A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, una mujer fue condenada a 15 años de cárcel bajo cargos de distribución de drogas, entre ellas el anestésico por el que falleció el actor, conocido por su rol de ‘Chandler’ en la serie ‘Friends’.

Jasveen Sangha, llamada la ‘Reina de la Ketamina’, se había declarado culpable en septiembre de 2025 de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, otros tres por distribución de ketamina y otro de distribución del anestésico que generó lesiones corporales o muerte en distintas personas que consumieron el producto.

Los fiscales aseguraron que durante un tiempo extenso, la mujer de 42 años operó un negocio de narcotráfico desde su casa en North Hollywood y se le adjudican la muerte de al menos dos personas, siendo Perry una de ellas.

“Para cultivar su negocio, Sangha se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood. Mientras trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía -y hacía caso omiso- del grave daño que su conducta estaba causando”, decía la sentencia.

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Sangha es una de las cinco personas responsables de la muerte de Perry. Según se refleja en los documentos judiciales, la ‘Reina de la Ketamina’ colaboró con Erik Fleming para acercarle la ketamina al actor, a sabiendas de los problemas de drogadicción que tenía.

Perry fue encontrado muerto el 28 de octubre de 2023, estando inconsciente en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles. La autopsia del hombre de 54 años arrojó que falleció por efectos agudos de la ketamina.

Durante el mes de su muerte, Sangha y Fleming le vendieron a Perry 51 viales de ketamina, entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, que le inyectó al menos tres veces la sustancia, una dosis letal.

Además de la mujer sentenciada este miércoles, otros dos responsables que ya están cumpliendo su condena son el doctor Mark Chávez -con ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina- y el doctor Salvador Plascencia, con 30 meses de prisión por repartir la sustancia.

Por su parte, Iwamasa será sentenciado el próximo 22 de abril; mientras que Flemming lo hará el 29 de este mes.

Con EFE

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