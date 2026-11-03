Lo esencial
- El presidente Masoud Pezeshkian afirmó que recibió "ciertas facultades" por parte del líder supremo para negociar las condiciones de un acuerdo que ponga fin a la guerra con Estados Unidos e Israel.
- Pezeshkian no especificó el alcance del mandato entregado por Jameneí pero insistió en que Teherán "intentará resolver el problema mediante el diálogo".
- Estados Unidos atacó la isla iraní de Qeshm, informó el lunes el medio estadounidense 'Wall Street Journal'.
- La agencia Reuters informó que mediadores de Qatar viajaron a Teherán el lunes por la noche para conversar con el canciller iraní, Abbas Araqchi, sobre un posible acuerdo.
- Donald Trump sostuvo que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Teherán y que tal acuerdo "podría ocurrir".
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El vicepresidente de EE. UU. JD Vance, asegura que Washington no ha fijado plazos para que Irán llegue a un acuerdo antes de que Washington reanude los ataques.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias de la situación en Medio Oriente este lunes 2 de noviembre.
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