El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, en Washington.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, "ambos abordaron los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluidas las reformas institucionales que sientan las bases para unas elecciones libres, justas y creíbles".

La semana pasada, el jefe de la diplomacia estadounidense había asegurado que la infraestructura electoral de Venezuela fue diseñada "para amañar las elecciones" y que debía ser reemplazada rápidamente antes de que se puedan celebrar elecciones válidas.

El acercamiento entre EE. UU. y Venezuela se ha profundizado después de que, a principios de enero, el presidente Donald Trump ordenara una incursión militar estadounidense en Caracas en la que el entonces mandatario Nicolás Maduro y su esposa, fueron sacados del país por fuerzas norteamericanas y trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco (izquierda), en el Departamento de Estado en Washington el 2 de noviembre de 2026.

Desde entonces, Donald Trump ha elogiado constantemente a la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se convirtió en presidenta interina y comenzó a gobernar el país bajo un seguimiento de Estados Unidos, especialmente en el terreno económico. De hecho, el gobierno de Rodríguez ha firmado acuerdos con diversas empresas interesadas en el petróleo y el gas, con el apoyo de Washington.

En tanto, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado declaró la semana pasada que Washington ha sugerido que el país celebre elecciones presidenciales el próximo año.

La Administración Trump dice apoyar las negociaciones entre el gobierno de Rodríguez y los grupos de oposición, entre los que no se incluye el movimiento Vente Venezuela de Machado, para reformar el consejo electoral y el tribunal supremo de Venezuela antes de las próximas elecciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el lunes que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela también se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con quien conversó sobre cómo impulsar la producción de energía y atraer inversiones a Venezuela.

La oficina de Derechos humanos de la ONU afirmó en enero que la intervención estadounidense en Venezuela violaba el derecho internacional, mientras que los defensores de los derechos humanos sostienen que el enfoque de Trump en la explotación del petróleo venezolano refleja una postura imperialista.

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Liberación de "presos políticos"

Durante esta cita del lunes, Rubio también emplazó al canciller Oliver Blanco a que Venezuela con el proceso de liberación de opositores presos.

"El secretario Rubio instó a que continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela", indicó el comunicado del Departamento de Estado.

Este es el primer viaje de Blanco a Washington tras asumir el cargo.

Familiares de detenidos y activistas hablan con los medios, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos, luego de que los legisladores venezolanos aprobaran un proyecto de ley de amnistía limitada para ciertos presos, en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2026.

Blanco fue nombrado la semana pasada nuevo jefe de la diplomacia venezolana por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de quienes son considerados por organismos de Derechos Humanos "presos políticos".

Blanco dijo en febrero, cuando lo nombraron viceministro, que no milita en el partido de Gobierno y abogó entonces por una política exterior "firme" en lo que consideró una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país.

Rubio "reafirmó el plan de tres fases del presidente [Donald Trump] para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática", recordó el texto del Departamento de Estado.

Washington centró inicialmente sus esfuerzos en lograr la liberalización del sector petrolero venezolano, en coincidencia con su campaña militar contra Irán, que provocó un gran alza de precios del crudo.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez colaboró rápidamente con Washington, que luego ha ido progresivamente imponiendo una agenda política.

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Con Reuters y AFP

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