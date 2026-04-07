Lo esencial:

Trump amenaza con desaparecer a "toda una civilización" si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y culminar la guerra, iniciada por Israel y EE. UU. hace más de un mes.

El Ejército de EE. UU. atacó "objetivos militares" en la isla de Kharg, según un alto funcionario de Washington citado por 'Axios'.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cortará el suministro de petróleo y gas regional a Estados Unidos y sus aliados durante años si se ejecutan ataques contra su infraestructura.

durante años si se ejecutan ataques contra su infraestructura. La Media Luna Roja de Irán denunció ataques de Estados Unidos e Israel contra 17 zonas civiles, y los calificó como crímenes de guerra.

y los calificó como crímenes de guerra. Tres sospechosos fueron asesinados por la policía en un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul.

El Ejército de Israel insta a la población civil iraní a no utilizar trenes ni acercarse a las vías férreas hasta las 21:00 (hora local) por riesgo directo para sus vidas.

por riesgo directo para sus vidas. El precio del petróleo acumula un alza del 52% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

A continuación, las principales noticias de este 7 de abril, en el marco de la escalada en Medio Oriente, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia:

Con información de EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales

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