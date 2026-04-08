Al menos 254 muertos solo en los ataques israelíes de este miércoles

Así lo aseguró la Defensa Civil libanesa, citada por la agencia de noticias Reuters.

Horas antes, un portavoz del Ministerio de Salud del país señaló que las embestidas del Ejército de Benjamin Netanyahu dejaban al menos 700 personas heridas solo en lo corrido de este 8 de abril, pero estas cifras pueden seguir en aumento.

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El vocero de la cartera de Sanidad añadió que entre los fallecidos en el sur del país se encuentran 12 profesionales de la salud.

Nuevas “órdenes de evacuación” de Israel aumentan el desplazamiento forzado

Israel emitió varias “órdenes de evacuación”, medidas descritas previamente por la ONU como desplazamiento forzado.

Tras las advertencias varias explosiones consecutivas sacudieron el sur de Líbano, incluida Tiro, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, también sacudieron el centro de Beirut para el que no fue emitida ninguna alerta.

Las imágenes mostraron una densa humareda que se extendió por la capital, mientras el Ejército israelí anunciaba el mayor ataque coordinado de la guerra.

Según el comunicado castrense, más de 100 centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá fueron atacados en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

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