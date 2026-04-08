Lo esencial:

Donald Trump afirma que la tregua de dos semanas permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.

El Gobierno de Israel aclara en un comunicado que el alto el fuego con Irán no incluye el cese de hostilidades en el Líbano, donde continuará su ofensiva contra Hezbolá.

donde continuará su ofensiva contra Hezbolá. El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, precisa que la ofensiva terrestre en el Líbano contra Hezbolá continúa y que sus tropas responderán ante cualquier violación de la tregua por parte de Irán.

El monitor MarineTraffic reporta los primeros buques cruzando el estrecho de Ormuz.

Tras el anuncio del alto el fuego, las principales bolsas europeas proyectan subidas de hasta el 5,39 % y el precio del gas natural se desploma un 20 %.

Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.

que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas. Shehbaz Sharif invita a EE. UU. e Irán a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para negociar un acuerdo de paz duradero y califica la tregua como "global" incluyendo al Líbano.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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