Unos 2.800 soldados de 10 países europeos participarán en los ejercicios militares Koalicja 26.2, en el sureste de Polonia, entre el 9 y el 22 de noviembre. Se trata de un despliegue de preparación para una hipotética misión de posguerra en Ucrania, a petición de Kiev, bajo el nombre de Fuerza Multinacional Ucrania (MNF-U).

Los primeros ejercicios militares de la llamada Coalición de los Voluntarios serán liderados por Reino Unido y Francia, quienes impulsaron la constitución de esa alianza en febrero de 2025. Además, participarán Alemania, Bélgica, España, Estonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Suecia. Turquía estará presente en la dirección del componente marítimo, pero únicamente con una simulación operativa, sin desplegar tropas en Polonia.





Las maniobras servirán para ensayar el transporte de personas y equipos al país, lanzar ejercicios conjuntos de mando y control, y pilotar aviones a reacción y un avión cisterna de reabastecimiento en vuelo, según informaron los ministerios de defensa británico y francés.

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Se trata de "poner a prueba la velocidad y la eficacia con las que varias naciones podrían desplegar fuerzas terrestres, aéreas y marítimas", según un comunicado del Ministerio de Defensa francés.

Todas las operaciones se ejecutarán en los alrededores de la ciudad de Nowa Deba, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, bajo las órdenes del cuartel general de la coalición que se ha constituido en París. El mayor contingente, de 1.100 soldados, provendrá de Francia, mientras que el Reino Unido desplegará 300.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido repetidamente en que, en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, deben existir sólidas garantías de seguridad por parte de los aliados occidentales para disuadir al presidente ruso, Vladímir Putin, de atacar nuevamente al país.

"Este ejercicio demuestra que el Reino Unido está intensificando sus esfuerzos, junto con Francia y nuestros aliados, para prepararse para el día en que llegue la paz a Ucrania", declaró el secretario de Defensa británico, Wes Streeting.

El Ministerio de Defensa de Francia y el teniente general Tom Bateman, comandante de la Fuerza Multinacional en Ucrania (MNF-U), han explicado por separado que las tropas europeas ayudarían a regenerar y fortalecer las fuerzas armadas de Ucrania, proporcionarían la seguridad necesaria para abrir el espacio aéreo del país a vuelos comerciales y ayudaría a desminar el mar Negro.

La OTAN podría haber ofrecido tales garantías de seguridad, pero Estados Unidos y Alemania rechazaron esa opción, razón por la cual Francia y el Reino Unido decidieron seguir adelante con los planes para una propuesta europea independiente.

Eso sí, el Departamento de Defensa francés detalló que la MNF-U "no tendrá mandato de mantenimiento de la paz o de vigilancia del alto el fuego", mientras que Bateman resaltó que "no está diseñada para operaciones ofensivas".

Aun así, un artículo del periódico 'The Guardian', que cita anónimamente fuentes occidentales, sostiene que las fuerzas de la MNF-U podrían responder al ejército ruso en caso de ser atacados.

La Coalición de los Voluntarios la conforman 37 países, esencialmente europeos, que decidieron reunirse para garantizar el respaldo de Ucrania ante un eventual alto el fuego tras constatar que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, no estaba dispuesto a implicarse con el despliegue de tropas sobre el terreno.

Se acelera la diplomacia antes de las negociaciones de paz

El anuncio de la reanudación de las negociaciones de paz de la guerra en Ucrania, programada para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, precedió a una reactivación global de los contactos diplomáticos con los actores que se sentarán a la mesa.

La Comisión Europea anunció para el miércoles una reunión con representantes de Estados Unidos, Ucrania, la OTAN, el Banco Mundial y los aliados europeos, como una prolongación de los contactos mantenidos en Miami con representantes de Washington y Kiev. El enviado estadounidense Steve Witkoff señaló anteriormente que el encuentro tendría lugar en Bruselas.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, explicó este martes en la rueda de prensa diaria que la cita permitirá discutir los próximos pasos para "avanzar hacia una paz duradera y sostenible en Ucrania", incluida "la reconstrucción" del país.

Las delegaciones debatirán un "plan de prosperidad" y garantías de seguridad para Ucrania, según una fuente familiarizada con los acercamientos citada bajo anonimato por la agencia Reuters.





Un día después del encuentro en Bruselas, la primera dama estadounidense, Melania Trump, recibirá en la Casa Blanca a "representantes" de Rusia y Ucrania, según informó el martes la presidencia de EE. UU. en un comunicado.

Durante el encuentro, Melania Trump pronunciará un discurso sobre el alto el fuego en Oleshky, que facilitó la evacuación de la localidad ucraniana ocupada por Rusia, en el que cientos de personas estaban expuestas al hambre y los peligros de la guerra desde hace más de cuatro años.

Estos encuentros de alto nivel servirán para anticipar las propuestas que llevará cada delegación a Abu Dabi.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este martes desde Berlín a que los próximos diálogos de paz, a las puertas del invierno, deriven en un alto el fuego que proteja las instalaciones energéticas y una tregua en el mar Negro para la exportación de cereales.

A su lado, el canciller alemán, Friedrich Merz, instó al Kremlin a tomarse en serio los acercamientos para pactar el fin del conflicto.

Los ataques rusos dejan a Ucrania en tinieblas

El Ejército ruso lanzó una ofensiva masiva aérea con más de 70 misiles y cerca de 300 drones contra la infraestructura energética en Ucrania.

El ataque afectó "instalaciones de generación de electricidad y subestaciones en las regiones de Odessa, Cherkasi, Zhitómir, Vínitsia, Járkiv, Dnipropetrovsk, Chernivtsí, Cherníguiv y Rivne", enumeró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en redes sociales.

Como consecuencia del fuego ruso, 180.000 ciudadanos sufrieron apagones en varias regiones del país.

Paralelamente, más de 70 personas resultaron heridas en Jarkiv, después de que un misil impactara un hospital.

Del total de proyectiles utilizados, 59 eran misiles de crucero y 17 misiles balísticos. De ellos, fueron derribados 49 misiles de crucero y solo 3 balísticos, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania, una información que confirma la vulnerabilidad ucraniana ante el déficit de sistemas antiaéreos Patriot, de fabricación estadounidense, agotados por la guerra en Medio Oriente.

Entretanto, los fallecidos por el bombardeo ruso del lunes contra un punto de ayuda humanitaria en la aldea de Komyshuvakha, Zaporizhia, aumentaron a 33, según una actualización ofrecida por Zelenski. Se cree que unas 50 personas siguen sepultadas bajo los escombros.





Rusia también denunció agresiones de su rival en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, donde seis personas murieron y 20 resultaron heridas tras un ataque con drones, reportado por el gobernador local, Leonid Pásechnik.

El funcionario prorruso detalló que entre las víctimas hay dos menores de 14 y 16 años. Además, denunció que los objetivos de las tropas de Kiev fueron vehículos, edificios residenciales y trabajadores de la infraestructura energética de la región.

Un día antes, Pásechnik había informado de un ataque masivo contra la capital de Lugansk, que dañó "edificios residenciales, un supermercado, una escuela de música y uno de los museos más antiguos de la región".

Otro enjambre de drones ucranianos golpeó una importante refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, según informó el gobierno local, en una muestra más de la voluntad de ambos bandos para debilitar los activos energéticos del rival con vista al gélido invierno.

Con información de Reuters, EFE y AP.

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