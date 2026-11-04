Pese a su triunfo ya asegurado en varios estados de la costa este de Estados Unidos, hacia el final de la jornada de este martes 3 de noviembre aún es incierto si los demócratas lograrán conseguir los cuatro escaños del Senado y los tres de la Cámara de Representantes que necesitan para obtener la mayoría en ambas cámaras, con millones de votos aún por contabilizar en todo el país.

Sin embargo, ya anotaron dos victorias claves en estas midterms, que se han leído como un referendo a la gestión del presidente Donald Trump.

Las Carolinas y New Hampshire, victorias claves

En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper derrotó holgadamente al republicano Michael Whatley, respaldado por Trump, y se quedó con un escaño que estaba en manos republicanas, de acuerdo con los datos divulgados por la agencia AP.

Carolina del Norte es un estado que, a nivel federal, se ha resistido a los demócratas desde la victoria de Barack Obama en 2008. Aunque en la última elección presidencial, Trump se impuso por un ajustado margen de tres puntos.

En Carolina del Norte, estado considerado péndulo, el demócrata Roy Cooper fue elegido al Senado, según los resultados comunicados por AP.

Cooper, quien sirvió en dos períodos consecutivos entre 2016 y 2024, enfrentaba a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, que aspiraba a un cargo público por primera vez y un aliado incondicional de Trump.

En Carolina del Sur, la también demócrata Annie Andrews ganó este martes por sorpresa la elección al Senado de Estados Unidos por Carolina del Sur, un triunfo que acerca a su partido al control de la Cámara Alta, según AP.

La victoria de Andrews supone una sorpresa en un estado que votó por Trump ampliamente hace tan solo dos años y que no ha elegido a ningún senador demócrata desde 1998. Andrews derrotó a Darline Graham, hermana del difunto senador republicano Lindsey Graham.

El último demócrata que ganó una elección al Senado por Carolina del Sur fue Firtz Hollings hace 28 años.

Mientras, en New Hampshire, el candidato demócrata Chris Pappas venció a su rival republicano, John Sununu, reteniendo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen y quien anunció su retiro.

El candidato demócrata al Senado de EE. UU., Chris Pappas, habla durante un acto de campaña en Nashua, New Hampshire, el 17 de octubre de 2026.

Este es uno de los estados competitivos que los demócratas necesitaban retener en su intento de controlar el Senado. La actual titular de la banca por New Hampshire, Jeanne Shaheen, logró conquistarla en 2008 frente al entonces senador republicano John Sununu, pero decidió retirarse de la vida política.

Otros triunfos que eran esperados

El senador Jon Ossoff, demócrata de Georgia y considerado un posible candidato presidencial para 2028, derrotó al representante Mike Collins en una contienda que, si bien en un principio se consideró reñida, se volvió inalcanzable para los republicanos debido al descenso en los índices de aprobación de Trump.

En Florida, la senadora republicana Ashley Moody se impuso a la demócrata Angie Nixon, pero solo obtuvo una ventaja de unos 3 puntos porcentuales en un estado que Trump ganó por 13 puntos en 2024.

El senador Jon Ossoff (i), demócrata de Georgia y considerado un posible candidato presidencial para 2028, derrotó al representante Mike Collins.

Los demócratas también lograron conservar tres distritos de la Cámara de Representantes en Florida que los legisladores republicanos habían rediseñado a principios de este año, todos los cuales respaldaron a Trump por al menos 9 puntos porcentuales.

Sin embargo, a las 09.00 hora local (02.00 GMT), todavía se estaban contabilizando los votos en gran parte de las elecciones que se consideraban decisivas en la Cámara de Representantes y el Senado.

Los demócratas partieron como favoritos para ganar la Cámara de Representantes, mientras que la batalla por el Senado se desarrolló en varios estados muy disputados.

Millones de estadounidenses emitieron su voto en unas elecciones que sirvieron como referéndum sobre los dos primeros años del segundo mandato de Trump. El propio Trump les dijo a sus seguidores: "Imaginen que estoy en la papeleta".

El presidente intentó movilizar a sus bases con más de dos docenas de mítines de campaña desde principios de octubre, la mayoría en estados que ganó fácilmente en 2024, lo que subraya la postura defensiva de los republicanos.

Las encuestas de opinión previas a las elecciones mostraron que a los votantes les preocupa principalmente la asequibilidad y desaprueban la gestión de Trump en este tema. Sus aranceles a las importaciones, muchos de los cuales fueron anulados por los tribunales, y su decisión de atacar a Irán en febrero elevaron los precios para los consumidores.

Con AP y Reuters

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