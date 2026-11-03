Donald Trump anunció este martes que prevé interrumpir a finales de 2026 los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia.

El anuncio de última hora, en un día de comicios cruciales que definirán el control del Congreso de Estados Unidos, ha sido leído por analistas como una medida "desesperada" ante unas elecciones que no muestran un panorama alentador para Trump ni para el Partido Republicano en su conjunto.

"Este es claramente un intento por cambiar la opinión de los votantes en Estados Unidos, que bien podría ser falso, porque es el Congreso el que aprueba estos envíos de apoyo, no es el presidente. Y, por otro lado, es un síntoma de un distanciamiento estructural que se está dando por cómo ha cambiado la opinión pública en Estados Unidos con respecto a Israel, y en Israel con respecto a la democracia", advierte a France 24 el analista José E. Múzquiz, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California.

Una vista aérea muestra un cartel electoral en el que aparecen el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Tel Aviv, el 26 de octubre de 2026, en vísperas de las elecciones legislativas israelíes.

En esto coincide Kelley Beaucar Vlahos, asesora sénior del Instituto Quincy, un centro de estudios estadounidense enfocado en la política exterior, al afirmar que "el mensaje de hoy de Trump tiene un tufillo a desesperación".

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El mandatario estadounidense, que llega a las midterms con el menor índice de aprobación -según un sondeo de Reuters-, debido, en gran parte, al impacto económico de la guerra en Medio Oriente, justificó que Israel no necesita esa ayuda.

"Les estábamos dando (a Israel) 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año (…) Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (…) Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", dijo Trump a la cadena ‘Fox’.

No obstante la percepción ciudadana va en contra: "La gente ve que en Estados Unidos los precios son altos, los servicios públicos son malos, la gente muere por una emergencia de salud y se envían miles de millones de dólares a Israel", subraya Múzquiz.

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Elecciones, El-Sayed y las razones detrás del anuncio de Trump

Mientras los votantes estadounidenses acudían este martes a las urnas para las elecciones de mitad de mandato que decidirán quién controlará el Congreso, Trump hizo el anuncio sobre el corte de ayuda a Israel, pero no ofreció detalles y no quedó claro a qué financiación se refería.

En especial quedaron dudas sobre cómo se interrumpiría la ayuda a finales de año, dado que el Memorando de Entendimiento que proporciona 3.800 millones de dólares en apoyo militar estadounidense a Israel cada año expira en septiembre de 2028.

La pregunta adicional para los analistas es qué plantea este anuncio en un día de elecciones.

Abdul El – Sayed aparece en el escenario mientras continúa el recuento de votos en las primarias demócratas al Senado de Michigan, durante un mitin electoral en Detroit, Michigan, EE. UU., el 5 de agosto de 2026.

"Hay dos cosas que están sucediendo simultáneamente. La primera es un muy real: distanciamiento entre ambos países. No entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que son grandes aliados. Trump lo apoyó en la reciente elección israelí y a todas luces tiene una relación muy cercana", dice José E. Múzquiz al matizar que, no obstante, tras el 7 de octubre y la ofensiva en Gaza, "ha habido algo que no se había visto en muchos años, que es un cambio en la opinión pública estadounidense en contra de Israel".

"Un tema que antes unía a los estadounidenses de derecha e izquierda: el apoyo casi incondicional al Estado de Israel, ahora entre la gente se ve muy debilitado", agrega el experto.

Beaucar Vlahos considera en una columna publicada este martes que, "por un lado, podría estar intentando desesperadamente demostrar a los votantes republicanos el día de las elecciones que su partido no está supeditado a Israel, como alega ahora un creciente grupo en su ala derecha. La desaprobación hacia Israel —en particular por la guerra con Irán, que ha minado la confianza en la capacidad de Trump para dirigir la economía— está aumentando entre los republicanos".

Pero también está el repunte demócrata en las encuestas. Y así lo sugirió el propio Trump.

Es que el apoyo a Israel entre los votantes demócratas se ha desplomado, los candidatos críticos con su gran aliado en Medio Oriente han tomado auge entre los progresistas e incluso los legisladores moderados están cada vez más dispuestos a cuestionar años de apoyo estadounidense a Netanyahu.

Una bandera que combina las banderas de Estados Unidos e Israel ondea detrás de un cartel que apoya al candidato demócrata al Senado estadounidense, Abdul El-Sayed, antes de las elecciones de mitad de mandato en Huntington Woods, Michigan, Brasil, el 31 de octubre de 2026.

Una de esas figuras en auge es el candidato demócrata Abdul El-Sayed, que aspira a representar a Michigan en la Cámara Alta. El-Sayed, que de ganar este martes se convertiría en el primer musulmán en ser senador estadounidense, se ha opuesto a la ayuda militar incondicional a Israel, argumentando que la financiación de la nación debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, Trump, un opositor total de El-Sayed, clamó este martes que la izquierda ha usado la financiación estadounidense a Israel como una "señal de injusticia" y que no podía permitirlo. Subrayando el carácter político de su comentario, Trump mencionó específicamente a El-Sayed al explicar por qué su Gobierno estaba suspendiendo la financiación.

"¿Por qué debemos soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando (Israel) no necesita (la ayuda)?", afirmó Trump.

Pese a esta declaración, el analista Alvaro Iriarte Baron ve algo más de fondo y que viene de atrás.

"El anuncio fue poco antes de la elección, si hubiera habido una intención política electoral clara, esto habría sido realizado con bastante más anterioridad, de manera tal de proyectar una respuesta que permitiera neutralizar las críticas del ala más izquierdista del Partido Demócrata y de algunos en la derecha que ven con cierto escepticismo la intervención de los Estados Unidos y la alianza con Israel", explica el también director de contenidos del Instituto Res Publica de Chile.

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¿Un impacto para Netanyahu?

El acuerdo que menciona Trump con Netanyahu tiene lugar en un momento en el que el primer ministro israelí se juega su futuro político. Las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre dejaron en suspenso la formación de un Gobierno.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del pasado 30 de octubre los resultados definitivos, donde la victoria se la llevó el Likud, el partido de Netanyahu, con 27 escaños, y su coalición obtuvo 53 asientos. En segundo lugar, quedó el partido opositor Yashar, del exgeneral Gadi Eisenkot, con 21 escaños. Ninguno alcanzó la mayoría para formar gobierno.

No obstante, para Netanyahu, el apoyo que recibe de Trump ha sido, en general, beneficioso para sus propias elecciones.

En esa línea, el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusó este martes a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica del país con Estados Unidos y exigió que dé explicaciones a la ciudadanía sobre los cambios en el marco de cooperación entre ambos países. "La relación especial de Israel con Estados Unidos es un componente clave de su seguridad nacional", escribió el político.

"Una pérdida repentina de 3.800 millones de dólares anuales garantizados en ayuda militar —en un momento en que el país libra guerras en múltiples frentes y, sin duda, se encuentra en una situación económica precaria— podría ser devastadora. La seguridad es un tema que preocupa a todos los sectores del electorado israelí, y una pérdida de confianza podría afectar las negociaciones para la formación de una coalición de gobierno liderada por el Likud", reflexiona Beaucar Vlahos.

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¿Otra ley bajo la manga?

Los expertos, sin embargo, recuerdan que hay en trámite de un proyecto de ley de defensa en EE. UU., que incluye una disposición que profundizaría los lazos tecnológicos militares entre Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con los detalles dados a conocer por el Instituto Quincy y medios como Reuters, esta disposición profundizaría la cooperación entre los sectores de defensa de Estados Unidos e Israel al acelerar el desarrollo conjunto de tecnología militar y otras colaboraciones. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio y sigue pendiente de votación en el Senado.

"Mediante una ley (Sección 219), el Congreso está intentando crear una nueva estructura que 'acelere la colaboración en tecnología de defensa entre Estados Unidos e Israel, incluyendo el intercambio de tecnología, la coproducción de sistemas de armas y la investigación y el desarrollo bilaterales en múltiples ámbitos de la guerra, como la biotecnología, los sistemas autónomos, la inteligencia artificial, la ciberguerra y otros', agrega la experta del Instituto Quincy.

Un soldado israelí gesticula desde lo alto de un vehículo militar en la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 20 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso con el movimiento militante palestino Hamás.

De acuerdo con esta versión, un agente designado se encargaría de la relación, lo que reducirá la supervisión del Pentágono y del Congreso. "En otras palabras, los miles de millones de dólares en ayuda seguirán llegando a Israel, pero de forma encubierta, lo que hará que la relación sea menos delicada políticamente", advierte Beaucar Vlahos.

Este punto fue recordado este martes por críticos de las ayudas a Israel.

“Si POTUS (el presidente de Estados Unidos) está genuinamente comprometido con cortar la ayuda a Israel, debe exigir que el Congreso elimine todos los programas propuestos que darán a los aparatos de defensa e inteligencia israelíes acceso irrestricto a nuestra propia I+D de defensa e inteligencia” publicó en X Joe Kent, quien dimitió como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos en marzo pasado debido a su rotundo rechazo a la guerra contra Irán.

"Protejamos los intereses estadounidenses, pongamos a los estadounidenses primero" añadió.

Con Reuters y EFE

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