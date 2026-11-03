Trump aseguró que el acuerdo con Netanyahu se discutió durante meses y que el propio primer ministro israelí consideró apropiado poner fin a la ayuda. “Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría”, afirmó el presidente, quien también señaló que Estados Unidos podría ayudar al país si lo necesitara en el futuro.

Sin embargo, no está claro qué fondos se interrumpirían ni cómo se aplicaría la decisión. El memorando de entendimiento firmado en 2016 contempla una asistencia militar estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales hasta 2028. La Casa Blanca y la oficina de Netanyahu no respondieron de inmediato a las consultas de Reuters sobre el anuncio.

Trump describió los fondos como ayuda militar, dinero en efectivo o bienes, sin precisar qué partidas quedarían afectadas. La asistencia se canaliza en gran medida a través del programa de financiación militar extranjera, que obliga a Israel a destinar buena parte de esos recursos a la compra de armamento producido en Estados Unidos.

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La ayuda a Israel, en el centro de la campaña electoral

El anuncio se produjo el día de las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso. Trump vinculó la decisión con las críticas de sectores demócratas a la ayuda estadounidense a Israel y mencionó al candidato al Senado por Michigan Abdul El-Sayed, quien se opone a la asistencia militar incondicional y sostiene que los fondos deberían priorizar las necesidades de los ciudadanos estadounidenses.

“Es un mal argumento político”, dijo Trump sobre las críticas a los 4.000 millones de dólares anuales. El presidente afirmó que no quería que el apoyo financiero a Israel siguiera siendo utilizado como una señal de “injusticia” por sus adversarios políticos.

El respaldo a Israel ha perdido apoyo entre los votantes estadounidenses desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, especialmente entre los demócratas. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada en junio indicó que el 48% de los votantes y el 66% de los demócratas consideraban que Estados Unidos apoyaba demasiado a Israel. En 2017, cuando se formuló por primera vez esa pregunta, los porcentajes eran del 16% y el 20%, respectivamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien aparece en la imagen formulando acusaciones infundadas de fraude electoral antes de los disturbios en el Capitolio de 2021—, ha evitado descartar la adopción de medidas extraordinarias en torno a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Una relación marcada por la guerra y el debate sobre la asistencia

Estados Unidos ha destinado decenas de miles de millones de dólares a la asistencia militar de Israel durante las últimas décadas. El acuerdo de 2016, firmado durante la presidencia de Barack Obama, estableció un compromiso de 38.000 millones de dólares para el período 2019-2028, equivalente a 3.800 millones anuales.

La ayuda aumentó tras el inicio de la guerra en Gaza. Un estudio académico citado por Associated Press estimó que las administraciones de Joe Biden y Donald Trump proporcionaron al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel desde octubre de 2023.

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La eventual interrupción de los fondos también tendría implicaciones para la industria de defensa estadounidense, ya que una parte importante de la ayuda se destina a la compra de armamento fabricado en el país. Además, la asistencia forma parte de los compromisos de seguridad de Washington en Medio Oriente, incluidos los vinculados a los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto.

El anuncio llega en un momento de diferencias entre Trump y Netanyahu sobre la guerra contra Irán. Mientras el presidente estadounidense ha defendido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto, el primer ministro israelí ha presionado por nuevas acciones militares. Aun así, Trump presentó la decisión sobre la ayuda como un acuerdo entre ambos aliados.

Con información de REUTERS, EFE y AP.

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