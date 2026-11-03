Lo esencial:
- Un ataque del Ejército ruso deja al menos 26 víctimas mortales en Zaporizhia, sur de Ucrania, denunció el presidente del país, Volodímir Zelenski.
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El presidente Volodímir Zelenski, en su mensaje de vídeo nocturno, dijo que las fuerzas rusas lanzaron inicialmente bombas aéreas sobre una escuela de la aldea, utilizada como refugio y para distribuir ayuda humanitaria todos los lunes.
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Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Ucrania y Rusia en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre para debatir el fin de la guerra, declaró el enviado estadounidense Steve Witkoff.
- Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ciberataques, por lo que se emitieron falsas advertencias a la población sobre ataques nucleares y químicos.
- Las tropas de Moscú retoman sus bombadreos contra la región Jersón, en el sur de Ucrania, tras la finalización de un alto el fuego localizado.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 2 de noviembre sobre la invasión rusa a Ucrania:
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