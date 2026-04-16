Lo esencial:

Donald Trump informó a través de un mensaje en su red social Truth Social que los líderes de Israel y Líbano hablarán por primera vez en más de tres décadas .

. Funcionario del Gobierno de Israel confirmó que Benjamin Netanyahu planea hablar con el presidente libanés Joseph Aoun, aunque no mencionó la fecha exacta.

aunque no mencionó la fecha exacta. Joseph Aoun condicionó el inicio de negociaciones directas con Israel a un alto el fuego y a la retirada de las tropas israelíes en Líbano.

Fuente oficial en Beirut aseguró a la agencia AFP no estar al tanto de un próximo contacto con Israel.

Hezbolá intensificó su ofensiva militar contra el norte de Israel, utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí.

utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí. Ataques de Israel destruyen por completo el puente de Qasmiyeh, la última conexión terrestre entre las regiones de Tiro y Sidón, según la Agencia Nacional de Noticias (ANI).

A continuación, la información más relevante del 16 de abril sobre la guerra en Medio Oriente, en un día en que, según Trump, conversarán los líderes de Israel y Líbano:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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