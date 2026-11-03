Lo esencial

  • Congreso en juego: Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 bancas del Senado, más dos elecciones especiales en Florida y Ohio.

  • La disputa por el Senado: Los republicanos tienen 53 escaños frente a 47 senadores alineados con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas para controlar la Cámara alta.

  • Una Cámara ajustada: La composición al 12 de octubre era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. Los demócratas podrían sumar entre 9 y 19 escaños, según Cook Political Report.

  • Impacto más allá del Congreso: También se eligen gobernadores en 36 estados y miles de cargos estatales y locales. El resultado condicionará la agenda de Donald Trump para los próximos dos años y podría influir en las presidenciales de 2028.

  • Estados Unidos atacó la isla iraní de Qeshm: Los bombardeos se produjeron horas después de que Donald Trump afirmara que un acuerdo con Irán era posible. La isla está situada en el estrecho de Ormuz.

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