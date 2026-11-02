Tras cruzar la línea de meta del Gran Premio de Ciudad de México por detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen, y de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, quien ha hecho historia en la F1, apoyó las manos en el volante y, con la voz quebrada, dijo: "Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido".

Aunque el piloto de Mercedes, de 20 años, terminó tercero el domingo 1 de noviembre en la capital mexicana, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

"Todavía estoy intentando asimilar y comprender lo que acaba de pasar; cuando trabajas tan duro y finalmente lo consigues, es algo realmente especial", dijo Antonelli, al que acompañaban sus padres y su hermana menor. "Me invaden todas las emociones; poder vivir este momento con mi familia es algo que recordaré siempre".

Antonelli, que se aseguró el título cuando aún quedaban cuatro carreras por disputar, explicó que la última vuelta se complicó por la emoción de lo que había conseguido: empezó a saborearlo incluso antes de cruzar la línea de meta.

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"Creo que perdí dos segundos porque no veía lo que tenía delante; creo que vi dos Ferrari", comentó con una sonrisa. "Fue muy especial; en ese momento me vinieron muchos recuerdos a la mente, y lo dejé salir todo tras cumplir uno de mis mayores sueños".





Antonelli, el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953, se colocó con una ventaja insuperable en la clasificación sobre su compañero de equipo George Russell y Hamilton, de Ferrari.

Sebastian Vettel era el campeón más joven hasta la fecha, con 23 años en 2010.

Aunque el piloto italiano sabía, tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos, que el título estaba al alcance de su mano, sus primeros días en México no fueron fáciles; se enfermó, a pesar de que el domingo había afirmado estar en plena forma física.

Pero el mayor reto fue la batalla mental que supuso tener el logro tan cerca.

"El fin de semana no ha sido fácil; no paraba de oír lo mismo una y otra vez. No es fácil escuchar felicitaciones por una victoria cuando aún no se ha terminado el trabajo. Pero oírlo repetidamente me hizo darme cuenta de que realmente podía lograrlo".

Verstappen, por su parte, logró su sexta victoria en el Gran Premio de Ciudad de México, consolidando aún más su afinidad con el circuito.

El piloto de Red Bull Max Verstappen, de los Países Bajos, en el centro, flanqueado por el británico Lewis Hamilton de Ferrari y el italiano Andrea 'Kimi' Antonelli de Mercedes, celebra en el podio tras la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de México en Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre de 2026.

"El Gran Premio de “Max-ico” será un nombre estupendo para llamarlo", dijo Verstappen entre risas. "Para ser sincero, me encanta la ciudad y los aficionados, pero no tengo ni idea de por qué he ganado aquí seis años seguidos, simplemente ha sucedido. Aquí siempre me salen bien las cosas".

Un nuevo campeón italiano

"Durante 73 años, nuestro país ha esperado este momento, y hoy toda una nación celebrará que uno de los suyos haya alcanzado la cima de nuestro deporte", declaró el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

"Hoy, su nombre se une a las leyendas de nuestro deporte. Se ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1, y creo firmemente que esto es solo el comienzo de un legado extraordinario".

El piloto italiano de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, en el centro, celebra con su equipo tras proclamarse campeón del mundo en el Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado en Ciudad de México el domingo 1 de noviembre de 2026.

La carrera se detuvo

La carrera se detuvo en la vuelta 46 con bandera roja después de que Valtteri Bottas se estrellara contra el muro en la primera curva, tras sufrir problemas con la suspensión del lado derecho.

Cadillac informó de que el piloto fue sometido a "más pruebas médicas por precaución". Bottas había salido del coche sin ayuda y saludó a los aficionados antes de abandonar la pista.





En la reanudación, Verstappen se situó en primera posición —seguido de Charles Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lando Norris y Russell— y el piloto de Red Bull no dejó escapar la victoria.

Tras México, la F1 se dirigirá a Brasil y, posteriormente, a Las Vegas. Sigue sin estar claro si se celebrarán los dos últimos Grandes Premios programados —en Catar y Abu Dabi—, dada la inestabilidad en la región.

Los descontentos compañeros de equipo de Ferrari

Hamilton, que había conseguido la pole position el sábado, la perdió en la cuarta vuelta mientras luchaba por el liderato con Leclerc. El británico se salió brevemente de la pista, cayendo al tercer puesto.

La maniobra entre los dos pilotos de Ferrari fue investigada, lo que dio lugar a una penalización de cinco segundos para Leclerc, una decisión que enfureció al siete veces campeón del mundo Hamilton.

"Los comisarios le están regalando esta victoria a Charles, básicamente. Así lo acordamos en la reunión de pilotos", afirmó Hamilton. "El problema de una penalización de 5 segundos es que él tiene aire limpio y no tiene que gestionar (el coche) como el resto de nosotros. Simplemente debería haber devuelto la posición".

Poco antes de que se mostrara la bandera roja a causa del accidente de Bottas, Hamilton comunicó por radio: "Tenemos problemas… grandes, grandes problemas". Al entrar en el box, se le veía visiblemente frustrado con su equipo.

Leclerc declaró tras la carrera que quería devolverle la posición a Hamilton, pero Verstappen se interpuso entre ellos.

"En ese momento ya daba igual, porque Max nos había adelantado y la carrera ya estaba decidida", dijo Hamilton. "Estoy contento, pero hemos perdido puntos valiosos; hoy podríamos haber quedado fácilmente primero y segundo, pero tu compañero de equipo juega en tu contra. Tenemos que resolverlo y, sin duda, algo tiene que cambiar".

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