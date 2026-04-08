Lo esencial:

Fuentes de Irán señalaron a la agencia de noticias Tasnim que la Guardia Revolucionaria podría retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa sus ataques contra Líbano.

Sus declaraciones llegan después de que Israel lanzara los ataques más intensos contra el territorio libanés del último mes, tras asegurar que el cese de hostilidades no incluye a ese país.

Donald Trump afirmó que la tregua de dos semanas permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán.

EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán. Tras el anuncio del alto el fuego, las principales bolsas europeas proyectan subidas de hasta el 5,39 % y el precio del gas natural se desploma un 20 %.

Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.

que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas. Shehbaz Sharif invita a EE. UU. e Irán a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para negociar un acuerdo de paz duradero y califica la tregua como "global" incluyendo al Líbano.

A continuación, las principales noticias de este miércoles 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más