Lo esencial

El presidente Masoud Pezeshkian afirmó que recibió "ciertas facultades" por parte del líder supremo para negociar las condiciones de un acuerdo que ponga fin a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Pezeshkian no especificó el alcance del mandato entregado por Jameneí pero insistió en que Teherán "intentará resolver el problema mediante el diálogo".

Estados Unidos atacó la isla iraní de Qeshm, informó el lunes el medio estadounidense 'Wall Street Journal'.

La agencia Reuters informó que mediadores de Qatar viajaron a Teherán el lunes por la noche para conversar con el canciller iraní, Abbas Araqchi, sobre un posible acuerdo.

Donald Trump sostuvo que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Teherán y que tal acuerdo "podría ocurrir".

El vicepresidente de EE. UU. JD Vance, asegura que Washington no ha fijado plazos para que Irán llegue a un acuerdo antes de que Washington reanude los ataques.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación las principales noticias de la situación en Medio Oriente este lunes 2 de noviembre.

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