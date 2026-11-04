Los demócratas lograron el control del Senado de EE. UU. en las elecciones de medio mandato de este 3 de noviembre.

Seis escaños en el Senado y más de una docena en la Cámara de Representantes han pasado a manos de los demócratas. Texas , Kansas y Carolina del Sur eligieron senadores demócratas por primera vez en décadas.

James Talarico, el pastor que se convirtió en una de las figuras de estas elecciones de medio mandato, ganó una de las principales contiendas: el escaño en el Senado por Texas, un bastión republicano.

Una Cámara ajustada: La composición al 12 de octubre era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. Los demócratas podrían sumar entre 9 y 19 escaños, según Cook Political Report. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.