no verificadas difundidas por medios rusos en Telegram mostraban el cielo nocturno iluminado de rojo por un incendio en la zona.

Serguéi Boiko, jefe del municipio de Tuapse, afirmó que fragmentos de drones cayeron sobre instalaciones del puerto, sin ofrecer más detalles.

El ministerio de Defensa de Rusia señaló que 207 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

Con Reuters, AFP y EFE

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