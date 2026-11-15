Cómo van las negociaciones en Israel. Ese es hoy el primer plato de cualquier medio en Israel, ante un menú de país centrado en el opositor Gadi Eisenkot y su difícil formación de gobierno. El exgeneral de 66 años, y líder del bloque de "oposición" y "cambio", tiene hasta el 6 de diciembre para zanjar una coalición de partidos creíble y fuerte, o lo suficiente como para destronar al primer ministro israelí más longevo: Benjamin Netanyahu.

Y, de no conseguirlo a tiempo, puede llegar a pedir una prórroga de 14 días, que extendería sus diálogos hasta el 20 de diciembre. Lo haría ante el presidente Isaac Herzog, que le encargó la tarea tras oír 67 recomendaciones a su favor –versus las 46 de los diputados pro-Netanyahu–.

Eisenkot se ha fijado como límite el 30 de noviembre. Podría gobernar en minoría, con al menos un apoyo extra (es decir, con al menos 6 diputados más), que colocaría a su bloque por encima del de Netanyahu.

El exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar!, habla con los medios a su llegada a la Knesset, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026.

Pero en el actual contexto, de declaraciones tramposas, necesita a socios bien atados, para desesperación de muchos israelíes, que evocan día sí día también que en 2022 a Netanyahu le costó todo 60 días, y 80 al dúo Naftali Bennett y Yair Lapid, para su frágil mandato de 2021-2022.

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"Podrías ir a dormir ahora y despertar cuando haya un gobierno y no te perderías prácticamente nada. Dormirías durante las filtraciones, los rumores de avances inminentes y las negaciones de cosas que serían ciertas el lunes e irrelevantes el jueves", sintetiza el periodista local Herb Keinon, con humor.

Aunque esta vez hay "dos relojes", como bien retrata Yossi Verter en el diario 'Haaretz': el del nuevo gobierno y el que impone Netanyahu con su maña política.

¿Entre las jugadas? Un "gobierno de unidad nacional" y reactivar su guerra contra Irán; los avances de Eisenkot quedarían así paralizados o, peor, caerían en saco roto.

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Diálogos con los palestinos y los jaredíes

Si bien el Likud de Netanyahu fue el partido más votado, en Israel –donde es inviable que una formación por sí sola logre una mayoría parlamentaria– lo que importan son los apoyos y las alianzas, y es ahí donde vence el bloque de Eisenkot, más elástico para sumar escaños en la Knesset (el parlamento israelí). o robárselos a la coalición actual.

Los cuatro partidos sionistas "del cambio", con Yashar! de Eisenkot a la cabeza, representan 48 diputados, de una mayoría de 61. En otro Israel, el racismo antiárabe no frenaría a Eisenkot de pactar rápido con una de las dos listas árabes-palestinas (juntas ostentan 19 diputados) o, aparte, con una de las dos judías ultraortodoxas o jaredíes (13 escaños en total).

Sin embargo, está su encrucijada: desbancar a Netanyahu, romper su promesa electoral de "no pactar jamás con los árabes (con ciudadanía israelí)" y arrogarse su campaña antiexención militar.

Sobre el primer escenario, ha rebajado el tono. Hasta este 13 de noviembre, ha llegado a afirmar que "los ciudadanos árabes son parte integral de la historia israelí", denunciando una "campaña de deslegitimación muy racista y violenta, alimentada por el actual primer ministro y quienes le rodean. Es legítimo estar en desacuerdo o condenar a algunos representantes árabes, pero no es legítimo o aceptable difamar a toda una comunidad".

Mansour Abbas, líder del partido árabe-palestino Ra’am, sostiene a su hija mientras deposita su voto en un colegio, el día de las elecciones de Israel, en Maghar, el 27 de octubre de 2026.

La Lista Árabe Unida o Ra’am, partido islamista moderado, podría integrar su coalición con 8 escaños, y desde fuera del gobierno es factible que la izquierdista Lista Conjunta (11) actúe como apoyo o abstención, a diferencia de 2021, que se enfadaron con Ra’am por unirse a la coalición.

Los tiempos son otros. Eisenkot también los necesita, mas son palabras, no una aceptación formal de los palestinos como socios, vistos en promedio como "el enemigo" o directamente "Hamás" por los diputados ultraderechistas.

Así, la negociación que acapara titulares es el segundo escenario: llegar a un acuerdo con los volubles jaredíes, sobre todo con Judaísmo Unido de la Torá (7 asientos) –fiel a Netanyahu por décadas, se abstuvo de apoyarlo–, sin descartar ceder algo a Shas (6) –el único de los dos que, ante Herzog, sí recomendó a 'Bibi' como líder–.

¿Qué exigen a cambio de formar coalición? Lo mismo que a Netanyahu, al que afean no haberlo logrado.

Quieren una ley que formalice que no tendrán ninguna obligación de alistarse en el ejército y la inclusión de una "cláusula de anulación" si el Tribunal Supremo invalida la normativa. Y, como primer paso, paralizar los arrestos de aquellos estudiosos de la Torá que rehúyen el servicio militar obligatorio.

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Demandas "jurídicamente inviables", según el informe de un equipo legal al servicio de los del "cambio", al que ha tenido acceso Yoeli Brim, del 'Canal 13′ y experto en asuntos ultraortodoxos.

El líder del partido Shas, Aryeh Deri, rumbo a una reunión del gabinete de Netanyahu, en Jerusalén, el 22 de enero de 2023.

Además de tal vez "inviable", es una apuesta cara para alguien que, el día que recibió el mandato, reiteró: "Estamos comprometidos con el servicio para todos los ciudadanos. No nos rendiremos con este tema".

Para más inri, Eisenkot está sentado en una mesa de cuatro patas, a la que le cojean dos socios. Yair Golan (de izquierdas, de Los Demócratas) es el único que ha aceptado, con recelo, integrar a los jaredíes (cuando es 100% partidario de sumar a los líderes palestinos en Israel).

Pero Avigdor Liberman (Yisrael Beiteinu) y Naftali Bennett (Juntos), van desde la negativa hasta 'el no lo veo claro'. Sobre todo Liberman, el más difícil de predecir, el del lema "100% para los que sirven y cero para los que no", y que ahora sugiere estar dispuesto a un pacto con los ultraortodoxos.

"¿Se ha convertido Liberman en el señor Compromiso? –expresa Keinon–. ¿O intenta ganarse el favor de los partidos ultraortodoxos, en caso de que ni Eisenkot ni Netanyahu puedan formar gobierno, y 61 diputados, en un último intento por evitar otras elecciones, le pidan al presidente Herzog que le dé a Liberman la oportunidad de formar uno?".

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¿Un "gobierno de unidad" con el Likud?

Por ahora, hasta fines de noviembre, Eisenkot piensa agotar las negociaciones jaredíes, y también tiende la mano, en privado, a otros parlamentarios y grupos, en un juego lleno de puñaladas traperas.

Avigdor Liberman habla durante una reunión en el Parlamento israelí, en Jerusalén. Imagen del 20 de marzo de 2023.

Para el exgeneral la línea es clara: "Devolver a Israel a la senda de la seguridad". Y quien desee unírsele debe cumplir cuatro exigencias: "Reconocer a Israel como Estado judío y democrático, acatar los valores de la Declaración de Independencia, servicio para todos, y reconocer a Hamás como grupo terrorista a desmantelar".

"Sería una locura no formar un gobierno, nos veremos obligados a hacer concesiones dolorosas", considera el exprimer ministro Yair Lapid, y segundo en la lista de Bennett.

Del sionismo religioso –la rama radical del gobierno de Netanyahu– no descarta incorporar al ministro, colono y ultraderechista Bezalel Smotrich (socio y del bloque de 53 escaños de Netanyahu), mientras valora formar con el Likud un "gobierno de unidad", sin rotación en el cargo de primer ministro (ha descartado compartir la jefatura, lo que sí querría Netanyahu) y dejándole al partido la inverosímil tarea de barrer o mantener a su 'Bibi rey' (’Bibi melej Israel', como le llaman en hebreo).

El mismo que ha introducido en el debate la "unidad nacional" y por quien, Keinon, se pregunta en 'The Jerusalem Post' si va en serio o de farol, "e intenta hacer que Eisenkot parezca que es él quien se interpone en el camino". Eisenkot no ignora este truco.

Además de que, cuando habla de "unidad", el premier interino busca dejar fuera a los partidos que "quieren destruir el Estado judío", en sus palabras, los palestinos, que han cosechado un hito histórico en cuanto a escaños, ergo, una amenaza que puede vender y airear a una sociedad militarizada, cada vez más ultranacionalista.

El primer ministro interino, Benjamin Netanyahu, el exjefe del ejército, Gadi Eisenkot, y otros funcionarios israelíes posan para una foto de grupo en la inauguración de la Knesset, en Jerusalén, el 10 de noviembre de 2026.

Muchos en la Knéset desean, por esa razón etnocrática, un "gobierno de unidad". Al menos dos diputadas, una del Likud y otra de Sionismo Religioso, van a acampar frente al Parlamento con dicho eslogan. Pero, de nuevo, esto no seduce a todos los líderes "del cambio" porque la mano y sombra de Netanyahu es inconfundible.

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Gobierno de emergencia: "Netanyahu torpedeará"

Son 19 años en el poder –en tres periodos distintos–, hoy herido y nervioso, pero 'el único' para sus partidarios.

Eisenkot, después de peticiones a la Fiscalía General y de una información, a priori, alarmante, le ha exigido a Netanyahu estar al corriente sobre Irán y que no actúe solo, cuando el gobierno es de transición. Según el jefe del Estado Mayor israelí, que respalda nuevos ataques, no es ni el momento ni hay "una amenaza inmediata".

Pero las personalidades más críticas con Netanyahu desconfían de estas nuevas reuniones entre ambos y alertan al exgeneral de que no caiga en la trampa, que "la única manera de evitar que (Netanyahu) inicie una guerra por razones políticas es convertirlo en líder de la oposición", indica el comentarista On Azriel.

"Netanyahu puede provocar un ataque con misiles por parte de Irán en cuestión de días, y acto seguido, invocar legítima defensa para iniciar una guerra sin aprobación de Donald Trump, frustrando los esfuerzos de Eisenkot para formar gobierno", ha llegado a escribir el ex primer ministro Ehud Barak.

"Aunque una renovada guerra con Irán está sobre la mesa, está distrayendo de lo que creo que es un peligro más probable -considera Mairav Zonszein, analista senior sobre Israel para Crisis Group–: que Netanyahu y sus muchos brazos (medios, colonos, Shin Bet) enciendan una escalada en Cisjordania o en Israel. Si Eisenkot no forma un gobierno, de minoría, pronto, Netanyahu lo torpedeará".

Manifestantes israelíes, críticos con Netanyahu, participan de una protesta frente a la casa del líder Gadi Eisenkot, pidiéndole pactar con los partidos árabes-palestinos para evitar una nueva coalición de Netanyahu, en Herzliya, el 29 de octubre de 2026.

Un gobierno inmediato o de emergencia, reclaman a Eisenkot quienes temen que, en contexto de guerra, no pueda formarlo. Temen también de Netanyahu su dominio de la supervivencia política, pese a que no está garantizado que atacar a Irán le favorezca. Para algunos solo subrayaría "su peligrosidad" y no atraería a la oposición.

Pero, a la vez, el reloj que citaba Yossi Verter corre y, como indica, "mientras tanto (el elegido a primer ministro) se defiende con uñas y dientes contra Netanyahu. Lo tiene vigilado".

Hay una arena en la que el exgeneral sí está llevando la delantera: es la Knesset. En medio de esta lucha, Eisenkot la controla (con el apoyo de 67 diputados) sin haber formado un gobierno, y Netanyahu sigue siendo el primer ministro y sigue controlando los ministerios, aunque sin peso en el Parlamento para aprobar sus medidas.

En la teoría, se asemejan a dos gobiernos actuando cada uno por su cuenta.

En la práctica, el bloque de Netanyahu ha perdido las comisiones más importantes de la Knesset, ya se han establecido nuevos cargos, y va a perder la presidencia de la cámara, que la dirigirá un diputado de Yashar!. Y se prevé que se atragante, porque los dos vicepresidentes serían árabes-palestinos, uno de ellos Ahmad Tibi, otro de los archirrivales de Netanyahu. Lo que supone dominar asuntos presupuestarios y supervisar asuntos de defensa, por más que las decisiones políticas sigan en manos del gobierno interino.

¿Cómo van las negociaciones?

Es la pregunta que debe contestar a los israelíes Gadi Eisenkot porque, con todo, y con el poder legislativo a su favor, la viabilidad de su gobierno es incierta. De agotar los plazos y de no lanzarse a un gobierno en minoría, el presidente de Israel podría encargar a un segundo candidato crear una coalición.

Presumiblemente a Netanyahu, que no piensa rendirse ni enterrar su era, pese a que este 14 de noviembre, y tras reunirse con el exgeneral, ha declarado lo que para sus partidarios es una "rendición": "Nuestro encuentro no ha hecho más que reforzar mi comprensión de lo esencial que es un gobierno de unidad. Necesitamos sentarnos juntos, sin condiciones previas, dejar de lado todas nuestras diferencias".

Eisenkot no ha tardado en sonrojarle "otro truco"; en desmentir que su reunión del 15 de noviembre sea a raíz de estos comentarios cuando ya estaba programada; y que si cree en dicha unidad, que apoye las próximas votaciones de la Knesset: "Netanyahu llama a negociar (…) pero divide e incita como si no hubiera mañana. Buen intento, pero esos trucos no funcionan conmigo ni con los ciudadanos de Israel".

El tercero en la cola, que siempre proyecta tener un as en la manga, es el derechista laico Avigdor Liberman. En un caso muy excepcional, una mayoría de parlamentarios podría pedir al presidente designar un tercer candidato.

Porque repetir las elecciones no está en los planes de ninguno, aún menos de Isaac Herzog y de los votantes israelíes y palestinos del 48 (en referencia a los que viven en Israel, tras la Nakba), frente a un barro político no muy lejano al de la ficción 'House of Cards'.

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