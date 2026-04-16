En un intento por presionar económicamente a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 12 de abril un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz, un paso vital por el que circula el 20% del petróleo mundial. El bloqueo se mantiene pese al anuncio de una reanudación de las conversaciones bilaterales.

Unos 10.000 soldados estadounidenses, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones: estas son las fuerzas estadounidenses movilizadas en el marco de una operación de bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a la República Islámica de Irán. El Ejército estadounidense anunció el martes 14 de abril que había impedido que una decena de buques salieran o entraran a los puertos iraníes durante las primeras 48 horas del bloqueo.

El Centcom ejemplificó que un buque de carga con bandera de Irán intentó evadir el bloqueo el martes tras abandonar el puerto iraní de Bandar Abbás, pero el buque destructor de misiles USS Spruance (DDG-111) "exitosamente redirigió el vehículo" y lo obligó a volver.

Un supuesto éxito reivindicado por el jefe del comando militar estadounidense para el Medio Oriente (Centcom), Brad Cooper: "Las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio marítimo" de Irán, dijo para luego subrayar que al menos "90% de la economía iraní" depende del tránsito de mercancías y bienes por vía marítima.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró atravesar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes obedecieron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán", escribió el Centcom en una publicación en X.

"El bloqueo se aplica de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo de Arabia (nombre que emplea la Administración Trump para referirse al Golfo y evitar usar el término "Pérsico", derivado de Persia, más ligado a la civilización antigua asentada en lo que hoy es Irán – nota del editor-) y en el golfo de Omán", agregó.

Irán responde y advierte con bloquear la navegación en casi toda la región

Teherán advirtió este 15 de abril que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos insiste con lo que denominó su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Leer también¿Es el control del estrecho de Ormuz una herramienta más poderosa para Irán que el uranio?

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia estatal Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con Estados Unidos, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

Un estrecho afectado desde el inicio de la guerra

Al menos dos buques procedentes de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes tras la entrada en vigor del bloqueo militar estadounidense, según informó el martes la empresa de datos marítimos Kpler.

El estrecho de Ormuz, estratégico para el transporte marítimo, especialmente de hidrocarburos, está paralizado por Irán desde el inicio de la guerra.

Leer tambiénEE. UU. asegura que bloqueó los puertos de Irán y detuvo "por completo" su comercio marítimo

A falta de un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto, el Ejército estadounidense anunció el domingo que impondría su propio bloqueo a "los buques de todas las nacionalidades que entraran o salieran de los puertos y zonas costeras iraníes a partir del lunes a las 14:00. GMT".

Con AFP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más