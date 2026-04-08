Líbano queda fuera del alto el fuego. Mientras la guerra en Irán parece entrar en una pausa temporal, la situación en territorio libanés muestra un deterioro mayor. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró, tras el anuncio del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, que este acuerdo no incluye a su vecino país.

En esa línea, el Ejército israelí afirmó que continuará con sus operaciones contra Hezbolá en territorio libanés.

“La batalla en el Líbano continúa, y el alto el fuego no incluye al Líbano”, señaló el portavoz militar Avichay Adraee en un comunicado publicado el miércoles en X.

Así se intensifican los ataques de Israel en Líbano

Las fuerzas israelíes reiteraron sus “órdenes de evacuación” en amplias zonas del sur del país, incluida la ciudad de Tiro–declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO–, así como la capital del país. El Ejército de Netanyahu advirtió que quienes permanezcan en esas áreas estarán poniendo en riesgo su vida.

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Horas después, Israel lanzó una nueva ronda de bombardeos sobre Líbano. Según una fuente de seguridad citada por la agencia de noticias Reuters, se trató de la ofensiva más intensa desde la reciente escalada del conflicto con Hezbolá que inició el pasado 2 de marzo.

Las explosiones se escucharon en Beirut, donde columnas de humo se extendieron sobre la capital. Uno de los ataques impactó en un barrio densamente poblado y dejó al menos 12 muertos, de acuerdo con fuentes de seguridad.

En el sur del país, un bombardeo contra la ciudad de Sidón dejó ocho muertos y 22 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Por su parte, la agencia oficial de noticias NNA informó de un ataque contra una ambulancia en Al Hulaylah que causó varias víctimas mortales, aunque no precisó el número. Asimismo, reportó al menos cuatro muertos tras un bombardeo contra un edificio cercano al Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra.

Según la misma agencia, los ataques también alcanzaron otras localidades del sur, como Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh.

La NNA añadió que los bombardeos continuaron durante la jornada del miércoles, con una combinación de ataques aéreos y de artillería.

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¿Por qué Israel recrudece los ataques en Líbano?

En el primer día de la tregua, persisten muchas incógnitas y existen versiones cruzadas.

El anuncio de Netanyahu sobre continuar las embestidas contra territorio libanés tras el acuerdo de alto el fuego contradijo al del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador clave. Sharif había señalado que la tregua incluiría también a Líbano.

Israel no ha ahondado sobre sus razones para, no solo mantener la guerra en Líbano, sino recrudecer los ataques, mientras sus altos funcionarios se limitan a advertir que el conflicto puede escalar en la región, incluso ser retomado contra Teherán.

"Si el enemigo israelí no respeta el alto el fuego, ninguna parte se comprometerá con él y habrá una respuesta de la región, incluyendo Irán", declaró a los medios locales Ibrahim Moussawi, diputado de Hezbolá libanés.

Ante esta situación, surge un interrogante clave: ¿la intensificación de la guerra en Líbano hará colapsar el alto el fuego en Irán? Según fuentes de la República Islámica entrevistadas previamente por Reuters, ese país deseaba que el Líbano se incluyera en cualquier acuerdo de alto el fuego que alcanzara con Estados Unidos.

Sin embargo, este miércoles un funcionario libanés señaló que, de acuerdo con la evaluación de Beirut, los continuos ataques israelíes contra el Líbano no necesariamente provocarían el colapso del alto el fuego regional.

Las demandas de Irán para poner fin a la guerra a largo plazo incluyen la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses no solo de su país, sino de la región, en concreto, "de todas las bases y puntos de despliegue". También el levantamiento de las sanciones y la liberación de sus activos congelados.

Por su parte, Hezbolá habría dejado de atacar objetivos israelíes a primera hora de este miércoles 8 de abril, según tres fuentes libanesas cercanas al grupo citadas por Reuters.

Todas las fuentes indicaron que es probable que el movimiento emita un comunicado para fijar su posición frente al alto el fuego y las declaraciones de Netanyahu.

Por otro lado, un alto funcionario libanés declaró que el país no había recibido ninguna notificación sobre su inclusión en el acuerdo y que no participó en las conversaciones.

Aún falta ver si los ataques en territorio libanés–descritos por testigos como los más intensos en más de un mes–y las embestidas reportadas este miércoles en varios países del Golfo horas después del anuncio del acuerdo entre Israel, EE. UU. e Irán echarán por tierra el acuerdo. Un pacto que, incluso, el vicepresidente estadounidense JD Vance calificó de "frágil".

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"Líbano no puede soportarlo más": la situación humanitaria empeora

Líbano ha sido duramente golpeado desde la escalada del conflicto regional. Tras los ataques de Hezbolá contra Israel, este último lanzó una campaña de bombardeos y una operación terrestre en el país el 2 de marzo.

Desde entonces, al menos 1.500 personas han muerto en Líbano y otras 4.800 han resultado heridas.

"Ojalá se alcance un alto el fuego (…) Porque Líbano no puede soportarlo más. El país se está derrumbando económicamente, y todo se está derrumbando", señaló Ahmed Harm, un hombre de 54 años desplazado de los suburbios del sur de Beirut.

En Israel, al menos once soldados han muerto en combates en el sur de Líbano, mientras que dos personas han fallecido por ataques de Hezbolá contra el norte del país. Otro civil murió por fuego de artillería en la localidad de Misgav Am.

A medida que continúan los enfrentamientos, la situación humanitaria se deteriora. El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Líbano, Abdinasir AbuBakar, advirtió que el sistema sanitario, ya debilitado por crisis previas, está atendiendo a cerca de un millón de desplazados y a más de 6.000 heridos por trauma.

Según AbuBakar, al menos seis hospitales han cerrado y unos 200 han sufrido daños, junto con 51 centros de atención primaria.

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¿Cuál es la respuesta del Gobierno libanés?

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, se pronunció tras el anuncio de la tregua y expresó su esperanza de que sea el inicio de un acuerdo más amplio que incluya a su país.

Aoun manifestó su expectativa de que el alto el fuego sea “un primer paso hacia un acuerdo final e integral” que permita reducir las tensiones en Medio Oriente y preservar la soberanía de las naciones de la región.

Asimismo, aseguró que su Gobierno seguirá trabajando para que la paz regional incluya a Líbano de manera estable, al tiempo que insistió en la necesidad de recuperar las zonas ocupadas por Israel en el sur del país y de limitar el uso de la fuerza a las instituciones del Estado.

Desde esta perspectiva, el Ejecutivo libanés sostiene que Hezbolá actúa de forma independiente y que el monopolio de la guerra y la paz debe recaer exclusivamente en el Estado.

Por otro lado, el Ejército libanés instó a los ciudadanos a posponer su regreso a las localidades del sur por motivos de seguridad, tras las declaraciones de Netanyahu y la continuidad de los ataques.

“El mando del Ejército insta a los ciudadanos a posponer su regreso a los pueblos y ciudades del sur y a evitar acercarse a las zonas donde han avanzado las fuerzas israelíes, por su propia seguridad”, señaló la institución en un comunicado.

También pidió a los residentes mantenerse alerta ante la presencia de municiones sin explotar y objetos sospechosos, y reportarlos a las autoridades.

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Con EFE y Reuters

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