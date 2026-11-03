Conmoción en Colombia. Un ataque deja cuatro personas muertas, incluido un bebé, y un número aún indeterminado de heridos.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó este lunes 2 de noviembre que el atentado deja un saldo preliminar de cuatro personas asesinadas, entre ellas un bebé de apenas dos meses de vida.

“Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”, señaló la gobernadora.

Matiz calificó lo ocurrido de “extrema gravedad” y condenó el ataque, que puso en riesgo tanto a la población civil como a los militares y las familias de la zona.

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“Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, subrayó.





El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó además que hay “múltiples heridos”, aunque el número exacto de víctimas aún no ha sido determinado. Según su relato a una emisora local, algunos de los afectados fueron trasladados a un colegio de la zona para recibir atención médica en medio de la emergencia.

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Explosivos y reportes de drones sobre el casco urbano

Las primeras informaciones sobre la mecánica del ataque difieren en algunos detalles. Mientras la agencia de noticias EFE reportó un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos, autoridades locales citadas por algunos medios colombianos señalaron que un vehículo cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de una base militar y del barrio Aeropuerto.

El alcalde Hueje aseguró asimismo que, además de la explosión, se reportó la presencia de drones que “sobrevolaban” el casco urbano de Planadas.

La detonación causó daños en varias viviendas y en parte de la infraestructura de un hospital, según el alcalde, y dejó las calles de la zona cubiertas de escombros.





Videos difundidos tras el atentado muestran escenas de angustia entre los habitantes, así como personas heridas en medio de los restos de las estructuras afectadas.

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Las inmediaciones de una base militar, el blanco del ataque

El atentado ocurrió en los alrededores de una base militar de Planadas, municipio situado en el centro-sur de Colombia, en una región donde operan varios grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría del ataque a ningún grupo armado.

La ubicación del atentado y la presencia de una instalación militar incrementaron la gravedad de un hecho que, según las autoridades regionales, afectó directamente a la población civil.

“¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, añadió Matiz.

Por su parte el Ejército colombiano remarcó su rechazo “de manera contundente al acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas”.





En un comunicado, la institución castrense sostuvo que el ataque constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la población civil, al poner en peligro la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

Asimismo, señaló que el hecho generó temor, zozobra e incertidumbre entre las comunidades de la zona.

Las autoridades continúan evaluando los daños, atendiendo a los heridos e investigando las circunstancias del atentado para determinar quiénes fueron sus responsables.

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Una nueva expresión de la violencia en Colombia

El ataque de Planadas se produce en un contexto de persistente violencia en distintas regiones de Colombia, donde grupos armados ilegales han recurrido a explosivos y, cada vez con mayor frecuencia, a drones como parte de sus acciones.

En los últimos meses también se han registrado atentados y otros episodios violentos en ciudades y regiones del país, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en varios territorios.

En Planadas, la investigación sobre la autoría y la secuencia exacta del ataque será clave para esclarecer un atentado cuyo saldo preliminar ha dejado cuatro muertos, incluido un bebé de dos meses, y un número aún no precisado de heridos.

Con EFE y medios locales

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