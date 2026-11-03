Tras 28 años, el aventurero británico Karl Bushby regresó a casa el lunes 2 de noviembre tras una travesía de 50.000 kilómetros desde Chile a través de cuatro continentes sin utilizar ningún medio de transporte para desplazarse.

Bushby, que emprendió su odisea desde Sudamérica en 1998, se impuso dos reglas de oro para su viaje: evitar cualquier medio de transporte para avanzar y no regresar hasta completar su reto.

El lunes fue recibido en el centro de Hull, al noreste de Inglaterra, por una multitud de hasta 1.000 personas que le aclamaban, y agradeció a todos el apoyo que había recibido a lo largo del camino.

"No lo hice solo", afirmó, y añadió que se trataba de un "esfuerzo global" tras recibir los elogios de la alcaldesa de Hull, Maria Coward.

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"No se imaginan cuánta gente ha colaborado en esto para ayudarnos a superar los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Nos hemos enfrentado a gobiernos y hemos superado algunos de los retos más difíciles".

Con una tienda de campaña, unos cientos de dólares y una cámara de plástico barata, el camino de vuelta a su ciudad natal le ha llevado a recorrer toda la longitud de las Américas, a cruzar el helado estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y, a continuación, a atravesar partes de Asia Central y Europa, pasando por selvas, montañas y desiertos.

"A veces, la monotonía es increíble. Estás en el desierto y el paisaje no cambia durante días o incluso semanas. Eso puede llegar a ser un poco alucinante. Lo mismo ocurre en el Ártico", declaró a Reuters el año pasado.

Ya había sido ovacionado el domingo al cruzar el emblemático puente Humber, cerca de Hull, en medio de una espesa niebla, antes de su tramo final hacia el centro de la ciudad y, posteriormente, hasta la casa de su madre.

El exparacaidista de 57 años, que transportaba sus pertenencias en un carrito con estructura metálica, fue recibido el lunes con una bienvenida oficial.

"Son muchísimas las personas que han seguido a Karl en su épico viaje. A todos nos ha inspirado su espíritu, su tenacidad y su inquebrantable determinación", había declarado Coward anteriormente, añadiendo que la ciudad se sentía "orgullosa de su increíble logro".

Bushby iba a reunirse a última hora del lunes con su madre, Angela; su hijo Adam, de 36 años; y una nieta de 12 años a la que nunca había conocido.

"Suelo británico"

Comenzó su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y el regreso de su mujer a Irlanda del Norte con su hijo.

En un principio, esperaba pasar unos diez años viajando, pero no había previsto los obstáculos a los que se enfrentaría, entre ellos un breve encarcelamiento en Panamá, haber sido retenido a punta de pistola en México y su detención por parte de las autoridades rusas por cruzar la frontera ilegalmente.

Se vio obligado a interrumpir el viaje en varias ocasiones, entre ellas cuando Moscú le denegó el visado. La crisis financiera de 2008 y, posteriormente, la pandemia de la Covid-19 supusieron otros contratiempos.

En esos momentos, se alejó del viaje y vivió, entre otros lugares, en una base en México; luego, una vez resuelta la situación, retomaba el viaje exactamente desde el punto en el que lo había dejado.

A principios de octubre cruzó a nado el Canal de la Mancha para llegar de nuevo al Reino Unido.

Imagen de archivo que muestra a Karl Bushby en una playa cerca de Dover, al sur de Inglaterra, luego de haber cruzado a nado el Canal de la Mancha. 6 de octubre de 2026.

"Me siento bien al pisar suelo británico después de todos estos años", declaró más tarde en un comunicado, añadiendo que su viaje "no había sido fácil".

"Todos podemos lograr más de lo que jamás imaginemos", añadió.

El legendario cineasta alemán Werner Herzog y un equipo de rodaje acompañan a Bushby en su regreso a casa.

Herzog está rodando un largometraje documental sobre el viaje titulado 'Walk of Life' (El Camino de la Vida).

La productora responsable de la película lleva 16 años apoyando el avance de Bushby, proporcionándole ayuda económica y logística.

En una entrevista con la AFP desde el norte de Francia en septiembre, Bushby expresó cierta aprensión ante la idea de volver a una vida más normal en Gran Bretaña.

"Tengo que intentar volver a hacerme un hueco en el mundo de los adultos", dijo.

Adaptado de su versión original en inglés

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