Texas rompe una barrera de décadas: Gina Hinojosa será la primera gobernadora latina del estado

La victoria de Gina Hinojosa en Texas constituye uno de los resultados más sorprendentes y simbólicos de estas elecciones de medio término. La demócrata ha derrotado al gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato, y se convertirá en la primera mujer latina en ocupar la jefatura del estado. Su triunfo supone, además, el regreso de un demócrata a la gobernación texana por primera vez desde Ann Richards, en la década de 1990.

El resultado tiene una dimensión que va mucho más allá de la política estatal. Texas ha sido durante décadas uno de los pilares electorales del Partido Republicano, tanto por su peso demográfico como por su importancia en las elecciones presidenciales. Que los demócratas hayan conseguido arrebatar la gobernación a una figura tan vinculada a Donald Trump pone en cuestión la solidez de ese bastión y alimenta las expectativas de quienes llevan años pronosticando que los cambios demográficos del estado terminarían por traducirse en una transformación de su mapa político.

Hinojosa, legisladora estatal de 52 años y representante de un distrito progresista de Austin desde 2017, no partía como favorita. Inició su campaña con recursos limitados y sin el respaldo destacado de las principales estructuras nacionales del partido. Frente a ella estaba Abbott, que había ganado sus anteriores contiendas por márgenes de dos dígitos y contaba con una maquinaria electoral considerable. Su campaña había gastado alrededor de 180 millones de dólares desde el año anterior, mientras que el multimillonario Elon Musk había destinado decenas de millones a respaldar a los republicanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.





La candidata demócrata construyó, sin embargo, una campaña de tono populista, centrada en el coste de la vida, la corrupción y la percepción de que el Gobierno estatal favorecía a los sectores más ricos frente a las familias trabajadoras. También convirtió en uno de sus objetivos los centros de datos de inteligencia artificial, cuyo elevado consumo energético ha generado un creciente rechazo entre parte de la población. Hinojosa acusó a Abbott de permitir su expansión sin atender suficientemente sus consecuencias para las comunidades y los recursos energéticos.

Entre sus propuestas figuró un pago único de 1.500 dólares para cada residente del estado, que presentó como un "reembolso de impuestos por corrupción" y que, según explicó, se financiaría con la reserva de emergencia de Texas. También intentó evitar que la campaña quedara atrapada en los debates culturales que suelen dominar la política estatal. Aunque había tenido un perfil progresista en la legislatura, se distanció de esa etiqueta y buscó presentarse como una candidata centrada en los problemas cotidianos.

Su victoria estuvo acompañada por el triunfo de James Talarico en la contienda al Senado frente al republicano Ken Paxton. La coincidencia de ambos resultados refuerza la idea de que el cambio no se limitó a una candidatura individual, sino que refleja un impulso demócrata más amplio en un estado donde Donald Trump había ganado por un margen de dos dígitos apenas dos años antes.

La derrota también provocó una reacción inmediata del presidente. Trump culpó a Abbott del resultado y llegó a calificarlo de "RINO", acrónimo utilizado por los republicanos para referirse despectivamente a quienes consideran que no representan los principios del partido. El gobernador saliente, por su parte, reconoció la derrota, llamó a Hinojosa y se comprometió a facilitar la transición.

Para los republicanos, perder Texas supone una señal de alarma. El estado es una pieza fundamental de su estrategia nacional y una plataforma imprescindible para construir mayorías presidenciales. Para los demócratas, en cambio, la victoria ofrece una prueba de que incluso los territorios considerados más seguros para sus adversarios pueden convertirse en escenarios competitivos cuando confluyen el descontento económico, el rechazo al Gobierno federal y una campaña capaz de movilizar a nuevos votantes.

Leer tambiénDel “veto” a la “aceptación”: ¿cómo gobernará Trump con el Congreso en manos de los demócratas?

California elige a Xavier Becerra: un gobernador latino y un nuevo frente contra Trump

En California, el demócrata Xavier Becerra se ha impuesto al republicano Steve Hilton y sucederá a Gavin Newsom al frente del estado más poblado del país. Su elección garantiza la continuidad del control demócrata en un territorio que lleva 16 años votando por candidatos de ese partido en las elecciones estatales y que se ha convertido en uno de los principales contrapoderes políticos frente a Donald Trump.

El triunfo tiene también un significado histórico en términos de representación. Becerra será el primer gobernador latino de California desde finales del siglo XIX, una circunstancia especialmente relevante en un estado donde la población latina constituye una parte central de su composición demográfica, económica y electoral. Nacido en Sacramento, es hijo de una madre originaria de México y de un padre nacido en California que creció en ese país. Durante la campaña, hizo de sus raíces familiares y de su experiencia como hijo de inmigrantes una parte importante de su mensaje.

Su victoria se apoya, sobre todo, en una trayectoria de más de 35 años en la vida pública. Becerra fue congresista, fiscal general de California y secretario de Salud durante la Administración de Joe Biden. Frente a él, Hilton, antiguo presentador de 'Fox News' y asesor del ex primer ministro británico David Cameron, no había ocupado anteriormente un cargo de elección popular. El demócrata convirtió esa diferencia de experiencia en uno de los argumentos centrales de su candidatura.





La campaña también estuvo marcada por la confrontación con Trump. Becerra presentó la elección como una decisión sobre la capacidad de California para defender sus instituciones y sus políticas frente a la Casa Blanca, especialmente en asuntos como inmigración y derecho al voto. Vinculó reiteradamente a Hilton con el presidente y utilizó el respaldo de Trump al candidato republicano para advertir de que una victoria conservadora acercaría al estado a las posiciones de la Administración federal.

"Si alguien quiere arremeter contra California o contra cualquier californiano, más vale que esté preparado para una pelea", afirmó Becerra durante su celebración electoral. La frase resume el papel que previsiblemente tendrá su gobernación: mantener a California como uno de los principales focos de resistencia institucional y política a las decisiones de Trump durante los dos últimos años de su mandato.

Hilton intentó aprovechar el desgaste de los demócratas en el estado, responsabilizando a su prolongado dominio político de problemas como el elevado coste de la vida y la crisis de las personas sin hogar. También prometió medidas de fuerte impacto mediático, entre ellas reducir el precio de la gasolina a tres dólares por galón y eliminar el Departamento de Vehículos Motorizados. Sin embargo, no consiguió romper la continuidad demócrata.

El camino de Becerra hacia la candidatura tampoco fue sencillo. Durante los primeros meses de la campaña, su aspiración no figuraba entre las principales apuestas del partido. Su posición mejoró después de que Eric Swalwell, uno de los candidatos considerados favoritos, abandonara la contienda y renunciara a su escaño en el Congreso tras la aparición de acusaciones de agresión sexual formuladas por varias mujeres, que él ha negado. La salida de Swalwell obligó a los demócratas a buscar una alternativa y permitió que Becerra se consolidara como una opción de experiencia y continuidad.

Su elección no elimina, sin embargo, los desafíos internos del partido. La cúpula demócrata californiana seguirá sometida a escrutinio por cuestiones como la vivienda, la seguridad y la gestión de los problemas sociales. Además, una eventual candidatura presidencial de Newsom en 2028 podría convertir al estado en un escenario de disputas dentro de la propia formación. Por ahora, el resultado garantiza que California seguirá siendo un adversario político de Trump y sitúa a Becerra al frente de uno de los principales centros de poder demócrata del país.

Leer tambiénLos demócratas conquistan el Congreso y dejan a Trump contra las cuerdas: así cambia el poder en Washington

Michigan lleva al Senado a Abdul El-Sayed: una victoria histórica para el ala progresista

La elección de Abdul El-Sayed como senador por Michigan supone otro de los hitos más significativos de la noche electoral. El demócrata progresista ha derrotado al republicano Mike Rogers en una contienda especialmente disputada por un escaño que quedó vacante tras la decisión del senador Gary Peters de no presentarse a la reelección. Con el resultado, El-Sayed se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

Hijo de inmigrantes egipcios y antiguo responsable de salud pública, El-Sayed llega al Senado sin haber ocupado previamente un cargo de elección popular. Su trayectoria electoral había estado marcada por una derrota contundente en las primarias demócratas para gobernador de Michigan ocho años atrás. Ahora, su victoria en uno de los estados pendulares más importantes del país representa un impulso considerable para el sector progresista del Partido Demócrata.

Su campaña se articuló alrededor de una agenda ambiciosa, con la propuesta de establecer un sistema de cobertura sanitaria universal, conocido como "Medicare para todos", como uno de sus principales ejes. La iniciativa plantea sustituir el actual sistema mixto de seguros públicos y privados por un modelo de pagador único administrado por el Gobierno. También defendió limitar la influencia del dinero externo en las elecciones y adoptó una posición muy crítica con el Gobierno israelí.





El respaldo de figuras como el senador independiente Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez contribuyó a consolidar su candidatura. Ambos representan una corriente que lleva años reclamando que los demócratas apuesten por propuestas económicas más ambiciosas y por candidatos capaces de movilizar a votantes jóvenes y a sectores descontentos con el funcionamiento del sistema político.

La victoria resulta especialmente relevante porque El-Sayed tuvo que superar primero una primaria difícil frente a Haley Stevens, congresista respaldada por buena parte del aparato demócrata. La disputa atrajo cerca de 60 millones de dólares en gastos externos. El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) destinó casi 30 millones a oponerse a su candidatura, su mayor inversión en una sola contienda electoral. Las diferencias sobre Israel y las declaraciones del candidato provocaron tensiones con parte de la comunidad judía del estado, y El-Sayed llegó a disculparse por unos comentarios que algunos consideraron hirientes.

La campaña republicana también trató de convertir sus posiciones sobre Israel y su identidad religiosa en elementos centrales de la contienda. Trump y otros dirigentes conservadores intentaron vincularlo con organizaciones terroristas, pese a la ausencia de pruebas que respaldaran esas acusaciones, y cuestionaron su lealtad al país. El-Sayed respondió que los ataques contra su nombre y su fe no explicaban las dificultades económicas de los ciudadanos, y sostuvo que el debate debía centrarse en cuestiones como el precio de la gasolina y la atención sanitaria.

Su triunfo también deja una lectura interna para los demócratas. La candidatura había generado dudas entre sectores moderados, que temían que su perfil ideológico dificultara la construcción de una coalición amplia en un estado decisivo. La victoria ofrece a los progresistas un argumento de peso de cara a 2028: sus propuestas pueden resultar competitivas incluso en territorios donde el partido necesita atraer a votantes independientes y moderados.

El resultado no resuelve las tensiones entre las distintas corrientes demócratas, pero sí refuerza la posición de quienes defienden una agenda más ambiciosa en materia de sanidad, desigualdad y financiación de las campañas. El-Sayed llegará al Senado como un símbolo de representación histórica y como una de las voces que pueden reabrir el debate sobre la orientación ideológica del partido.

Leer tambiénLos demócratas conquistan el Congreso y dejan a Trump contra las cuerdas: así cambia el poder en Washington

Maine: Troy Jackson acaba con la larga carrera de Susan Collins en el Senado

La derrota de Susan Collins frente al demócrata Troy Jackson supone una de las victorias más importantes para el partido en su esfuerzo por ampliar su presencia en el Senado. Collins, de 73 años, era considerada una de las republicanas más vulnerables de estas elecciones, pero su trayectoria de tres décadas en Washington y su capacidad para resistir contiendas difíciles la habían convertido en una figura especialmente conocida en Maine.

Jackson, de 58 años y antiguo presidente del Senado estatal, logró imponerse pese a haberse incorporado tarde a la carrera. Su candidatura se consolidó en julio, cuando sustituyó a Graham Platner después de que este anunciara que abandonaba la contienda. Jackson había intentado inicialmente conseguir la nominación demócrata para gobernador, pero terminó asumiendo el desafío de competir por el escaño federal en una campaña que tuvo poco más de cien días para darse a conocer entre los votantes.

Su historia personal y política contribuyó a definir el mensaje electoral. Jackson procede del condado rural de Aroostook, una de las zonas más pobres del estado, y comenzó a trabajar como leñador a los 19 años. Su entrada en la política estuvo vinculada a una protesta de trabajadores forestales a finales de los años noventa, cuando encabezó un bloqueo en la frontera entre Maine y Quebec contra la contratación de trabajadores canadienses que, según los manifestantes, presionaba los salarios a la baja. Después de casi dos décadas en la Cámara de Representantes estatal, llegó a presidir el Senado de Maine.





Esa trayectoria le permitió construir una campaña centrada en los derechos laborales, la vivienda y el coste de la atención médica. Con un discurso que en ocasiones recordó al de Bernie Sanders, Jackson apeló a los votantes que consideran que trabajar duro debería bastar para llevar una vida digna. Sanders, de hecho, participó junto a él en varios mítines durante octubre.

La principal línea de ataque contra Collins fue su relación con Trump. Jackson la acusó de no haber hecho lo suficiente para frenar al presidente y cuestionó su historial de votaciones, especialmente su apoyo inicial a la tramitación de la gran ley de recortes fiscales y presupuestarios impulsada por la Casa Blanca, aunque posteriormente votó en contra de su aprobación definitiva. El candidato demócrata presentó esa posición como un ejemplo de la distancia entre las declaraciones de independencia de Collins y sus decisiones en el Senado.

La derrota tiene un valor simbólico añadido porque Collins era la única senadora republicana de Nueva Inglaterra, una región que ha votado de manera sistemática por candidatos presidenciales demócratas desde 1992. La legisladora había conseguido sobrevivir a anteriores desafíos electorales en un estado donde la inclinación presidencial favorecía a los demócratas, gracias en parte a su imagen de moderada y a su capacidad para atraer a votantes independientes.

Jackson, en cambio, aprovechó el desgaste de Trump y el descontento económico para presentarse como una alternativa más combativa. Su triunfo demuestra que la condición de veterana y la reputación de moderación no garantizan la supervivencia electoral cuando una campaña consigue convertir la relación con el presidente en una cuestión central para los votantes.

Democratic US Senate candidate Troy Jackson attends a watch party during the US midterm elections in Portland, Maine, US, November 4, 2026.

La victoria en Maine es especialmente importante para los demócratas por el peso del Senado en el equilibrio institucional de Washington. Además de su función legislativa, la Cámara Alta tiene competencias decisivas en la confirmación de jueces, embajadores y altos cargos del Ejecutivo. La pérdida de un escaño republicano en un estado donde Collins había construido una posición sólida debilita la capacidad de los conservadores para defender su mayoría y refuerza la ofensiva demócrata para recuperar el control de la institución.

Leer tambiénEn directo: demócratas ganan mayoría de la Cámara Baja y toman el control del Congreso, un contundente revés para Trump

En conjunto, los resultados de Texas, California, Michigan y Maine muestran que la noche electoral no se limitó a un cambio de mayorías en el Congreso. Los demócratas consiguieron victorias con significados distintos: quebraron un bastión republicano, consolidaron su poder en el estado más poblado, llevaron por primera vez a un musulmán al Senado y derrotaron a una de las figuras republicanas más asentadas de Washington. También dejaron sobre la mesa una pregunta que marcará los próximos dos años: si este impulso responde principalmente al rechazo a Trump o si anticipa una transformación más profunda del mapa político y de la propia identidad del Partido Demócrata.

Con AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más