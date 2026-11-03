Congreso en juego: Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 bancas del Senado, más dos elecciones especiales en Florida y Ohio.

La disputa por el Senado: Los republicanos tienen 53 escaños frente a 47 senadores alineados con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas para controlar la Cámara alta.

Una Cámara ajustada: La composición al 12 de octubre era de 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. Los demócratas podrían sumar entre 9 y 19 escaños, según Cook Political Report.

Impacto más allá del Congreso: También se eligen gobernadores en 36 estados y miles de cargos estatales y locales. El resultado condicionará la agenda de Donald Trump para los próximos dos años y podría influir en las presidenciales de 2028. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.