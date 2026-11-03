Los protocolos de emergencia de varios aeropuertos europeos fueron activados el martes 3 de noviembre después de recibir varias amenazas falsas de bomba, que afectaron a dos vuelos con destino a Varsovia, dos a Sofía, dos a Roma y uno al aeropuerto de Murcia (España). Un día atrás, un avión con destino a Bulgaria fue desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire.

Entre las aerolíneas afectadas se encuentran la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair, la más afectada, con cuatro de sus vuelos a diferentes destinos como objetivo.

La policía metropolitana de Londres señaló que "tuvo conocimiento de amenazas… contra cuatro aeronaves que debían despegar o aterrizar en el aeropuerto de Heathrow", uno de los centros aéreos más concurridos de Europa.





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Entretanto, el crucero Crown Iris, con bandera panameña, tuvo que ser registrado con perros detectores de explosivos y un buzo en la isla griega de Syros, después de que un desconocido sostuviera que había un artefacto explosivo en el casco del barco, según informaron las autoridades.

Las comprobaciones iniciales no detectaron ninguna bomba, a la espera de que los especialistas de la guardia costera realicen inspecciones adicionales antes de que el crucero pueda zarpar de nuevo.

Nadie se atribuyó la responsabilidad de las falsas alarmas y ningún Estado ha señalado culpables, aunque los hechos se producen en un momento en que funcionarios europeos han culpado reiteradamente a Rusia e Irán de lanzar "ataques híbridos" y actos de sabotaje. Tanto Moscú como Teherán niegan cualquier campaña de este tipo.

Un sabotaje para "la interrupción general de las operaciones aéreas"

Un vuelo matutino de la aerolínea LOT, que cubría la ruta entre el aeropuerto londinense de Heathrow y el principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, fue desviado a la terminal aérea de Modlin, también en la capital polaca, tras una amenaza de bomba, según informó la agencia de prensa PAP. El aeropuerto Modlin cerró preventivamente.

Finalmente, "no se encontró nada en la aeronave", según un comunicado emitido por la aerolínea. Posteriormente, el aeropuerto de Modlin reafirmó que no existía ninguna amenaza real y reanudó sus operaciones con normalidad.

Asimismo, un vuelo de la aerolínea SAS con destino a Varsovia, procedente de Copenhague, aterrizó en Chopin según lo previsto, antes de que las autoridades aclararan que no se encontró ningún artefacto explosivo, como aseguraba otra alerta ficticia.





En circunstancias similares, las autoridades aeroportuarias de Bulgaria recibieron amenazas de bomba contra aviones que viajaban desde Milán y Dublín a Sofía, la capital. Ambos aterrizaron sin incidentes y no se encontraron artefactos explosivos durante la inspección. El vuelo procedente de Italia, operado por Wizz Air, transportaba 176 pasajeros, mientras que el de Dublín, operado por Ryanair, llevaba 186 pasajeros a bordo.

La agencia de noticias búlgara BTA había citado anteriormente a un funcionario del Ministerio del Interior que afirmaba que un vuelo procedente de Israel se había visto afectado, pero las autoridades desmintieron posteriormente esta versión.

Entretanto, las autoridades españolas descartaron el martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester, que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras una amenaza de bomba que obligó a acordonar la terminal aérea.

Los pasajeros y la tripulación pasaron un control de seguridad y la aeronave fue inspeccionada, declaró en una radio local Francisco Lucas, delegado del Gobierno central en la región de Murcia, quien detalló que el vuelo llevaba 121 personas a bordo, incluyendo la tripulación.

Rhys Jones, gerente de análisis de resultados en la firma de asesoría de riesgos de aviación Osprey Flight Solutions, sostuvo a la agencia Reuters que "la falta de un estado, aerolínea o ruta objetivo claros indica que el objetivo es la interrupción general de las operaciones aéreas".

Italia despliega un avión de la Fuerza Aérea

Dos de los vuelos de Ryanair en los que se reportó la supuesta existencia de material explosivo aterrizaron en la mañana del martes en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Sobre el primero de ellos, procedente de Lisboa, los controladores aéreos recibieron un correo electrónico en el que se advertía de las bombas al interior del avión.

Un segundo correo electrónico informó de otra supuesta bomba en otro vuelo procedente de Dublín, que tocó tierra una hora después del primero, escoltado por dos cazas de la Fuerza Aérea Italiana.

La amenaza obligó a activar el protocolo de emergencia. Ya en la pista del aeropuerto, las aeronaves fueron examinadas por equipos de artificieros, que constataron que las alarmas eran falsas.





Esta cadena de desinformación se produce un día después de que un vuelo de Wizz Air que había despegado del aeropuerto de Luton, cerca de Londres, se viera obligado a desviarse a Hungría tras recibir una amenaza de bomba mientras el avión estaba en el aire.

Las autoridades no encontraron ninguna amenaza a bordo del avión tras realizar una inspección de la aeronave y sus pasajeros, según informó Wizz Air a la agencia estatal de noticias MTI.

El secretario general interino del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, declaró el martes a la prensa que las autoridades seguían intentando identificar al remitente de la amenaza.

Con información de Reuters, EFE, AP y medios locales.

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