Lo esencial
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Los demócratas lograron el control del Senado de EE. UU. en las elecciones de medio mandato de este 3 de noviembre.
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Seis escaños en el Senado y más de una docena en la Cámara de Representantes han pasado a manos de los demócratas. Texas , Kansas y Carolina del Sur eligieron senadores demócratas por primera vez en décadas.
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James Talarico, el pastor que se convirtió en una de las figuras de estas elecciones de medio mandato, ganó una de las principales contiendas: el escaño en el Senado por Texas, un bastión republicano.
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Una Cámara ajustada: La composición al 12 de octubre era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. Los demócratas podrían sumar entre 9 y 19 escaños, según Cook Political Report.
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Impacto más allá del Congreso: También se eligen gobernadores en 36 estados y miles de cargos estatales y locales. El resultado condicionará la agenda de Donald Trump para los próximos dos años y podría influir en las presidenciales de 2028.
A continuación la información de las elecciones de medio mandato de EE. UU. de este martes 3 de noviembre.
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