Lo esencial:
- Donald Trump afirma que la tregua de dos semanas permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.
- El Gobierno de Israel aclara en un comunicado que el alto el fuego con Irán no incluye el cese de hostilidades en el Líbano, donde continuará su ofensiva contra Hezbolá.
- El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, precisa que la ofensiva terrestre en el Líbano contra Hezbolá continúa y que sus tropas responderán ante cualquier violación de la tregua por parte de Irán.
- El monitor MarineTraffic reporta los primeros buques cruzando el estrecho de Ormuz.
- Tras el anuncio del alto el fuego, las principales bolsas europeas proyectan subidas de hasta el 5,39 % y el precio del gas natural se desploma un 20 %.
- Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.
- Shehbaz Sharif invita a EE. UU. e Irán a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para negociar un acuerdo de paz duradero y califica la tregua como "global" incluyendo al Líbano.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales
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