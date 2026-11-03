Las cadenas de supermercados Ahold Delhaize y Colruyt comunicaron este lunes 2 de noviembre que, durante la noche, un incidente informático afectó a los sistemas de refrigeración y congelación en decenas de sus establecimientos en Bélgica y Luxemburgo. Por su parte, las cadenas suecas ICA y Coop también registraron aumentos de temperatura similares; uno de los establecimientos señaló directamente a un ciberataque como causa.

Estos incidentes llegan luego de un ataque ocurrido en Francia el mes pasado, en el que, según la Policía, piratas informáticos tomaron el control de las unidades de refrigeración de cientos de supermercados, elevando las temperaturas hasta los 50 °C, lo que provocó incendios y la pérdida de vastas toneladas de alimentos.

Esta vez, la cadena de distribución alimentaria Delhaize detectó un aumento de la temperatura en sus sistemas de refrigeración, según informó su portavoz, Sarah De Meester. La empresa se encuentra actualmente investigando lo ocurrido.





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Stephan Moelans, director ejecutivo de la empresa belga de refrigeración Sabcobel —que gestiona los sistemas de Delhaize—, declaró a la agencia de noticias belga que se trató de un ciberataque en el que los evaporadores de las unidades fueron configurados en modo de descongelación. Al ser contactado por la agencia de noticias Reuters, el despacho de Moelans declinó hacer comentarios.

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“Es un ciberataque; no hay otra explicación”

Carrefour Bélgica informó incidencias en unos 15 de sus 700 establecimientos en el país. “Es un ciberataque; no hay otra explicación”, subrayó Mich Vergauwen, portavoz de esa cadena de supermercados en el país.

Asimismo, una portavoz de Ikea Bélgica señaló que su tienda en Mons, en el suroeste de la nación, sufrió una agresión informática que provocó un aumento repentino de la temperatura en sus congeladores durante la madrugada de este 2 de noviembre.

Se trata del único establecimiento de Ikea afectado, ya que utiliza un proveedor de servicios distinto al de sus otras tiendas en Bélgica, añadió el vocero, sin especificar de qué proveedor se trata.

Un empleado llena cajas con productos perecederos en el exterior de un supermercado Intermarché en París, al día siguiente de que un ciberataque afectara a los sistemas de refrigeración de cadenas de supermercados francesas, provocando la pérdida de alimentos e incendios en varios establecimientos. Francia, 13 de octubre de 2026.

Un portavoz de Colruyt Group, que opera las tiendas Spar en Bélgica bajo un sistema de franquicia, indicó que cinco de sus establecimientos sufrieron un ataque en sus sistemas de refrigeración. Los ciberataques constituyen “un intento deliberado de perturbar” el suministro de alimentos en la Unión Europea y socavar la confianza de los consumidores en el mismo, declaró el lunes el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.

Señaló que, si bien “la seguridad alimentaria no está actualmente en riesgo (…) el desperdicio de alimentos y el impacto en las empresas son reales”.

El mes pasado, la empresa Ahold informó a la policía neerlandesa sobre un incidente de ciberseguridad tras detectar actividad sospechosa en su infraestructura.

Desde sistemas de refrigeración y calefacción hasta cámaras de seguridad y redes de alarma, una gama cada vez mayor de dispositivos —que antes eran en gran medida mecánicos— puede ahora supervisarse y controlarse de forma remota, lo que crea nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

n cliente observa un refrigerador vacío en un supermercado SuperValu. SuperValu, la tercera cadena de supermercados más grande de Irlanda, informó el lunes que los sistemas de refrigeración —correspondientes a un modelo específico— en 13 de sus 223 tiendas se han visto afectados por un incidente cibernético, lo que ha obligado a retirar de la venta los productos refrigerados y congelados. Dublín, Irlanda, 2 de noviembre de 2026.

Las autoridades no han indicado quién podría estar detrás de los incidentes ocurridos el mes pasado. Nadie ha reivindicado la autoría.

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Afectadas también tiendas en Suecia

John Billow, director del centro nacional de ciberseguridad de Suecia, declaró a Reuters que se está trabajando en varios incidentes relacionados con sistemas de refrigeración en tiendas de alimentación de todo el país.

Una tienda sueca de la cadena ICA informó a través de las redes sociales que la temperatura de sus refrigeradores y congeladores había sido “hackeada” durante la noche, ajustándose a 50 °C. Más tarde, comunicó que el establecimiento ya había abierto sus puertas.

En una tienda ICA Baronen, en Estocolmo, un aviso indicaba que todos los congeladores estaban averiados debido a un ciberataque. El gerente de ventas del establecimiento señaló que el ataque se produjo a las 2:00 de la madrugada (01:00 GMT) y fue detectado a las 5:30 de la mañana.

“Somos conscientes de que un número limitado de tiendas se vio afectado por un incidente durante la noche, el cual repercutió en sus sistemas de refrigeración y congelación”, afirmó en un correo electrónico un portavoz de ICA, empresa de capital privado.

El grupo minorista de alimentación Coop, también de capital privado, comunicó al diario sueco Aftonbladet que seis de sus tiendas se habían visto afectadas por incidentes similares. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Vista de refrigeradores vacíos en el pasillo de productos congelados de un supermercado Intermarché en París, el día después de que un ciberataque afectara a los sistemas de refrigeración de cadenas de supermercados francesas, provocando la pérdida de alimentos e incendios en varios establecimientos. Francia, 13 de octubre de 2026. El cartel dice: "Información importante. Nuestra tienda ha sufrido un ciberataque y nuestro sistema de refrigeración se ha visto afectado".

“En las últimas semanas hemos detectado un número considerable de dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia, respecto a los cuales hemos subrayado la necesidad de realizar actualizaciones o aplicar parches”, explicó Billow, del centro de ciberseguridad. En Finlandia, también se detectaron temperaturas anómalas en algunos supermercados de menor tamaño pertenecientes al grupo Kesko.

“Actualmente estamos investigando la causa; no se ha descartado una interferencia a través de la red”, declaró a la AFP Petri Kayhko, responsable de seguridad corporativa de Kesko.

Roni Kokkola, especialista en seguridad de la información del Centro Nacional de Ciberseguridad —parte de la Agencia de Transportes y Comunicaciones de Finlandia (Traficom)—, no descartó la posibilidad de una ciberinterferencia «en lo que respecta a Finlandia».

“Hemos observado esto en Europa durante los últimos meses, por lo que cabía esperar que el fenómeno se extendiera más allá de Francia a otros países”, señaló a la AFP.

“Hoy en día, es muy habitual que todo tipo de vulnerabilidades sean explotadas de forma cada vez más activa y rápida”.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con Reuters y AFP

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