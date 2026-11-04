Los nuevos lineamientos europeos para la preparación ante emergencias giran en torno a cuatro ejes temáticos: la autosuficiencia de 72 horas, la preparación inclusiva para personas con discapacidad, la comunicación asertiva de riesgos y amenazas y la pedagogía.

"Cuando ocurre un desastre, las primeras horas pueden ser cruciales. Todos los europeos deberían saber qué hacer, cómo proteger a su familia y cómo ayudar a los demás", señaló Hadja Lahbib, comisionada para la Igualdad, la Preparación y la Gestión de Crisis, al presentar las directrices este martes, durante el Foro Europeo de Protección Civil, en el que habló de fenómenos meteorológicos extremos, conflictos armados, ciberataques o sabotajes.





En el plano de la formación, la Comisión Europea propone "integrar la preparación en los planes de estudio de la educación infantil y primaria… mediante actividades accesibles y apropiadas para su edad, sin generar miedo ni ansiedad". Además, resalta la importancia de "evaluar el nivel de preparación de la infancia" y "proporcionar formación a los educadores".

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Para ello, Bruselas hace un llamado a "revisar la legislación, las políticas y los mecanismos de preparación vigentes" con el objetivo de "involucrar a educadores, interlocutores sociales, niños, familias y organizaciones comunitarias en el desarrollo y la implementación" de los planes de contingencia.

Una de las novedades de las nuevas directrices es la importancia de "integrar la accesibilidad en los planes de emergencia", lo que implica garantizar que las alertas, la comunicación, la evacuación, el transporte, el alojamiento y los servicios de apoyo tengan en cuenta las diferentes necesidades de asistencia.

En esa misma línea, el órgano comunitario aboga por utilizar simulacros, la experiencia operativa y la retroalimentación de las personas con discapacidad y las organizaciones que los asisten "para identificar deficiencias y mejorar continuamente".

Paralelamente, la Comisión Europea exhortó a los 27 Estados miembros a garantizar que sus puntos nacionales de contacto de protección civil permanezcan operativos en todo momento, incluso durante sucesos disruptivos.

Agua, medicamentos y dinero en efectivo, imprescindibles en el kit de emergencia.

Entre los elementos imprescindibles en la mochila de supervivencia promovida por la Unión Europea están las reservas de agua potable, alimentos, medicamentos y dinero en efectivo.

La UE ya había instado a sus ciudadanos a mantener un kit con autonomía para 72 horas en marzo de 2025, tras presentar la Estrategia Europea de Preparación ante Emergencias, ya que, entre otras cosas, es una medida que "reduce la presión sobre los servicios de emergencia y facilita que la asistencia pueda priorizarse para quienes más la necesitan".

Bruselas también animó a la población a diseñar planes familiares de emergencia y adquirir habilidades prácticas, como prestar primeros auxilios o cocinar sin electricidad ni gas.

Martin Schelleis, presidente de Malteser Hilfsdienst, una organización humanitaria alemana, muestra una radio de manivela de su kit de emergencia personal durante una entrevista con Reuters en Colonia, Alemania, el 26 de octubre de 2026.

La preparación ante situaciones inesperadas ha cobrado relevancia en la Unión Europea a medida que se incrementan los sabotajes y actos hostiles, muchas veces por actores desconocidos, que han trastocado el funcionamiento de aeropuertos, han vulnerado sistemas informáticos o han encendido las alertas por violaciones territoriales.

En uno de los casos más recientes, cientos de supermercados en al menos nueve países sufrieron el lunes ataques informáticos, que derivaron en la pérdida de cientos de kilos de alimento.

Sobrevuelo de drones de origen desconocido, planes frustrados de atentados o amenazas falsas de bomba son otras de las formas en las que se ha manifiestado recientemente la guerra híbrida en Europa.

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"Preparados, no asustados"

Las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Europea se integran dentro de la Estrategia Europea de Preparación ante Emergencias adoptada en marzo de 2025.

"Queremos estar alerta, no alarmados; preparados, no asustados", ha sostenido este martes la comisionada para la Igualdad, la Preparación y la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib,

La funcionaria propuso instaurar el 23 de octubre, a partir de 2027, como el Día Europeo de Preparación ante Emergencias, una fecha que conmemora el aniversario de la creación del Mecanismo de Protección Civil el 23 de octubre de 2001.

La medida responde parcialmente a las recomendaciones del Panel Europeo de Ciudadanos sobre Preparación, que reunió a 150 ciudadanos de toda la UE entre marzo y mayo de 2026, quienes instaron a establecer una Semana Europea de Preparación anual.

"Saber qué hacer cuando suenan las sireneras debería ser tan natural como aprender a nadar", sostuvo la comisionada.

Con agencias

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