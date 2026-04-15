Lo esencial: 

  • Israel y Líbano decidieron iniciar negociaciones directas en un lugar y fecha acordados mutuamente tras la reunión trilateral organizada por Estados Unidos en Washington.
  • Pakistán impulsa una segunda ronda de conversaciones entre Irán y EE. UU., pese a que escalan las disputas entre las partes debido al inicio del bloqueo naval de Washington en el estrecho de Ormuz.
  • Naim Qassem, líder de Hezbolá, insta a las autoridades libanesas a cancelar de la reunión en Washington con Israel este martes. 
  • El petrolero chino Rich Starry marca el primer tránsito exitoso en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloquedo naval de Washington, según MarineTraffic.
  • China afirma que es "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
  • Estados Unidos busca 20 años de suspensión nuclear de Teherán, Irán ha propuesto 5 años. 
  • Francia y el Reino Unido copresidirán el viernes una conferencia de países "no beligerantes", desmarcándose del bloqueo en el estrecho de Ormuz de Estados Unidos.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado A continuación la información más relevante de la jornada del 14 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, en un día marcado por las conversaciones diplomáticas previstas entre Israel y Líbano en Estados Unidos:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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