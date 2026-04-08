Una negociación de alta tensión y contrarreloj. Washington y Teherán llegaron a un acuerdo de alto el fuego de dos semanas al borde de que venciera el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trató de una negociación en la que participaron las máximas autoridades de ambos países, múltiples funcionarios y que contó con la mediación de Pakistán, además de otros actores regionales. La tregua evitó, al menos por el momento, una escalada mayor del conflicto y podría derivar en nuevas conversaciones para prolongar el cese de los bombardeos.

Los detalles de la negociación los dio a conocer el portal de noticias estadounidense 'Axios', que reconstruyó los hechos a partir de conversaciones con once fuentes con conocimiento de las negociaciones. Entre los elementos más llamativos del proceso están la participación directa del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y el papel central que jugaron Pakistán y el canciller iraní Abbas Araghchi en las horas más sensibles.

Esta fue la cronología de las negociaciones.

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Lunes 6 en la mañana

El lunes 6 de abril por la mañana, cuando se acercaba el ultimátum del presidente Trump, funcionarios israelíes y estadounidenses se enteraron de que el propio líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había ordenado a sus negociadores, por primera vez desde que comenzó la guerra, avanzar hacia un acuerdo. Así lo dio a conocer 'Axios', citando a un funcionario israelí, un funcionario regional y una tercera fuente con conocimiento del tema.

Esa misma mañana, Donald Trump saludaba a una multitud en la celebración de Pascua en la Casa Blanca. Ese ambiente distendido contrastaba con lo que ocurría tras bastidores. Según 'Axios', el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, “muy enfadado”, se encontraba haciendo llamadas para intentar destrabar la negociación.

’Axios' asegura que Witkoff había recibido una contrapropuesta de diez puntos por parte de Irán frente a la iniciativa impulsada por Trump. Según el medio, citando una fuente con conocimiento directo, el enviado especial consideró que el texto era “un desastre, una catástrofe”.

A partir de esa propuesta se dio inicio a una carrera contrarreloj. Los mediadores paquistaníes comenzaron a pasar “nuevos borradores entre Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mientras los ministros de Exteriores de Egipto y Turquía intentaban ayudar a cerrar las brechas”.

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Lunes 6 en la noche

Para la noche del lunes, los mediadores, según 'Axios', ya tenían la aprobación de Estados Unidos para una propuesta actualizada de un alto el fuego de dos semanas. En ese momento se esperaba una respuesta de Irán. “Entonces le correspondía a Jamenei —quien, según las fuentes, estuvo activamente involucrado en el proceso el lunes y el martes— tomar una decisión”, asegura el medio.

La participación del nuevo líder supremo de Irán fue fundamental. Sin embargo, se trató de una intervención “necesariamente clandestina y laboriosa”. El medio asegura que la comunicación se hizo principalmente a través de mensajeros que trasladaban notas.

Una fuente regional aseguró para 'Axios' que “todas las decisiones importantes del lunes y el martes pasaron por Jamenei. ‘Sin su luz verde, no habría habido acuerdo’”.

Junto con la participación de Jamenei, también fue decisivo el papel de Araghchi. El ministro de Exteriores desempeñó un rol central “tanto en la conducción de las negociaciones como en convencer a comandantes de la Guardia Revolucionaria de aceptar un acuerdo”.

Otros actores también comenzaron a moverse. Según 'Axios', China estaba aconsejando a Irán que buscara una salida negociada.

Martes 7 en la mañana

El martes por la mañana, Trump generó alarma mundial al afirmar que “toda una civilización" moríria si Irán no aceptaba abrir el estrecho de Ormuz. El presidente fue un paso más allá de sus airadas amenazas del fin de semana, cuando aseguró que bombardearía puentes e infraestructuras eléctricas.

Su pronunciamiento parecía llevar las negociaciones a un punto de no retorno. Sin embargo, tras bastidores los intentos de llegar a un alto el fuego persistían.

La reacción de Irán tras esos pronunciamientos era el mayor interrogante. Tal como cuenta 'Axios', algunos medios estadounidenses informaron que Irán estaba rompiendo las conversaciones tras las amenazas de Trump. Sin embargo, según el medio, fuentes involucradas aseguraron "que no era así, y que en realidad sí había cierto impulso”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo constantemente en contacto con Trump y su equipo durante todo el día. Sin embargo, 'Axios' informa que “los israelíes estaban cada vez más preocupados de haber perdido el control del proceso”.

Por parte de Estados Unidos, también el vicepresidente J.D. Vance estuvo haciendo llamadas desde Hungría, donde se encontraba en contacto principalmente con funcionarios paquistaníes.

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Martes 7 al mediodía

Según indica 'Axios', hacia el mediodía ya existía una “comprensión general de que las partes estaban convergiendo en un alto el fuego de dos semanas”.

Tres horas después, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, publicó los términos en su cuenta de X y llamó a ambas partes a aceptarlos.

La propuesta llegó a Estados Unidos y generó respuestas enfrentadas. Trump comenzó a recibir mensajes de aliados de línea dura que le pedían rechazarla.

El medio señala que no era para nada claro lo que estaba pasando por la cabeza del presidente. “Tal era la confusión sobre lo que estaba pensando Trump, incluso entre sus allegados, que varias personas que habían hablado con él apenas una o dos horas antes seguían creyendo que rechazaría la oferta de alto el fuego, hasta justo antes de que la aceptara”, informa.

En paralelo a todos esos esfuerzos de negociación, las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente y funcionarios del Pentágono seguían preparándose para una campaña masiva de bombardeos contra infraestructura iraní.

También los aliados en la región se preparaban para una represalia iraní a una escala sin precedentes. Dentro de Irán, además, crecía la ansiedad y algunos civiles huían de sus hogares intentando evitar el impacto de los bombardeos.

Martes 7 en la noche

Las horas previas al vencimiento del ultimátum fueron críticas.

El estamento militar paquistaní se reunió en Rawalpindi, en la sede central del Ejército, para condenar el último ataque iraní contra el complejo energético de Al Jubail, en Arabia Saudita, y advertir a Teherán de que una “escalada innecesaria” comprometería los esfuerzos de paz.

En esas mismas horas, Islamabad mantuvo activos los contactos con Washington y Teherán. “El primer ministro, el mariscal de campo y los funcionarios del Gobierno implicados en el proceso estuvieron despiertos toda la noche para conseguirlo”, declaró a EFE un alto funcionario del Gobierno que pidió permanecer en el anonimato.

En paralelo, 'Axios' dio a conocer que “poco antes de publicar su respuesta, Trump habló con Netanyahu para obtener su compromiso de respetar el alto el fuego”. Después habló con el mariscal de campo paquistaní Asim Munir para cerrar el acuerdo.

Pasada la medianoche, según EFE, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, informó que los esfuerzos diplomáticos estaban “avanzando de forma constante, firme y contundente” y pidió a ambas partes dar un paso para evitar una nueva escalada.

“Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, pide a los hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante un período equivalente de dos semanas como gesto de buena voluntad”, escribió en X.

Según EFE, tras ese mensaje las piezas comenzaron a encajar entre Washington y Teherán. El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó que, a petición de su “hermano Pakistán”, sería posible el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante dos semanas si cesaban los ataques contra su país.

Por su parte, Trump anunció que suspendía los ataques tras haber “cumplido y superado todos los objetivos militares”, bajo la condición de que Teherán garantizara la apertura “completa y segura” del estrecho en el futuro.

La noticia frenó un ataque que Washington tenía programado para las 00:00 GMT.

“Las fuerzas estadounidenses recibieron la orden de detenerse 15 minutos después de la publicación de Trump”, señala 'Axios'.

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Lo que sigue

Tras el anuncio del acuerdo, Islamabad invitó formalmente a las delegaciones a reunirse el próximo viernes 10 de abril en la capital paquistaní para intentar negociar un acuerdo de paz más amplio.

Por el momento, se espera que las partes sigan con las negociaciones y que delegaciones de ambos países se encuentren en Islamabad.

Sin embargo, todavía hay mucho en juego. La tregua pactada in extremis solo desactiva, por ahora, una escalada de consecuencias imprevisibles.

Sus pilares parecen frágiles. Israel aseguró que Líbano quedó por fuera del acuerdo y continuó con sus ataques contra Hezbolá, mientras Irán ha amenazado con volver a paralizar el tráfico de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

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