El futbolista había sido ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. El club confirmó su fallecimiento a las 7:00 GMT y expresó su pesar por una noticia que conmocionó al fútbol español.

El golpe ocurrió en los últimos minutos del partido

El accidente se produjo cuando De Miguel intentaba controlar un balón en el centro del campo y Owono salió a despejarlo. El guardameta impactó contra el delantero con la pierna en alto, según consignó el árbitro en el acta del encuentro, y fue expulsado.

De Miguel quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica. La prensa española informó que sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado. El árbitro suspendió el partido y el jugador fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció ingresado.

En un primer momento, el Tenerife informó que el futbolista se encontraba “estable dentro de la gravedad”. Sin embargo, un comunicado difundido durante la madrugada del martes señaló que su estado había “empeorado neurológicamente”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una carrera en el fútbol español

De Miguel había llegado al Tenerife en el verano de 2025, procedente del Castellón, y contribuyó al ascenso del equipo canario a la Segunda División. Nacido en Madrid, era un delantero reconocido en las categorías inferiores del fútbol español.

El club expresó su dolor en un comunicado: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”. También trasladó su apoyo a la familia, sus seres queridos y la afición del Tenerife.

El fútbol español y europeo, de luto

El Andorra fue uno de los primeros clubes en expresar sus condolencias. “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, publicó la entidad. Gerard Piqué, máximo accionista del club, también le dedicó un mensaje: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y otros equipos se sumaron a las muestras de pesar. La Federación Española de Fútbol aplazó los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para este martes, mientras que la UEFA decretó un minuto de silencio en todos sus encuentros de la semana.

El Real Madrid también homenajeó al delantero antes del entrenamiento de su primer equipo masculino en Valdebebas. Kylian Mbappé escribió en Instagram: “Mucha tristeza. No hay palabras. DEP”. Thibaut Courtois y Álvaro Carreras, entre otros jugadores, compartieron mensajes de condolencias para la familia, sus compañeros y el Tenerife.

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, también expresó su pesar y envió un abrazo al club, sus jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y la afición en “estos duros momentos”.

La Policía abrió una investigación bajo supervisión judicial

La Policía Nacional española abrió una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel, que quedó bajo supervisión judicial, según confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial. El futbolista, de 30 años, falleció en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, horas después del choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicaron que, ante una muerte de causa no natural, se abre de oficio una investigación judicial. Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró “muy difícil” que el caso derive en un proceso penal, ya que el impacto se produjo durante una jugada del partido.

El fiscal señaló que, según la doctrina del Tribunal Supremo, las lesiones producidas en el ámbito deportivo no suelen ser punibles, salvo que exista una agresión fuera de una situación de juego. Para determinar si corresponde alguna sanción, habrá que esperar al acta arbitral y a la resolución del Comité de Disciplina Deportiva, que deberá evaluar si hubo juego peligroso o muy peligroso y si el golpe fue intencional.

Sánchez-Jáuregui añadió que la familia del futbolista podría presentar una denuncia si no estuviera de acuerdo con las conclusiones. En ese supuesto, la investigación podría examinar una posible agresión con resultado de muerte, aunque el fiscal consideró que difícilmente superaría la calificación de homicidio por imprudencia menos grave. Se trataría, en cualquier caso, de una hipótesis de muerte no intencional, cuya valoración dependerá de las actuaciones judiciales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más