Los demócratas conquistan las dos cámaras y así queda el nuevo Congreso.

La victoria demócrata supone una transformación profunda del equilibrio de poder en Washington. Tras dos años de control republicano de las instituciones legislativas, el partido de la oposición recuperará a partir del 3 de enero–cuando se posesiona el nuevo legislativo– la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que deja al presidente Donald Trump sin el respaldo parlamentario que hasta ahora ha facilitado la aprobación de sus principales iniciativas.

Los resultados difundidos por la agencia de noticias AP–que muestran la consolidación de la victoria demócrata, aunque siguen los conteos en algunos lugares– reflejan la magnitud del vuelco electoral. En el Senado, los progresistas se sitúan en 54 escaños frente a los 44 republicanos, con dos puestos todavía pendientes de adjudicación. La Cámara Alta está integrada por 100 senadores y en estos comicios se renovaban 35 de sus asientos.

En la Cámara de Representantes, el recuento otorga a esta hora 228 escaños a los demócratas y 139 a los republicanos, con otros 68 todavía por decidir, sobre un total de 435 representantes. Aunque el reparto definitivo de fuerzas aún está pendiente, la ventaja demócrata ya permite dar por asegurada la recuperación de la mayoría.

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El edificio del Capitolio de Estados Unidos, en el tercer día de un cierre parcial del gobierno , en Washington, DC, EE. UU., el 2 de febrero de 2026.

El cambio es especialmente significativo porque los republicanos partían de una posición de ventaja en ambas cámaras. En el Senado los conservadores disponían de una mayoría de 53 frente a 47, mientras que en la Cámara Baja habían conseguido mantener el control durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump.

La nueva composición legislativa altera, por tanto, las condiciones en las que el presidente tendrá que gobernar. Ya no podrá contar con un Congreso dispuesto a respaldar automáticamente sus propuestas y tendrá enfrente a una oposición con capacidad para condicionar buena parte de su actividad política.

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Kansas, Texas, las Carolinas y Ohio: victorias históricas que explican la magnitud de la ola demócrata

Uno de los aspectos más relevantes de estas elecciones es que los demócratas no se han limitado a recuperar escaños en territorios competitivos. Han conseguido romper décadas de dominio republicano en estados donde hace apenas dos años Trump había obtenido victorias holgadas.

El avance se ha traducido en al menos siete victorias demócratas en las principales contiendas por el Senado, con resultados especialmente simbólicos en Kansas, Texas, Iowa, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur.





Kansas ha protagonizado uno de los vuelcos más sorprendentes. El demócrata Adam Hamilton ha derrotado al republicano Roger Marshall y se ha convertido en el primer senador demócrata elegido por ese estado en 94 años, desde la época de la Gran Depresión.

El resultado adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que Trump había ganado Kansas por más de 16 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024. Hamilton, pastor metodista, centró su campaña en el costo de la vida, la defensa de las familias trabajadoras y la necesidad de recuperar el entendimiento entre republicanos y demócratas.

En su discurso de victoria, interpretó el resultado como un mensaje de rechazo a la política de Washington: “La gente de Kansas —republicanos, demócratas e independientes— ha dicho que lo que está ocurriendo en Washington no está bien”.

Carolina del Sur ha protagonizado otra de las grandes sorpresas de la noche. La demócrata Annie Andrews ha derrotado a la republicana Darline Graham en un estado que Trump había ganado por 18 puntos en 2024. Andrews se convierte así en la primera demócrata en conquistar un escaño senatorial por Carolina del Sur en 28 años.

La derrota tiene también una dimensión política para el presidente, que había respaldado personalmente a Graham y presionado para que se presentara a las elecciones tras el fallecimiento de su hermano, el senador Lindsey Graham, en julio.

La falta de experiencia política de la candidata republicana y sus dificultades para defender algunas cuestiones de seguridad nacional terminaron debilitando su candidatura. Andrews, pediatra de profesión, consiguió capitalizar el descontento económico y el rechazo a la gestión de Trump.

En Iowa, el demócrata Josh Turek también ha conseguido romper una larga etapa de dominio republicano, al derrotar a Ashley Hinson y convertirse en el primer senador demócrata del estado en más de una década. Su campaña se centró en la asequibilidad, la lucha contra la corrupción y las dificultades económicas de los agricultores.





Ohio ha ofrecido otra de las imágenes más significativas de la jornada. El demócrata Sherrod Brown ha recuperado el escaño que perdió en 2024 al derrotar al republicano Jon Husted, respaldado por Trump. Su regreso al Senado demuestra que los demócratas todavía pueden imponerse en un estado que se ha inclinado progresivamente hacia los republicanos desde el ascenso político del actual presidente.





En Texas, los demócratas también han conseguido arrebatar un escaño senatorial a los republicanos, en uno de los territorios más importantes del mapa conservador estadounidense. El resultado se suma a la derrota republicana en la contienda por la gobernación, donde Gina Hinojosa ha conseguido imponerse y convertirse en la primera gobernadora latina del estado.

Maine y Carolina del Norte completan el mapa de victorias demócratas en el Senado, mientras que el partido también ha conseguido mantener posiciones importantes en Georgia y Michigan.

Precisamente en Michigan se ha producido otro de los hitos históricos de estas elecciones. El demócrata Abdul El-Sayed ha ganado el escaño vacante y se ha convertido en el primer musulmán elegido para formar parte del Senado estadounidense. Su victoria, además de permitir a los demócratas conservar un asiento clave, representa un avance para el sector progresista del partido.

El-Sayed, de 42 años y antiguo responsable de salud pública, defendió durante la campaña propuestas como un sistema sanitario universal y una reducción de la influencia de las grandes corporaciones en la política.

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El avance demócrata no se ha limitado al Senado. En la Cámara de Representantes, el partido ha conseguido arrebatar más de dos docenas de distritos a los republicanos, incluidos algunos que habían votado mayoritariamente por Trump en 2024. También ha resistido en territorios donde los republicanos habían modificado los límites electorales para favorecer sus candidaturas.

El mensaje que dejan estas victorias es especialmente contundente: el desgaste de Trump ha conseguido atravesar las tradicionales fronteras electorales entre estados demócratas y republicanos.

Un rechazo a Trump y a su gestión: la economía, el principal castigo electoral

Aunque las elecciones de medio término suelen interpretarse como un examen a la gestión del presidente, en esta ocasión el resultado ha adquirido una dimensión especialmente personal para Trump.

Durante toda la campaña, el mandatario pidió a sus seguidores que votaran como si su nombre apareciera en las papeletas. Participó en numerosos mítines y convirtió la defensa de su gestión en el principal argumento electoral de los republicanos.

Sin embargo, el resultado ha terminado volviéndose contra él.

Las encuestas a pie de urna realizadas por SSRS para un consorcio de medios estadounidenses, entre ellos Associated Press, reflejan un profundo descontento con la situación política y económica del país. La mitad de los votantes consideró los comicios una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que aproximadamente tres de cada cuatro afirmaron sentirse enfadados o insatisfechos con el rumbo de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quita el sombrero por un momento al retirarse tras pronunciar un discurso —en vísperas de las elecciones de mitad de mandato— junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el cual fue reabierto tras meses de reparaciones, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026.

Uno de los datos más reveladores es que el 70% de los encuestados manifestó su deseo de que el Congreso ejerza un mayor control sobre el presidente.

La economía aparece como uno de los principales motores de ese descontento. Los demócratas consiguieron convertir el coste de la vida, los precios de la energía, los aranceles y las consecuencias económicas de la guerra con Irán en los ejes de su campaña.

Los republicanos, por su parte, insistieron en cuestiones culturales e identitarias, acusando a sus adversarios de representar posiciones radicales. Sin embargo, los resultados sugieren que esos argumentos no consiguieron desplazar las preocupaciones cotidianas de los electores.

La derrota también ha afectado a candidatos respaldados directamente por Trump, algunos de los cuales habían sido seleccionados personalmente por el presidente para competir en distritos y estados estratégicos.

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El mandatario ha intentado restar importancia al resultado. En sus primeras reacciones, atribuyó parte de las derrotas a su ausencia de las papeletas electorales y aseguró que, de haber concurrido, los republicanos habrían conseguido una victoria aplastante. También felicitó a los demócratas y reconoció que habían realizado una buena campaña.

¿Qué cambia ahora para Trump? Un presidente sin mayoría legislativa

La consecuencia más inmediata de la victoria demócrata será la pérdida de capacidad de Trump para sacar adelante su programa legislativo.

Durante los dos primeros años de su segundo mandato, el presidente pudo apoyarse en las mayorías republicanas para aprobar iniciativas fundamentales, como el paquete fiscal y presupuestario promulgado en julio de 2025.

A partir de enero, esa situación cambiará radicalmente.

Los demócratas tendrán la capacidad de decidir qué proyectos legislativos se someten a votación, bloquear las propuestas presidenciales que consideren contrarias a sus intereses y exigir modificaciones a cambio de su apoyo.

Un ave vuela frente al Capitolio de los Estados Unidos tras las elecciones de mitad de mandato en Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2026.

Trump tendrá que negociar con una oposición que no tiene incentivos para facilitarle una victoria política, especialmente cuando ambos partidos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales de 2028.

Esto no significa que el presidente pierda sus facultades ejecutivas ni que los demócratas puedan imponer automáticamente todas sus propuestas. El sistema estadounidense establece mecanismos de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que obligan a negociar y alcanzar acuerdos para sacar adelante buena parte de las decisiones de mayor trascendencia.

El resultado es una situación de gobierno dividido: Trump seguirá ocupando la Casa Blanca, pero sus adversarios controlarán las instituciones encargadas de aprobar las leyes.

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Nombramientos, jueces y techo de deuda: los demócratas tendrán capacidad para bloquear decisiones clave

Una de las consecuencias más importantes del nuevo reparto de poder se encuentra en el Senado, que desempeña un papel fundamental en la confirmación de los nombramientos presidenciales.

La Constitución estadounidense establece que el presidente propone determinados cargos federales, pero necesita el consentimiento de la Cámara Alta para que sus candidatos sean confirmados.

Esto afecta a ministros, embajadores, altos funcionarios y jueces federales, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo.

Con una mayoría demócrata, Trump podría encontrarse con dificultades para cubrir vacantes judiciales o incorporar a personas de su confianza a puestos estratégicos de la Administración.

Captura de pantalla de la señal televisiva en la que se ve al Jefe de Justicia estadounidense, John Roberts, presidiendo el juicio político contra Donald Trump en el Senado, en Washington, Estados Unidos, el 21 de enero de 2020.

El impacto podría ser especialmente relevante si durante los próximos dos años se produjera una vacante en el Tribunal Supremo. Los demócratas tendrían capacidad para bloquear al candidato propuesto por Trump y obligar a la Casa Blanca a buscar una figura que pudiera generar un mayor consenso.

También el techo de deuda y la aprobación de los presupuestos federales pueden convertirse en instrumentos de presión política.

Los demócratas podrían condicionar su apoyo a determinadas medidas presupuestarias a cambio de concesiones en materia económica y social, mientras que la falta de acuerdo podría desembocar en un cierre parcial de la Administración federal (shutdown).

Por tanto, la nueva mayoría no solo tendrá capacidad para frenar las iniciativas de Trump. También podrá utilizar sus competencias legislativas para obligar al presidente a negociar asuntos fundamentales para el funcionamiento del Gobierno.

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Investigaciones parlamentarias: el frente que más puede complicar los dos últimos años de Trump

Si existe un ámbito en el que la victoria demócrata puede tener consecuencias especialmente delicadas para el presidente, es el de la supervisión parlamentaria.

El control de las cámaras permitirá a los demócratas impulsar comisiones de investigación, organizar audiencias públicas, solicitar documentación y citar a funcionarios de la Administración para que expliquen determinadas decisiones.

Los legisladores demócratas ya han anunciado su intención de investigar exhaustivamente a responsables del Gobierno, miembros del gabinete y personas del entorno presidencial.

Entre los asuntos que podrían centrar esas investigaciones figuran el posible uso de la Presidencia en beneficio propio, las relaciones de la Administración con empresas y donantes, las decisiones de política exterior y las actuaciones de los distintos organismos federales.

La Cámara de Representantes tiene un papel especialmente importante en este terreno, ya que sus comités pueden abrir investigaciones y ejercer labores de supervisión sobre el Ejecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece de pie mientras se retira tras pronunciar unas palabras —en vísperas de las elecciones de mitad de mandato— junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el cual fue reabierto tras meses de reparaciones, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026.

También dispone de la facultad de iniciar un procedimiento de destitución presidencial (impeachment) si considera que existen motivos constitucionales para ello. La Cámara Baja puede aprobar los artículos de acusación por mayoría simple, pero corresponde al Senado celebrar el juicio político y decidir sobre una eventual condena. Para destituir al presidente se necesita el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes.

Por tanto, aunque los demócratas controlen ambas cámaras, eso no significa que puedan destituir automáticamente a Trump. Sí les permitirá, en cambio, someter a su Administración a un escrutinio mucho más intenso y mantener determinadas controversias en el centro del debate público.

La amenaza de investigaciones podría convertirse así en una de las principales fuentes de desgaste para la Casa Blanca durante los próximos dos años.

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Un presidente más débil, pero con capacidad para resistir: el veto y las órdenes ejecutivas

La pérdida del Congreso no deja a Trump sin herramientas para gobernar. El presidente conserva amplias facultades ejecutivas y puede utilizarlas para mantener buena parte de su agenda sin necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria.

Una de sus principales armas será el veto presidencial, mediante el cual puede rechazar los proyectos de ley aprobados por el Congreso.

Para superar un veto, los demócratas necesitarían reunir una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, algo que no está garantizado por el simple hecho de controlar ambas instituciones.

Esto significa que Trump podrá bloquear iniciativas legislativas de la oposición, aunque también tendrá que aceptar que los demócratas pueden impedir que prosperen sus propias propuestas.

Además, la Casa Blanca lleva meses preparando una estrategia para ampliar el margen de actuación unilateral del presidente mediante órdenes ejecutivas y decisiones administrativas.

Los preparativos, según una investigación de Reuters, implican a figuras como Stephen Miller y Russell Vought, que trabajan para identificar qué medidas puede adoptar la Administración sin necesidad de recurrir al Congreso.

Las áreas contempladas incluyen inmigración, aranceles, vivienda y gestión del gasto federal.

Sin embargo, estas herramientas tampoco permiten gobernar al margen de la Constitución. Los tribunales pueden suspender o anular las decisiones presidenciales que excedan las competencias del Ejecutivo, mientras que el Congreso mantiene sus atribuciones presupuestarias y legislativas.

El escenario más probable es, por tanto, una Presidencia que recurrirá con mayor frecuencia a sus facultades ejecutivas, al mismo tiempo que utilizará el veto para bloquear las propuestas de sus adversarios.

Los demócratas también afrontan un desafío: gobernar y preparar el camino hacia 2028

La victoria supone un éxito extraordinario para el Partido Demócrata, pero también le coloca ante una responsabilidad política considerable.

A partir de enero, los demócratas dejarán de ser únicamente la fuerza opositora para convertirse en los responsables de dirigir la actividad legislativa del Congreso.

Chuck Schumer, que previsiblemente recuperará el liderazgo de la mayoría en el Senado, y Hakeem Jeffries, que aspira a convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, tendrán que demostrar que el partido es capaz de traducir el descontento electoral en resultados concretos.

Schumer ya ha señalado cuáles serán sus prioridades: reducir el coste de la vida y combatir la corrupción.

Pero los demócratas también deberán gestionar sus propias diferencias internas. La victoria ha reunido a candidatos moderados y progresistas, con planteamientos distintos sobre economía, política exterior, sanidad e inmigración.

El desafío consistirá en mantener la unidad suficiente para ejercer el control parlamentario sin que las disputas internas paralicen su propia agenda.

Además, el nuevo equilibrio de poder llega en un momento en el que comienza a perfilarse la carrera presidencial de 2028. Varios dirigentes demócratas podrían utilizar estos dos años para aumentar su protagonismo nacional y posicionarse como posibles candidatos a la Casa Blanca.

Para los republicanos, el resultado también abre interrogantes sobre el futuro del movimiento MAGA y la influencia de Trump dentro de su propio partido. La derrota de candidatos respaldados personalmente por el presidente podría alimentar las críticas internas y acelerar el debate sobre quién debe liderar el conservadurismo estadounidense después de su salida de la Casa Blanca.

Dos años de pulso político en Washington

La conquista de ambas cámaras por parte de los demócratas marca un antes y un después en el segundo mandato de Donald Trump. El presidente afrontará los dos últimos años de su Presidencia con una oposición que tendrá capacidad para bloquear su agenda, condicionar sus nombramientos, investigar a su Administración y utilizar el Congreso como plataforma de contestación política.

No obstante, la nueva mayoría demócrata tampoco garantiza una parálisis absoluta ni permite a la oposición imponer unilateralmente su programa. Trump conserva el veto, las competencias del Ejecutivo y una importante capacidad de actuación administrativa. La cuestión será hasta dónde puede llegar sin el respaldo legislativo.

El resultado electoral también introduce un factor decisivo de cara a 2028: la autoridad política del presidente ha quedado debilitada y los republicanos tendrán que decidir si mantienen su alineamiento con Trump o comienzan a buscar alternativas de liderazgo.

Los demócratas, por su parte, tendrán la oportunidad de demostrar que pueden gobernar desde el Congreso y no limitarse a ejercer una oposición frontal.

Washington entra así en una nueva etapa de gobierno dividido, con un presidente obligado a negociar con sus adversarios y un Congreso dispuesto a ejercer los contrapesos que durante los dos primeros años de su segundo mandato apenas encontró en el Capitolio. La gran incógnita ya no es si Trump tendrá dificultades para gobernar, sino cuánto de su programa conseguirá mantener en pie y hasta qué punto los demócratas serán capaces de transformar su victoria electoral en un verdadero cambio político.

Con AP, Reuters y medios locales

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