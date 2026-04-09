Una corte de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por narcotráfico dictada en junio de 2024 contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el exmandatario y su defensa, el tribunal ordenó este 8 de abril al juez Kevin Castel desestimar los cargos y eliminar de raíz el registro de la acusación, lo que pone fin al proceso judicial en su contra. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada en su totalidad por documentos judiciales públicos.

"Hoy el sistema de Justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EE. UU., me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez (Kevin) Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”, indicó el exmandatario en redes sociales.

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Aunque Hernández mostró el documento en la red social X, la resolución no estaba disponible de manera inmediata en las plataformas de archivos jurídicos oficiales de Estados Unidos, según constató EFE.

Ana García, esposa del expresidente hondureño, dijo en Tegucigalpa que hoy se ha eliminado "por completo la condena y los cargos injustamente presentados contra Juan Orlando. Han sido desestimados. Ya no hay ningún récord ni antecedente que pueda calificarlo como alguien que ha sido condenado”.

Tribunal desestima la apelación

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito indicó que Hernández solicitó desestimar la apelación contra su condena, citando el indulto presidencial.

"Se concede la moción y se desestima la apelación por improcedente", señaló el tribunal. "Además, se ordena que se revoque la sentencia del tribunal de distrito".

Hernández, en un video presentado durante una rueda de prensa en Honduras, celebró el cierre del proceso: “Soy inocente; lo dije el día de mi sentencia”, afirmó.

“Hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente", dijo.

Trayectoria política y controversia

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos entre enero de 2014 y enero de 2022. Su reelección fue posible mediante una maniobre judicial que neutralizó la prohibición establecida en el artículo 239 de la Constitución, el cual impide que quien haya ejercido la presidencia pueda volver a ocupar el cargo.

Hernández, quien también fue presidente del Parlamento hondureño (2010-2014), fue solicitado en extradición por Estados Unidos tras finalizar su mandato, el 27 de enero de 2022. Con solo 18 días en libertad como expresidente fue capturado en su residencia en Tegucigalpa.

En abril del mismo año fue extraditado a Nueva York, donde fue acusado por tres delitos sobre narcotráfico y armas de fuego.

Desde 2024, Hernández cumplía una condena de 45 años por conspirar para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos, aunque se mostraba como un presidente que venía colaborando en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su mandato, según el medio de comunicación El País, Honduras recibió más de 50 millones de dólares de parte de la Administración estadounidense para luchar contra las drogas.

Condena por narcotráfico y acusaciones

Sin embargo, los fiscales de Manhattan señalaron que el expresidente habría aceptado un soborno millonario por parte de Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusación respaldada por declaraciones de integrantes de la organización "Los Cachiros".

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio 'Tony' Hernández, fue sentenciado debido a su complicidad con las mafias del narcotráfico en Honduras y cumple cadena perpetua por narcotráfico desde 2021.

Después de haber sido indultado por Trump, Juan Orlando Hernández sigue en Estados Unidos.

Este indulto fue concedido luego de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, en las que ganó Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y quien contaba con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

Con Reuters, EFE y medios locales

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