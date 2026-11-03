Óscar Puente anunció este martes su dimisión como ministro de Transportes de España y renunció a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La decisión llega seis días después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que causó 69 muertos. Durante su comparecencia en el Congreso, Puente afirmó que se trata de una decisión de “dignidad política” y sostuvo que busca contribuir a recuperar la confianza en las instituciones.

“La culpa no puede morir soltera”

Puente recordó el caso del ministro portugués Jorge Coelho, quien dimitió en 2001 tras el derrumbamiento de un puente que dejó 59 muertos. “Utilizó entonces una frase que quiero hacer mía: ‘La culpa no puede morir soltera’”, afirmó.

El ministro saliente defendió que su renuncia “es buena para el país y para la democracia” y la vinculó con una demanda ciudadana de responsabilidad política. “Una democracia madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un Estado fallido como algunos sostienen”, señaló.

Puente también rechazó la idea de que todos los políticos sean iguales. A su juicio, esa afirmación alimenta la desconfianza en la democracia y debilita la defensa de los servicios públicos y del Estado de derecho. “El pueblo solo salva al pueblo en las urnas, votando a los que le apoyan, no a los que solo quieren utilizarlo para perpetuar los privilegios de una minoría”, sostuvo.

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Reacciones enfrentadas tras la dimisión

El líder de Vox, Santiago Abascal, dirigió sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y afirmó que es él quien debe dimitir y ponerse a disposición judicial. En un mensaje publicado en X, acusó al mandatario de esconderse detrás de sus colaboradores y vinculó la salida de Puente con otros casos que cuestiona su partido.

Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, calificó la dimisión como “una confesión de culpabilidad” y sostuvo que llega “116 vidas tarde”. Bravo también cuestionó que se presente como un gesto de dignidad y recordó que Sánchez había mantenido a Puente en el cargo.

En contraste, Ada Colau, cabeza de lista del Frente Amplio y una de las voces que había reclamado la salida del ministro, agradeció “la dignidad de este gesto difícil”. En un mensaje en X, consideró que la renuncia puede ser “un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece”.

Se utilizan grúas en el lugar de la colisión, un día después de que dos trenes de alta velocidad chocaran entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España, el 29 de octubre de 2026.

Puente no había comunicado su decisión

El ministro aseguró que no había compartido su decisión con el presidente del Gobierno ni con su equipo. Tras anunciarla en la Diputación Permanente del Congreso, se disculpó ante varios diputados socialistas por no haberles informado antes.

Puente tomó la decisión, según explicó, en los primeros momentos posteriores a la tragedia, pero esperó a conocer las primeras pesquisas del accidente antes de hacerla pública. Su salida se produce en medio de las críticas de la oposición y de nuevas demandas de garantías para la seguridad ferroviaria.

Con Reuters, EFE y medios locales.

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