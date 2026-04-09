Tanto Washington como Teherán se atribuyeron la victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas y entablar negociaciones destinadas a poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos en todo Medio Oriente y ha provocado una convulsión económica mundial.

Pero las fisuras del acuerdo surgieron rápidamente cuando Israel llevó a cabo los ataques más mortales contra su vecino Líbano, incluso en el densamente poblado centro de Beirut, desde que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se unió a la guerra a principios de marzo.

Al menos 182 personas murieron y cerca de 900 resultaron heridas el miércoles 8 de abril, según informó el Ministerio de Salud libanés .

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Israel afirmó que su batalla contra Hezbolá no formaba parte de la tregua entre Estados Unidos e Irán acordada a última hora del martes, un argumento del que se hizo eco el vicepresidente estadounidense, JD Vance, días antes de que tenga previsto liderar las conversaciones con Teherán en Pakistán.

"Si Irán quiere que esta negociación fracase por el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos y que Estados Unidos nunca dijo que formara parte del alto el fuego, en última instancia es su decisión", dijo el vicepresidente Vance.

Pero el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, pareció amenazar el alto el fuego al publicar en X que la "base viable sobre la que negociar" ya se había violado, lo que hacía que nuevas conversaciones fueran "irrazonables".

Para ahondar la fragilidad de la tregua -acordada minutos antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense Donald Trump-, un alto funcionario estadounidense afirmó que el plan de 10 puntos de Irán no era el mismo conjunto de condiciones que la Casa Blanca había aceptado para detener la guerra.

En Líbano, donde el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó la magnitud de la matanza de "horrible", los ataques en la capital, Beirut, sin previo aviso, provocaron escenas de horror y pánico.

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"La gente empezó a correr en todas direcciones y el humo se elevaba en columnas", dijo Ali Younes, que esperaba a su esposa cerca de Corniche al-Mazraa, una de las zonas afectadas.

Según informaron las autoridades locales, más de 1.700 personas han muerto en el Líbano desde que Israel lanzó ataques aéreos y una invasión terrestre el mes pasado.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que "cumpliría con su deber y daría una respuesta" si Israel no cesaba sus ataques en la zona, mientras que Hezbolá afirmó tener "derecho" a responder.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el país seguía preparado para enfrentarse a Irán si fuera necesario, ya que aún tenía "objetivos que cumplir", mientras que el Ejército declaró que continuaba persiguiendo el objetivo de "desarmar" a Hezbolá en el Líbano.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, también prometió que las fuerzas estadounidenses permanecerían preparadas en caso de que el conflicto se recrudeciera.

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Conversaciones de alto riesgo

La retórica beligerante se produce antes de unas cruciales conversaciones que se esperan para el viernes 10 de abril en Pakistán, después de que Irán accediera temporalmente a reabrir el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de aniquilación por parte de Trump, con barcos que transitaron por la estratégica vía marítima el miércoles.

Sin embargo, algunos informes indicaron que la vía fluvial fue cerrada nuevamente a pesar del alto el fuego, lo que llevó a la Casa Blanca a pedir a Irán que la reabriera "de inmediato, con rapidez y seguridad".

Cualquier cierre "es completamente inaceptable", declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país medió en el alto el fuego, instó a todas las partes a "actuar con moderación y respetar el alto el fuego durante dos semanas" para permitir que la diplomacia surta efecto.

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Para aumentar aún más las dudas sobre la durabilidad de la tregua, los medios estatales iraníes anunciaron el miércoles nuevos "ataques con misiles y drones" contra los estados del Golfo aliados de Estados Unidos en represalia por los ataques aéreos contra sus instalaciones petroleras.

Kuwait informó que sus instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras resultaron dañadas en una "intensa oleada" de ataques que duró horas.

Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber sido blanco de 17 misiles iraníes y 35 drones desde que entró en vigor el alto el fuego, Arabia Saudita interceptó nueve drones y Bahrein declaró que su capital, Manama, fue atacada.

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’Esperanza real'

El miércoles, los líderes de varias naciones europeas, Canadá y el Reino Unido afirmaron que debe negociarse "un fin rápido y duradero a la guerra", mientras que el papa León XIII celebró un momento de "verdadera esperanza".

Sin embargo, las exigencias de Teherán en materia de enriquecimiento de uranio, sanciones económicas y el control futuro del estrecho de Ormuz —un estrecho paso marítimo por el que transita una quinta parte del petróleo mundial— siguen estando profundamente reñidas con las de Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel afirmaron que atacaron a Irán para debilitar su capacidad militar.

Tras semanas de agitación económica, el anuncio del alto el fuego provocó una caída del 15% en los precios del petróleo tras un repunte inusitado, mientras que el gas natural europeo descendió un 20%.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que calificó de "viable".

Sin embargo, el líder del Parlamento iraní enumeró tres supuestas violaciones estadounidenses de la propuesta: los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho del país al enriquecimiento de uranio, lo que deja en duda la duración de la tregua.

En Teherán, las calles estaban más tranquilas de lo habitual el miércoles, con muchos comercios cerrados tras una larga y angustiosa noche para los residentes que temían un ataque masivo de Estados Unidos.

"Ahora todos están tranquilos", dijo Sakineh Mohammadi, un ama de casa de 50 años que agregó que estaba "orgullosa" de su país.

"Estamos más relajados".

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Con AFP

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