Lo esencial:
- Fuentes de Irán señalaron a la agencia de noticias Tasnim que la Guardia Revolucionaria podría retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa sus ataques contra Líbano.
- Sus declaraciones llegan después de que Israel lanzara los ataques más intensos contra el territorio libanés del último mes, tras asegurar que el cese de hostilidades no incluye a ese país.
- Donald Trump afirmó que la tregua de dos semanas permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.
- El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán.
- Tras el anuncio del alto el fuego, las principales bolsas europeas proyectan subidas de hasta el 5,39 % y el precio del gas natural se desploma un 20 %.
- Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.
- Shehbaz Sharif invita a EE. UU. e Irán a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para negociar un acuerdo de paz duradero y califica la tregua como "global" incluyendo al Líbano.
A continuación, las principales noticias de este miércoles 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales
Compartir esta nota