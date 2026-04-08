Lo esencial:

A poco más de una hora para el fin de su ultimátum, Donald Trump anunció que acepta "suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", siempre y cuando esa nación reabra inmediatamente el estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto el fuego de dos semanas en la guerra y anunció negociaciones con EE. UU. desde el 10 de abril..

Trump afirma que Irán propuso un plan de paz "viable" de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra.

Irán asegura que el plan propuesto a EE.UU. estipula el control iraní de Ormuz. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Netanyahu apoya el alto el fuego en Irán, pero afirma que Líbano no está incluido.

Trump había amenazado con desaparecer a "toda una civilización" si Irán no aceptaba un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y culminar la guerra.

Pakistan había solicitado a Trump una prórroga de dos semanas al plazo que le dio a Irán.

El Ejército de EE. UU. atacó "objetivos militares" en la isla de Kharg, según un alto funcionario de Washington citado por 'Axios'.

Israel afirma que atacó ferrocarriles y puentes en Irán, antes de la hora de ultimátum fijada por Trump a Teherán.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 7 de abril, en el marco de la escalada en Medio Oriente, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia:

Con información de EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales

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