La noche del domingo 1 de noviembre, la tregua que permitió la evacuación de los habitantes de Oleshky, una ciudad ocupada por Rusia en el sur de Ucrania, finalizó tras la negativa de Moscú a prorrogar el alto el fuego.

Esta tregua excepcional, que había comenzado el martes 27 de octubre por la mañana, permitió la evacuación de los habitantes de esta ciudad situada en la línea del frente, en la región de Jersón, con accesos minados, bajo el fuego cruzado de drones rusos y ucranianos, y que lleva meses sufriendo graves penurias.

A pocas horas de que finalizara la tregua, Moscú rechazó una propuesta de Ucrania para prorrogar este alto el fuego, según declaró a la agencia de prensa AFP un alto cargo de la presidencia ucraniana. “Los rusos no quieren”, afirmó.

Se trataba del alto el fuego más prolongado desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, que se desencadenó en febrero de 2022. Ni Kiev ni Moscú han informado de ninguna violación del acuerdo, a diferencia de lo ocurrido en otros ceses de hostilidades parciales, en particular con motivo de la Pascua ortodoxa.

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“Durante este periodo, las partes han respetado sus compromisos. Esto ha permitido entregar ayuda humanitaria a Oleshky y ayudar a los civiles que querían abandonar la ciudad de forma segura”, declaró en Telegram el mediador ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets, quien añadió que ahora está trabajando con su homóloga rusa, Iana Lantratova, en nuevas “iniciativas humanitarias”.

La tregua se amplió más allá de Oleshky para permitir el transporte de ayuda humanitaria y la salida de las personas evacuadas, lo que también supuso un respiro para la ciudad de Jersón, situada en la orilla opuesta del Dniéper.

Las Fuerzas Armadas ucranianas también han afirmado haber podido evacuar a otros 167 civiles, entre ellos 22 niños, de otras zonas de la región devastadas por los combates.

“Aún peor que antes”

Sin embargo, todas las personas con las que ha hablado la AFP en Jersón esperan, sin hacerse ilusiones, que la guerra se reanude inmediatamente tan pronto como finalice el alto el fuego el domingo por la noche. “Va a ser un infierno, aún peor que antes”, predice una fuente militar local, que desea mantener el anonimato.

Según este oficial, las fuerzas rusas, posicionadas en la otra orilla del río, han aprovechado la calma de los últimos días para reunir nuevas tropas, transportar reservas de munición y recabar información sobre las posiciones ucranianas mediante drones de vigilancia.

El jefe de la administración militar de la región de Jersón, Oleksandre Prokudín, ha instado a los habitantes de la región a “estar especialmente alerta” y a “responder de inmediato a las alertas de ataques rusos” tras la expiración del alto el fuego.

Por otra parte, tanto Rusia como Ucrania han continuado con sus ataques fuera de la zona de alto el fuego. Los ataques rusos del domingo causaron tres muertos, entre ellos una adolescente de 13 años, en las regiones de Vinnytsia, en el centro del país, y Sumy, en el norte, según las autoridades ucranianas.





El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció el domingo por la mañana los ataques nocturnos rusos contra las instalaciones energéticas del país, que dejaron “a cientos de miles de familias sin electricidad”. Según el Ministerio de Energía ucraniano, los cortes de electricidad provocados por estos ataques rusos afectan especialmente a las regiones de Dnipropetrovsk y Kiev.

Por su parte, las autoridades instaladas por Moscú en los territorios ocupados del este de Ucrania han informado de cinco muertos en ataques ucranianos entre la noche del sábado y el domingo. Las autoridades rusas también han informado de ataques contra una instalación industrial en la región de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú. Según los medios de comunicación ucranianos, la refinería de Kstovo, una de las más grandes del país, ha sido alcanzada.

Adaptado de su versión original en francés

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