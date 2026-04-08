Alarma mundial por las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca aseguró este martes 7 de abril que, si Irán no accede a llegar a un acuerdo que incluye abrir el estrecho de Ormuz dentro del plazo que estableció —a las 8 de la noche, hora de Washington—, “una civilización morirá”.

Estas airadas declaraciones se suman a otras hechas por el presidente durante el fin de semana, cuando advirtió que, si Irán se negaba a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra, comenzaría a atacar puentes y centrales eléctricas.

Aunque Trump había prorrogado plazos anteriores, aseguró que este era definitivo. En paralelo, funcionarios iraníes instaron este mismo martes a jóvenes del país a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas.

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Mientras el tono sube en la arena diplomática, los ataques persisten en una guerra que ya se ha prolongado durante más de cinco semanas. Ataques aéreos alcanzaron dos puentes y una estación de tren en Irán, y Estados Unidos aseguró que atacó la isla de Kharg, un importante centro petrolero iraní.

Ante estas amenazas, múltiples expertos han advertido sobre la gravedad de los posibles ataques y han señalado que podrían vulnerar profundamente el derecho internacional. Los críticos de Trump también lo cuestionan por embarcar al país en una guerra que, según ellos, no tiene una estrategia concreta, y alertan sobre sus devastadores efectos humanitarios y económicos.

Este panorama abre múltiples escenarios. Los explicamos.

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La renovada amenaza

Hasta hace poco, Trump había lanzado una serie de amenazas contra Irán. Entre ellas, había prometido atacar con dureza a sus líderes y otros objetivos estratégicos. Sin embargo, esta vez el presidente de Estados Unidos se refirió a “la totalidad” de los puentes y centrales eléctricas.

“Me refiero a la demolición total”, había dicho el presidente.

Estas declaraciones parecen cambiar las reglas del juego y los objetivos de Trump en Irán. Hasta ahora, Estados Unidos se había concentrado principalmente en atacar objetivos militares en el país, entre ellos depósitos de municiones, instalaciones de fabricación de misiles balísticos, lanzadores móviles y buques navales.

La nueva amenaza sugiere otra cosa. Trump estaría hablando de atacar instalaciones civiles y de hacerlo de forma indiscriminada.

El cambio de tono se acentuó durante el fin de semana, cuando Trump habló con varios medios de comunicación. En una entrevista con 'ABC' sostuvo que, si Irán no cumple sus exigencias, iba “a volar todo el país”. Además, cuando se le preguntó si había algo fuera de los límites de estos ataques el presidente respondió “muy poco”.

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Las amenazas de atacar infraestructura civil: ¿posibles crímenes de guerra?

Las principales dudas que se desprenden de los pronunciamientos de Trump giran en torno a la posibilidad de que Estados Unidos esté incurriendo en crímenes de guerra. De hecho, el lunes 6 de abril, en la víspera del ultimátum, la ONU recordó que las infraestructuras civiles y energéticas “no se pueden atacar”.

“Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara”

“La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Por otra parte, Dujarric aseguró que esta prohibición también incluye infraestructuras civiles que puedan “considerarse un objetivo militar” cuando un ataque pudiera causar “daños colaterales excesivos a la población civil”. “Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara”, añadió.

A los llamamientos de la ONU también se han sumado voces de todo el mundo. Ese es el caso del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien pidió moderación al presidente estadounidense y reiteró que este tipo de ataques “están prohibidos por las normas de la guerra y el derecho internacional”.

"Si se llevan a cabo, los ataques que amenaza Trump podrían constituir crímenes de guerra”

Además de los líderes políticos y de las organizaciones internacionales, expertos en derecho internacional y derecho militar han apuntado a los riesgos que podrían derivarse de estos ataques. ' The Washington Post' recoge algunas de las advertencias más contundentes en ese sentido.

“El derecho internacional humanitario protege contra ataques a los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, de modo que, si se llevan a cabo, los ataques que amenaza Trump podrían constituir crímenes de guerra”, dijo para el medio Harold Hongju Koh, exasesor jurídico del Departamento de Estado durante la Administración Obama y actual profesor Sterling de derecho internacional en Yale.

En la misma línea, Geoffrey Corn, uno de los principales expertos en derecho de guerra del Ejército de Estados Unidos en Irak entre 2004 y 2005, advirtió para ese medio que “la fanfarronería del presidente” está poniendo a los comandantes operacionales “en una posición muy difícil”, porque “no se puede simplemente trazar un círculo alrededor del país y decir que cada elemento de la red eléctrica es ahora un objetivo legal”.

‘The Guardian’, por su parte, señala que hay poco debate entre los expertos sobre que, si se cumple esta amenaza contra infraestructura vital para 93 millones de iraníes, se estaría incurriendo en un crimen de guerra. El diario cita un texto publicado en Just Security por las exoficiales del cuerpo de abogados militares Margaret Donovan y Rachel VanLandingham, quienes sostienen que “las palabras del presidente van en contra de décadas de formación jurídica del personal militar y corren el riesgo de colocar a los combatientes en un camino de no retorno”.

Una línea similar recoge 'CNN'. El medio recuerda que atacar bienes indispensables para la supervivencia de una población, como las plantas de tratamiento de agua, está prohibido por los Convenios de Ginebra. En ese contexto, cita también a Donovan, esta vez de forma individual, quien subrayó que durante mucho tiempo muchos expertos fueron reacios a afirmar que cualquier bombardeo contra infraestructura civil constituye un crimen de guerra, porque existen casos en los que está permitido. Sin embargo, advirtió que la retórica reciente de Trump cambió esa percepción.

“Hay muchos exabogados militares y expertos en derecho que se han mostrado muy reacios a afirmar que cualquier bombardeo de infraestructura civil sea un crimen de guerra, porque existen casos en los que está permitido. Pero la retórica del presidente este fin de semana, para mí y creo que para muchos otros, cambió nuestra opinión al respecto”, señaló Donovan.

Los expertos señalan también que serán los civiles iraníes los primeros en sufrir las consecuencias de la destrucción de centrales eléctricas y puentes. Los efectos se verían desde la falta de electricidad, calefacción y agua hasta la imposibilidad de huir de los ataques.

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¿Cómo responderá Irán?

Las advertencias de Trump no se han encontrado frente a un Irán pasivo. De hecho, el país persa también ha endurecido su retórica y no ha parecido tentado a disminuir su presión sobre el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria advirtió que Irán “privaría a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años” y extendería sus ataques por toda la región del Golfo si Trump cumple su amenaza.

“Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y generalizadas”, se lee en un comunicado de un portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, la unidad de mando militar operativa más alta de Irán.

Sobre las amenazas de este martes también se han pronunciado las autoridades iraníes. Según un comandante militar citado por 'CNN', las amenazas de Trump son “infundadas” y “delirantes”.

Además, el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán instó a los estadounidenses a responsabilizar a su Gobierno por lo que describió como una “guerra injusta y agresiva” contra Irán.

Al interior de Irán también ha habido actos desafiantes. Imágenes difundidas por la agencia de noticias semioficial Fars mostraron a personas formando cadenas humanas alrededor de al menos dos centrales eléctricas, siguiendo las instrucciones de un ministro iraní para protegerlas ante posibles ataques estadounidenses. Sin embargo, no estaba claro cuán extendida estaba esta práctica ni si las imágenes correspondían a una movilización amplia o a breves muestras de desafío alentadas por el Gobierno.

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Las consecuencias se extienden: Ormuz y la economía mundial pagan el precio

Hasta el momento, la guerra ya ha causado un importante efecto en la economía mundial. Por esa razón, el temor persiste sobre la posibilidad de que los efectos puedan ser aún más devastadores.

Como represalia a los ataques estadounidenses, Irán bloqueó el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Este bloque junto con los ataques de Irán contra la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, ha disparado los precios del petróleo, elevando el precio de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos no solo en Medio Oriente, sino a nivel mundial.

Por el estrecho de Ormuz en tiempos de paz pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En 2025, transitaron unos 20 millones de barriles de petróleo diarios, según las autoridades de Estados Unidos.

Ante este panorama los precios del petróleo siguen al alza y, en contrapartida, las acciones estadondeses han caído este martes mientras se acerca la fecha límite fijada por el presidente Trump.

Este martes, los movimientos el mercado del petróleo se ha visto muy afectado. El precio del barril de crudo de referencia estadounidense subió un 3,9 %, hasta los 116,83 dólares. Mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, subió un 0,7 %, hasta los 110,55 dólares, situándose muy por encima de su nivel de aproximadamente 70 dólares de finales de febrero, antes de la guerra.

Tal como muestra la agencia de noticias AP, la principal preocupación en los mercados está en que una interrupción prolongada mantenga los precios del petróleo altos durante mucho tiempo y provoque una dolorosa ola de inflación en la economía mundial.

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Una salida negociada: ¿cada vez más lejana?

A medida que se acercan las últimas horas del ultimátum fijado por Trump, la posibilidad de una salida negociada parece cada vez más remota. En público, las dos partes siguen mostrando posturas muy distantes y, en la práctica, el margen para un acuerdo se ha ido estrechando al mismo ritmo en que ha subido el tono de las amenazas.

Por un lado, Irán se ha mostrado poco dispuesto a aceptar las exigencias de la Casa Blanca. Teherán rechazó la posibilidad de un alto el fuego temporal y ha insistido en que lo que busca no es una pausa breve en los combates, sino el fin definitivo de la guerra. Según 'Al Jazeera', las autoridades iraníes consideran que una tregua provisional daría tiempo a Estados Unidos e Israel para reagruparse y retomar luego la ofensiva en mejores condiciones.

Además, Irán ha planteado sus propias condiciones. Según medios estatales iraníes, Teherán envió una respuesta de diez puntos en la que pedía el fin definitivo de la guerra “de acuerdo con las consideraciones de Irán”. Trump, por su parte, calificó esa propuesta como “un paso importante”, pero aseguró que “no es suficiente” y añadió que solo él puede determinar si habrá un alto el fuego. Esa respuesta deja ver que, aun cuando existen intercambios diplomáticos, Washington y Teherán siguen lejos de coincidir en los términos básicos de una eventual desescalada.

Del otro lado, continúan los esfuerzos diplomáticos a contrarreloj para evitar un nuevo salto en la confrontación. La agencia de noticias EFE informó que un funcionario iraní señaló que las comunicaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán continuaban. El mismo funcionario añadió que los mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía “trabajan a contrarreloj” para alcanzar un acuerdo antes de que expire la fecha límite.

Por ahora, la negociación no aparece como una salida cercana, sino como una posibilidad cada vez más frágil. Con Irán endureciendo su postura, Trump insistiendo en que la propuesta recibida “no es suficiente” y amenazando con llevar la guerra a sus últimas consecuencias.

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Con Reuters, EFE, AP y medios locales

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