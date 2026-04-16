Lo esencial:

  • Donald Trump informó a través de un mensaje en su red social Truth Social que los líderes de Israel y Líbano hablarán por primera vez en más de tres décadas
  • Funcionario del Gobierno de Israel confirmó que Benjamin Netanyahu planea hablar con el presidente libanés Joseph Aoun, aunque no mencionó la fecha exacta. 
  • Joseph Aoun condicionó el inicio de negociaciones directas con Israel a un alto el fuego y a la retirada de las tropas israelíes en Líbano. 
  • Fuente oficial en Beirut aseguró a la agencia AFP no estar al tanto de un próximo contacto con Israel
  • Hezbolá intensificó su ofensiva militar contra el norte de Israel, utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí.
  • Ataques de Israel destruyen por completo el puente de Qasmiyeh, la última conexión terrestre entre las regiones de Tiro y Sidón, según la Agencia Nacional de Noticias (ANI). 

A continuación, la información más relevante del 16 de abril sobre la guerra en Medio Oriente, en un día en que, según Trump, conversarán los líderes de Israel y Líbano:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales 

France24

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