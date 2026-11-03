Ucrania informó el lunes 2 de noviembre que varios ataques rusos contra una escuela donde se distribuía ayuda humanitaria habían causado la muerte de al menos 26 personas, frustrando así, dijo, las frágiles esperanzas de "avanzar hacia la paz" tras el fin de una inusual tregua localizada en el sur del país.

En Komyshuvakha, en la región de Zaporizhia (sureste), una serie de ataques aéreos rusos causaron la muerte de al menos 26 personas, según autoridades locales.

"Todos los lunes se distribuía ayuda humanitaria allí. Los rusos lanzaron el primer ataque justo cuando llegaba la gente: varias bombas aéreas. Luego hubo otro ataque: más bombas aéreas, esta vez dirigidas al refugio (…), donde la gente se había resguardado", describió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su alocución nocturna diaria.

Bomberos trabajan en el lugar de un centro comercial alcanzado durante un ataque nocturno con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 26 de octubre de 2026.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos muestran un edificio reducido a escombros humeantes y a los rescatistas en el lugar. Estos bombardeos han destruido "cualquier esperanza de progreso hacia la paz", declaró Zelenski, considerándolos "una prueba más de que Rusia no desea ni la desescalada ni una justicia genuina".

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Estos ataques se producen cuando Moscú también ha retomado los combates y los bombardeos en la cercana región de Jersón (al sur), tras una inusual tregua local negociada para evacuar la ciudad de Oleshky, ocupada por los rusos.

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Volodímir Zelenski denuncia "nuevos asesinatos".

Tras esta operación humanitaria, "hubo un momento en que pudimos creer que eran posibles nuevos pasos hacia el progreso en pro de la paz. Con esta masacre, Rusia envía una señal completamente opuesta: cuenta con nuevos asesinatos", escribió Volodímir Zelenski en las redes sociales.

La tregua en la región de Jersón comenzó el martes por la mañana y terminó el domingo por la noche sin incidentes. Sin embargo, los ataques se reanudaron el lunes por la mañana, según Kiev. "Alrededor de las 8:00 de la mañana, ocupantes rusos atacaron un automóvil con un dron en el distrito de Korabelny" de Jersón, hiriendo a dos personas, anunció el municipio en Telegram. Un dron ruso también atacó un "centro médico" en el centro de Jersón, pero no causó víctimas, informó también en Facebook el jefe de la administración militar local, Yaroslav Shanko.

Jersón, brevemente ocupada por las fuerzas rusas al comienzo del conflicto, es blanco frecuente de drones del ejército ruso, cuyas posiciones se encuentran al otro lado del río Dniéper.

La tregua observada la semana pasada permitió la evacuación de algunos de los residentes de Oleshky, una ciudad bajo control ruso situada a unos diez kilómetros al sureste de Jersón, que sufría una grave escasez de alimentos y medicinas debido a los combates.

"Durante este período, las partes han respetado sus compromisos", declaró el domingo el defensor del pueblo ucraniano para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, quien añadió que estaba trabajando con su homóloga rusa, Yana Lantratova, en nuevas "iniciativas humanitarias".

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Nuevas conversaciones en los Emiratos

Sin embargo, Rusia rechazó una propuesta de Ucrania para extender este alto el fuego localizado, según declaró a la AFP un alto funcionario ucraniano bajo condición de anonimato. Funcionarios ucranianos entrevistados por la AFP en Jersón también indicaron que esperaban que los ataques rusos se reanudaran tan pronto como terminara la tregua.

Esta combinación de imágenes, muestra, de izq. a der., al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al líder ruso, Vladimir Putin.

"Va a ser un infierno, incluso peor que antes", declaró una fuente militar local que prefirió permanecer en el anonimato. Según este oficial, las fuerzas rusas también aprovecharon la calma para reunir nuevas tropas, transportar municiones y recabar información de inteligencia.

Al ser preguntado el lunes sobre estas acusaciones, el portavoz del Kremlin, DmitrI Peskov, afirmó que "esta es una práctica completamente común en este tipo de situaciones" y que "las fuerzas armadas ucranianas también aprovecharon este período para llevar a cabo una reagrupación similar".

El enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el lunes que las negociaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, se celebrarían los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. "Las conversaciones se centrarán en los acuerdos de seguridad posteriores a la guerra, la desescalada, la ayuda humanitaria y los próximos pasos hacia la paz", explicó en la plataforma de redes sociales X.





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Con AFP

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