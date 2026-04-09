Lo esencial:

Donald Trump afirma que el despliegue militar estadounidense cerca a Irán se mantendrá intacto hasta que un "acuerdo real" sea plenamente respetado.

sea plenamente respetado. El embajador Reza Amiri Moghadam afirma que la delegación iraní llega a Islamabad para conversar sobre la propuesta de diez puntos bajo la mediación de Pakistán.

bajo la mediación de Pakistán. Hezbolá ataca el kibutz de Manara con cohetes en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano, la cual António Guterres califica como una amenaza directa a la estabilidad de la región.

El ministro francés Jean-Noël Barrot condena los ataques israelíes en Líbano y condiciona la fluidez del tráfico en el estrecho de Ormuz a que Irán abandone su programa nuclear y el apoyo a milicias regionales.

y condiciona la fluidez del tráfico en el estrecho de Ormuz a que Irán abandone su programa nuclear y el apoyo a milicias regionales. Kaja Kallas advierte que la magnitud de los bombardeos israelíes en el Líbano pone en peligro la estabilidad del pacto entre Washington y Teherán.

El jefe forense de Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto por ataques de EE. UU. e Israel desde el 28 de febrero.

A continuación, la información determinante del 9 de abril sobre el conflicto en Medio Oriente, tras la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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