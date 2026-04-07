Lo esencial:
- Trump amenaza con desaparecer a "toda una civilización" si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y culminar la guerra, iniciada por Israel y EE. UU. hace más de un mes.
- El Ejército de EE. UU. atacó "objetivos militares" en la isla de Kharg, según un alto funcionario de Washington citado por 'Axios'.
- La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cortará el suministro de petróleo y gas regional a Estados Unidos y sus aliados durante años si se ejecutan ataques contra su infraestructura.
- La Media Luna Roja de Irán denunció ataques de Estados Unidos e Israel contra 17 zonas civiles, y los calificó como crímenes de guerra.
- Tres sospechosos fueron asesinados por la policía en un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul.
- El Ejército de Israel insta a la población civil iraní a no utilizar trenes ni acercarse a las vías férreas hasta las 21:00 (hora local) por riesgo directo para sus vidas.
- El precio del petróleo acumula un alza del 52% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.
A continuación, las principales noticias de este 7 de abril, en el marco de la escalada en Medio Oriente, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia:
Con información de EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales
Compartir esta nota