La ganadora iraní del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, encarcelada, está en estado crítico de salud tras haber sufrido un infarto en marzo, advirtieron sus allegados el miércoles.

Su familia en Irán y su equipo legal pudieron realizar el sábado una segunda visita presencial a Mohammadi en su prisión en el norte del país, donde “se observaron claros signos de deterioro en su estado general, y su condición física fue descrita como crítica”, señaló su fundación en un comunicado.

Este último encuentro tuvo lugar después de una visita anterior a finales de marzo, en la que se supo que Mohammadi había sufrido un ataque cardíaco a principios de ese mes.

Tras la visita más reciente, la familia informó que Mohammadi “se ha vuelto extremadamente débil y ha sufrido una pérdida de peso significativa”, según declaró su hermano Hamidreza Mohammadi, residente en Noruega.

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Añadió que su hermana "está recluida en una celda con prisioneros acusados de asesinato y ha sido amenazada de muerte por algunos de estos internos en varias ocasiones".

Mohammadi, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 en reconocimiento a más de dos décadas de activismo, fue arrestada el 12 de diciembre en la ciudad oriental de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales iraníes durante una ceremonia fúnebre.

En febrero, sin previo aviso, fue trasladada a una prisión en la ciudad norteña de Zanjan y solo ha podido mantener una comunicación muy limitada con su familia, esto agravado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que incluyó ataques en esa ciudad.

Mohammadi fue detenida antes de que estallaran protestas a nivel nacional a finales de diciembre de 2025. El movimiento alcanzó su punto máximo en enero, cuando las autoridades lanzaron una represión que, según activistas, dejó miles de muertos.

En febrero, fue condenada a otros seis años de prisión por cargos de atentar contra la seguridad nacional y a un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico de Irán. También realizó una huelga de hambre de casi una semana para protestar por sus condiciones de detención.

La fundación afirmó en su comunicado que la “continuación de esta situación pone la vida de Narges Mohammadi en un riesgo inmediato e irreparable”.

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