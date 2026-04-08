Tras haber estado retenidos en Irán bajo acusaciones de espionaje, Cécile Kohler y Jacques Paris llegaron a París el miércoles 8 de abril, un día después de su salida de Irán, tras más de tres años y medio de detención y cinco meses bajo arresto domiciliario en la embajada de Francia en Teherán.

Los dos exdetenidos aterrizaron en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle poco antes de las 9:00 (hora local) a bordo de un vuelo comercial.

Fueron atendidos directamente en la pista por equipos del Centro de Crisis del ministerio de Exteriores francés y posteriormente se reunieron con sus familiares, antes de ser trasladados al Elíseo para encontrarse con el presidente Emmanuel Macron.

Habían llegado el día anterior a Bakú, en Azerbaiyán, bajo convoy diplomático desde la embajada de Francia en Teherán, donde permanecían en arresto domiciliario desde hacía cinco meses.

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Emmanuel Macron, que mantuvo conversaciones con los exdetenidos, anunció su liberación el martes por la tarde, calificándola como “un alivio para todos” y agradeciendo especialmente a las “autoridades omaníes por sus esfuerzos de mediación”.

La clase política francesa celebró de forma unánime su liberación definitiva.

Cécile Kohler, profesora de literatura, y Jacques Paris, profesor jubilado, habían sido detenidos el 7 de mayo de 2022, en el último día de un viaje turístico en Irán.

Fueron encarcelados, entre otros lugares, en la prisión de Evin y condenados en octubre de 2025 a 20 y 17 años de prisión respectivamente, en particular por espionaje.

Posteriormente fueron liberados el 4 de noviembre, pero con la prohibición de abandonar la República Islámica de Irán.

"Un esfuerzo de muy largo recorrido"

Los distintos ministros franceses de Exteriores trabajaron sin descanso para lograr su liberación, en un contexto aún más complejo en las últimas semanas debido a la guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero.

Según el Elíseo, su liberación es el resultado de “un esfuerzo de muy largo recorrido”. La presidencia francesa recordó que Emmanuel Macron “fue el primer jefe de Estado occidental en hablar con el presidente iraní” Massoud Pezeshkian tras el inicio del conflicto. “En cada llamada reiteró de forma muy clara nuestras exigencias”, señaló.

Para París, el tiempo apremiaba, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una nueva advertencia a Teherán, amenazando con una destrucción total antes de acordar finalmente un alto el fuego de dos semanas.

Según una fuente cercana al ministro Jean-Noël Barrot, “lo que permitió su liberación fue la situación actual”: “Los iraníes integraron este elemento en la ecuación y probablemente fue decisivo, aunque la dinámica ya estaba en marcha”.

“Si les hubiera ocurrido algo dramático a nuestros compatriotas, la reacción habría sido contundente”, añadió.

Negociaciones sensibles

Cécile Kohler y Jacques Paris abandonaron la embajada en Teherán el martes “al amanecer”, acompañados por el embajador de Francia. Este permanecerá fuera de Irán por el momento, aunque la embajada sigue operativa, según una fuente conocedora del caso.

Las autoridades iraníes habían mencionado en los últimos meses la posibilidad de un intercambio, nunca confirmado por París, a cambio de la liberación de la iraní Mahdieh Esfandiari, detenida en Francia en febrero de 2025 y condenada, entre otros cargos, por apología del terrorismo.

Su arresto domiciliario fue levantado, anunció su abogado Nabil Boudi, pocas horas después de conocerse la salida de los dos franceses de Irán.

Preguntado sobre posibles contrapartidas, el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot habló de “discusiones sensibles, por naturaleza confidenciales y que deben seguir siéndolo”, pero aseguró que “en ningún caso se ha vinculado el destino de nuestros ciudadanos con decisiones de política exterior de Francia”.

Irán ha multiplicado en los últimos años las detenciones de ciudadanos occidentales, a menudo bajo acusaciones de espionaje, utilizándolos como moneda de cambio para lograr la liberación de iraníes detenidos en países occidentales o para obtener concesiones políticas.

En el punto más álgido de la crisis de los llamados “rehenes de Estado” con París, Teherán llegó a retener simultáneamente a siete ciudadanos franceses. Actualmente, ya no queda ninguno detenido.

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