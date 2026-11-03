Una petición que insta a que un canal de televisión francés deje de emitir cobró fuerza el lunes 2 de noviembre, tras las acusaciones de que sus posturas de extrema derecha contribuyeron al asesinato racista de un hombre negro .

La indignación contra 'CNews', a menudo descrita como la versión francesa a la cadena estadounidense de derecha 'Fox News', ha aumentado a tan solo seis meses de que el país elija un nuevo presidente, con la candidata de extrema derecha Marine Le Pen liderando las encuestas para suceder a Emmanuel Macron.

La petición para cerrar el canal se lanzó en junio, pero las firmas aumentaron drásticamente después de que un hombre matara el pasado 23 de octubre a un francés de origen congoleño e hiriera a otras siete personas, entre ellas un niño, en un ataque racista en las afueras de París.

Un hombre de 39 años fue acusado de asesinato e intento de asesinato por el ataque perpetrado en las localidades de Trappes y La Verrière, al oeste de París. Un fiscal afirmó que su objetivo eran "personas que parecían ser musulmanas, africanas o del norte de África".

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Un manifestante sostiene un letrero que nuestra la frase "sus discursos de odio matan" durante una protesta en Orleans frente al congreso del partido ultraderechista Agrupación Nacional. 24 de octubre de 2026. El cartel hace referencia al acto de violencia calificada de "terrorista racista" por el presidente francés, en el que una persona murió y otras cinco resultaron heridas entre Trappes y La Verrière.

Según fuentes cercanas a la prensa francesa, era un ávido televidente de 'CNews'. Políticos de izquierda han acusado a este tipo de medios de dar demasiada difusión a la retórica antiinmigrante.

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La petición independiente que acusa a 'CNews' de ser una "máquina de propaganda" superó el lunes las 500.000 firmas en la página web de la Asamblea Nacional. Esto significa que el tema podría ser debatido en la Cámara Baja, aunque esto no es algo habitual.

Cabe destacar que, según los críticos, la agenda de 'CNews' sigue cada vez más la línea de Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine de Le Pen, del que el canal podría beneficiarse si, como sugieren las encuestas, la candidata de extrema derecha gana las elecciones presidenciales de 2027 y cumple su promesa de privatizar la radiodifusión pública, a la que 'CNews' lleva mucho tiempo criticando.

’CNews', uno de los medios de comunicación propiedad del multimillonario ultraconservador francés Vincent Bolloré, declaró a la AFP que no haría comentarios sobre una "petición política".

Anteriormente, ese medio ha negado las acusaciones de que promueve ideas de extrema derecha y estereotipos racistas, afirmando que defiende la libertad de expresión.

Los manifestantes que participaron en una concentración pocos días después del ataque en el suburbio parisino de Aubervilliers exhibieron carteles con lemas como "CNews mata".

Dos diputados del Partido Verde han instado a la Cámara Baja del parlamento a retirar la acreditación a 'CNews' para proteger la "democracia" del "odio racista".

A principios de este año, Francia expulsó a la comentarista rusa Xenia Fedorova , quien había sido acusada de difundir propaganda del Kremlin en 'CNews'.

Xenia Fedorova, antigua directora de la versión en francés del canal estatal ruso en lenguas extranjeras RT, que fue prohibido en Francia tras la invasión rusa de Ucrania.

El canal también ha sido acusado de emitir comentarios racistas sobre Bally Bagayoko, un francés de ascendencia maliense que es alcalde de Saint-Denis, el suburbio más grande de la capital.

El 17 de octubre, manifestantes lanzaron proyectiles y rompieron ventanas en la sede parisina del canal durante las protestas por el aumento del coste de la vida.

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Con AFP y Reuters

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