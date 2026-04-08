Lo esencial: 

  • Fuentes de Irán señalaron a la agencia de noticias Tasnim que la Guardia Revolucionaria podría retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa sus ataques contra Líbano.
  • Sus declaraciones llegan después de que Israel lanzara los ataques más intensos contra el territorio libanés del último mes, tras asegurar que el cese de hostilidades no incluye a ese país.
  • Donald Trump afirmó que la tregua de dos semanas permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.
  • El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán.
  • Tras el anuncio del alto el fuego, las principales bolsas europeas proyectan subidas de hasta el 5,39 % y el precio del gas natural se desploma un 20 %.
  • Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.
  • Shehbaz Sharif invita a EE. UU. e Irán a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para negociar un acuerdo de paz duradero y califica la tregua como "global" incluyendo al Líbano

A continuación, las principales noticias de este miércoles 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales 

France24

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